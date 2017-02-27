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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 06 чер, 2020 20:54
І ще коменти ФОПів
В мене теж продуктові магазини, вагового товару 80%.Первинні документи маю майже на всі групи товару, але є одне - але.В асортименті є овочі і фрукти. Де на їх брати документи взагалі не маю уявлення. Придбання і підключення ПОС системи, однієї, обійдеться в 38000тис гривень +розходникі. Зато, гетьманцеви, розповідають, що це все безкоштовно.Небожители, навіть не мають уявлення як взагалі працює маленький магазин, а як ми виживаєм в даних умовах, відомо тільки нам,якого поту і крові, нервів це все коштує. Зараз без РРО особисто я повністю прив'язана до магазину, а з їх законами, ще й спати часу не буде.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 06 чер, 2020 21:06
Український нардеп задекларував 158 квартир: близько 30 здає в оренду
Нардеп Віктор М'ялик задекларував 158 квартир у Києві загальною площею майже 10 тис. кв. м.
Це абсолютний рекорд у Раді. Також він та його дружина володіють елітними авто та значними заощадженнями
Депутат пояснив, що квартири – це "залишки" його будівельного бізнесу. Частину з них він продав
Сім'я зберігає й чималі суми на банківських рахунках. Зокрема, в Приватбанку М'ялик має три рахунки, на яких лежать 2,4 млн грн, 553 700 грн та 260 366 грн. Його дружина у "Приваті" зберігає 108 820 грн і 13 378 доларів.
Нардеп також задекларував і готівку – 150 млн гривень і 1 млн доларів. Подарунки або інші нематеріальні активи в декларації вказані не були.
Додано: Суб 06 чер, 2020 21:12
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 06 чер, 2020 21:29
Да, не хило!!!
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Суб 06 чер, 2020 21:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Отакої, а як теща, жінка-вчителька, "зробимо їх" і все що було дотепер?
Чи це знову перевтілення?
Чи розділяєте ці думки?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Суб 06 чер, 2020 21:45
По-перше - це не моє, а з Вайбер-групи ФОПів, а по-друге - таке враження, що Зеленському, постійно якихось засланих козачків підсовують - як от колись профана-Гончарука, а тепер Гетьманцева
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Суб 06 чер, 2020 21:47
упрощонка наразі зло.
Вона мала зміст коли вводилася в роки засилля бартера Кучмою, щоб хоч якось вийти з тіні, хоч на піввареника.
Але ж ідем до Європи, чи знову "своїм третім шляхом"?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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