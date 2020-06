Додано: Суб 06 чер, 2020 21:47

komp написав: freeze написав: Тебе ж в десятый раз пишут. Возможно в Польше от этого зависит сколько налогов надо платить ФОПу. В Украине другой податковый кодекс. Тебе ж в десятый раз пишут. Возможно в Польше от этого зависит сколько налогов надо платить ФОПу. В Украине другой податковый кодекс.

ФОПы никак не уразумеют что РРО это подготовка к тотальной отмене упрощенки, о чем давно намекается, просто политика оттягивает этот момент. ФОПы никак не уразумеют что РРО это подготовка к тотальной отмене упрощенки, о чем давно намекается, просто политика оттягивает этот момент.

упрощонка наразі зло.

Вона мала зміст коли вводилася в роки засилля бартера Кучмою, щоб хоч якось вийти з тіні, хоч на піввареника.

Але ж ідем до Європи, чи знову "своїм третім шляхом"? упрощонка наразі зло.Вона мала зміст коли вводилася в роки засилля бартера Кучмою, щоб хоч якось вийти з тіні, хоч на піввареника.Але ж ідем до Європи, чи знову "своїм третім шляхом"?

