Додано: Суб 06 чер, 2020 20:54

В мене теж продуктові магазини, вагового товару 80%.Первинні документи маю майже на всі групи товару, але є одне - але.В асортименті є овочі і фрукти. Де на їх брати документи взагалі не маю уявлення. Придбання і підключення ПОС системи, однієї, обійдеться в 38000тис гривень +розходникі. Зато, гетьманцеви, розповідають, що це все безкоштовно.Небожители, навіть не мають уявлення як взагалі працює маленький магазин, а як ми виживаєм в даних умовах, відомо тільки нам,якого поту і крові, нервів це все коштує. Зараз без РРО особисто я повністю прив'язана до магазину, а з їх законами, ще й спати часу не буде.