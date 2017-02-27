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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5606560756085609>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 374
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
37
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 374
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 21:29

  jump написав:Український нардеп задекларував 158 квартир: близько 30 здає в оренду

Нардеп Віктор М'ялик задекларував 158 квартир у Києві загальною площею майже 10 тис. кв. м.

Це абсолютний рекорд у Раді. Також він та його дружина володіють елітними авто та значними заощадженнями

Депутат пояснив, що квартири – це "залишки" його будівельного бізнесу. Частину з них він продав

https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... orendu.htm

Сім'я зберігає й чималі суми на банківських рахунках. Зокрема, в Приватбанку М'ялик має три рахунки, на яких лежать 2,4 млн грн, 553 700 грн та 260 366 грн. Його дружина у "Приваті" зберігає 108 820 грн і 13 378 доларів.

Нардеп також задекларував і готівку – 150 млн гривень і 1 млн доларів. Подарунки або інші нематеріальні активи в декларації вказані не були.


:shock: Да, не хило!!!
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 21:47

  komp написав:
  freeze написав:Тебе ж в десятый раз пишут. Возможно в Польше от этого зависит сколько налогов надо платить ФОПу. В Украине другой податковый кодекс.

ФОПы никак не уразумеют что РРО это подготовка к тотальной отмене упрощенки, о чем давно намекается, просто политика оттягивает этот момент.

упрощонка наразі зло.
Вона мала зміст коли вводилася в роки засилля бартера Кучмою, щоб хоч якось вийти з тіні, хоч на піввареника.
Але ж ідем до Європи, чи знову "своїм третім шляхом"?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 22:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

flyman написав:Але ж ідем до Європи, чи знову "своїм третім шляхом"?


Когда придем, тогда и поговорим
Главное, чтобы когда туда пришли негритянский брат Флойд не начал ставить новичков на колени, как сейчас.
Зы. А сам-то, европеец, сколько налогов заплатил за прошлый год в бюджет Украины ? Хрен целых ноль десятых ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 22:11

  jump написав:Український нардеп задекларував 158 квартир: близько 30 здає в оренду

Нардеп Віктор М'ялик задекларував 158 квартир у Києві загальною площею майже 10 тис. кв. м.

Це абсолютний рекорд у Раді. Також він та його дружина володіють елітними авто та значними заощадженнями

Депутат пояснив, що квартири – це "залишки" його будівельного бізнесу. Частину з них він продав

https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... orendu.htm

Сім'я зберігає й чималі суми на банківських рахунках. Зокрема, в Приватбанку М'ялик має три рахунки, на яких лежать 2,4 млн грн, 553 700 грн та 260 366 грн. Його дружина у "Приваті" зберігає 108 820 грн і 13 378 доларів.

Нардеп також задекларував і готівку – 150 млн гривень і 1 млн доларів. Подарунки або інші нематеріальні активи в декларації вказані не були.

Малик владелец Львовского маетка Софиевская Борщаговка , всё под его контролем .
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 22:19

В меморандуме с МВФ прописан прозрачный намек о неприкасаемо

В меморандуме с МВФ прописан прозрачный намек о неприкасаемости руководства Нацбанка.
Еще неделю назад в публичном пространстве вновь заговорили о возможной отставке нынешнего правления Национального банка во главе с Яковом Смолием. Однако в меморандуме с кредиторами прописан вполне прозрачный намек о неприкасаемости руководства.
"Кроме того, мы будем избегать любых действий, которые могут подразумевать политическое вмешательство в независимость НБУ (в отношении политических решений, сроков полномочий и правовой защиты руководителей и сотрудников)", - гарантирует кредиторам украинская сторона.
По большому счету, под "любыми действиями политического вмешательства" можно подразумевать даже критику политики правления Нацбанка. Мало того, что после принятия так называемого "банковского закона" НБУ поставили выше законодательного поля Украины. Теперь еще и взяты обязательства относительно привилегированного статуса руководства регулятора.
В меморандуме Украина обязуется проводить прежнюю кредитно-денежную политику.
"НБУ продолжит свою гибкую политику инфляционного таргетирования (ИТ) в рамках режима плавающего обменного курса и с сильным акцентом на поддержании финансовой стабильности", - указывается в документе.
P.S. Достовірність цієї інформації я не перевіряв, тому перепрошую, якщо щось там не так, хто має час прошу перевірити факт цього твердження.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 06 чер, 2020 22:35, всього редагувалось 1 раз.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 22:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:постійно якихось засланих козачків підсовують - як от колись профана-Гончарука, а тепер Гетьманцева
дык, если человек вообще не понимает, как работает гос управление - ему и будут подсовывать кого попало.
Это было понятно и полтора года назад, но кому-то захотелось лично наступить на грабли....
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 22:22

  Василь-Рівне написав:В меморандуме с МВФ прописан прозрачный намек о неприкасаемости руководства Нацбанка.
Еще неделю назад в публичном пространстве вновь заговорили о возможной отставке нынешнего правления Национального банка во главе с Яковом Смолием. Однако в меморандуме с кредиторами прописан вполне прозрачный намек о неприкасаемости руководства.
"Кроме того, мы будем избегать любых действий, которые могут подразумевать политическое вмешательство в независимость НБУ (в отношении политических решений, сроков полномочий и правовой защиты руководителей и сотрудников)", - гарантирует кредиторам украинская сторона.
По большому счету, под "любыми действиями политического вмешательства" можно подразумевать даже критику политики правления Нацбанка. Мало того, что после принятия так называемого "банковского закона" НБУ поставили выше законодательного поля Украины. Теперь еще и взяты обязательства относительно привилегированного статуса руководства регулятора.
В меморандуме Украина обязуется проводить прежнюю кредитно-денежную политику.
"НБУ продолжит свою гибкую политику инфляционного таргетирования (ИТ) в рамках режима плавающего обменного курса и с сильным акцентом на поддержании финансовой стабильности", - указывается в документе.

от вам будь-ласка, зовнішнє управління,
а песікот писав "незавісімий НБУ",
гагага
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 22:23

  juristkostya написав:
  Долярчик написав:постійно якихось засланих козачків підсовують - як от колись профана-Гончарука, а тепер Гетьманцева
дык, если человек вообще не понимает, как работает гос управление - ему и будут подсовывать кого попало.
Это было понятно и полтора года назад, но кому-то захотелось лично наступить на грабли....

Ну а толку було вибрати Пецю, який знає як красти? :mrgreen:
А так, хоч є надія(ще 4р) :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 22:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

flyman написав:
  freeze написав:Когда придем, тогда и поговорим
Главное, чтобы когда туда пришли негритянский брат Флойд не начал ставить новичков на колени, как сейчас.
Зы. А сам-то, европеец, сколько налогов заплатил за прошлый год в бюджет Украины ? Хрен целых ноль десятых ?

Голосували за Зе - кушай тє!

А сам за кого голосовал ?
Как я понимаю позиция была гражданская и высоко моральная - налоги не плачу, на выборы не хожу, на учет в военкомат не становлюсь Ай, маладец.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 22:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:А так, хоч є надія

гос чиновник должен давать не надежду, а план мероприятий на срок своих полномочий.
juristkostya
 
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