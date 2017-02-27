Додано: Суб 06 чер, 2020 22:19

В меморандуме с МВФ прописан прозрачный намек о неприкасаемости руководства Нацбанка.

Еще неделю назад в публичном пространстве вновь заговорили о возможной отставке нынешнего правления Национального банка во главе с Яковом Смолием. Однако в меморандуме с кредиторами прописан вполне прозрачный намек о неприкасаемости руководства.

"Кроме того, мы будем избегать любых действий, которые могут подразумевать политическое вмешательство в независимость НБУ (в отношении политических решений, сроков полномочий и правовой защиты руководителей и сотрудников)", - гарантирует кредиторам украинская сторона.

По большому счету, под "любыми действиями политического вмешательства" можно подразумевать даже критику политики правления Нацбанка. Мало того, что после принятия так называемого "банковского закона" НБУ поставили выше законодательного поля Украины. Теперь еще и взяты обязательства относительно привилегированного статуса руководства регулятора.

В меморандуме Украина обязуется проводить прежнюю кредитно-денежную политику.

"НБУ продолжит свою гибкую политику инфляционного таргетирования (ИТ) в рамках режима плавающего обменного курса и с сильным акцентом на поддержании финансовой стабильности", - указывается в документе.

P.S. Достовірність цієї інформації я не перевіряв, тому перепрошую, якщо щось там не так, хто має час прошу перевірити факт цього твердження.

Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Суб 06 чер, 2020 22:35, всього редагувалось 1 раз.

Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.