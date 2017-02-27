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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5606560756085609

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 374
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
37
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 374
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 22:35

  flyman написав:
  Василь-Рівне написав:В меморандуме с МВФ прописан прозрачный намек о неприкасаемости руководства Нацбанка.
Еще неделю назад в публичном пространстве вновь заговорили о возможной отставке нынешнего правления Национального банка во главе с Яковом Смолием. Однако в меморандуме с кредиторами прописан вполне прозрачный намек о неприкасаемости руководства.
"Кроме того, мы будем избегать любых действий, которые могут подразумевать политическое вмешательство в независимость НБУ (в отношении политических решений, сроков полномочий и правовой защиты руководителей и сотрудников)", - гарантирует кредиторам украинская сторона.
По большому счету, под "любыми действиями политического вмешательства" можно подразумевать даже критику политики правления Нацбанка. Мало того, что после принятия так называемого "банковского закона" НБУ поставили выше законодательного поля Украины. Теперь еще и взяты обязательства относительно привилегированного статуса руководства регулятора.
В меморандуме Украина обязуется проводить прежнюю кредитно-денежную политику.
"НБУ продолжит свою гибкую политику инфляционного таргетирования (ИТ) в рамках режима плавающего обменного курса и с сильным акцентом на поддержании финансовой стабильности", - указывается в документе.

от вам будь-ласка, зовнішнє управління,
а песікот писав "незавісімий НБУ",
гагага

управление со стороны успешных - что может быть лучше? У самих-то с достижениями не особо....
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 22:37

  flyman написав:упрощонка наразі зло.
Вона мала зміст коли вводилася в роки засилля бартера Кучмою, щоб хоч якось вийти з тіні, хоч на піввареника.
Але ж ідем до Європи, чи знову "своїм третім шляхом"?


наоборот, упрощенка - это путь в верном направлении. Нужно для всего бизнеса и физлиц упрощенку вводить, тогда все будет ок. :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 22:37

  Долярчик написав:
  juristkostya написав:
  Долярчик написав:постійно якихось засланих козачків підсовують - як от колись профана-Гончарука, а тепер Гетьманцева
дык, если человек вообще не понимает, как работает гос управление - ему и будут подсовывать кого попало.
Это было понятно и полтора года назад, но кому-то захотелось лично наступить на грабли....

Ну а толку було вибрати Пецю, який знає як красти? :mrgreen:
А так, хоч є надія(ще 4р) :mrgreen:

Мдя... это диагноз - человек видит лишь черное и белое. В состоянии сделать выбор лишь среди двух вариантов.
И при этом мы все за этого отдуваемся.
  flyman написав:от вам будь-ласка, зовнішнє управління,
а песікот писав "незавісімий НБУ",
гагага

МВФ требует оставить правление НБУ действительно независимым. Любое другое правление, назначенное зелеными, будет ручным и управляемым. Это прекрасно понимают в МВФ и вряд ли согласятся на гарантированный дерибан своих денег.
Достаточно уже "100% своих" генпрокуроров, премьеров и прочих подстилок.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 22:40

  juristkostya написав:
  flyman написав:
  Василь-Рівне написав:В меморандуме с МВФ прописан прозрачный намек о неприкасаемости руководства Нацбанка.
Еще неделю назад в публичном пространстве вновь заговорили о возможной отставке нынешнего правления Национального банка во главе с Яковом Смолием. Однако в меморандуме с кредиторами прописан вполне прозрачный намек о неприкасаемости руководства.
"Кроме того, мы будем избегать любых действий, которые могут подразумевать политическое вмешательство в независимость НБУ (в отношении политических решений, сроков полномочий и правовой защиты руководителей и сотрудников)", - гарантирует кредиторам украинская сторона.
По большому счету, под "любыми действиями политического вмешательства" можно подразумевать даже критику политики правления Нацбанка. Мало того, что после принятия так называемого "банковского закона" НБУ поставили выше законодательного поля Украины. Теперь еще и взяты обязательства относительно привилегированного статуса руководства регулятора.
В меморандуме Украина обязуется проводить прежнюю кредитно-денежную политику.
"НБУ продолжит свою гибкую политику инфляционного таргетирования (ИТ) в рамках режима плавающего обменного курса и с сильным акцентом на поддержании финансовой стабильности", - указывается в документе.

от вам будь-ласка, зовнішнє управління,
а песікот писав "незавісімий НБУ",
гагага

управление со стороны успешных - что может быть лучше? У самих-то с достижениями не особо....

тут хоть є сподівання, що не дадуть врубати емісію на повну,
буде в певних рамках, розрахованих дядьком Семом і закулісою,
тобто хоть якась, але прогнозованість та стабільність в макропоканиках економіки.


А для вільнолюдів та Долярчиків настав час зрозуміти,
час первинного дикого накопичення капіталу закінчився,
переходим до цивилізованого (хоча і зовнішнього) керування,
що означає зменшення тіньової економіки, чорного налу і несплати податків.

"Хто нє успєл, тот опоздал".
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 22:59

  freeze написав:
  Striker написав:Или рыбный магазин, хочу оплатить кредиткой, чтобы была отсрочка платежа на 2 месяца, но и там нет терминала. Поэтому я иду в АТБ и покупаю рыбу там, а не в рыбном, только из-за отсутствия терминала. И кто им виноват, что они не могут поставить терминал, тогда бы я ходил за рыбой в рыбный, а не в АТБ, приносил бы прибыль в их магазин. Так что пусть идут эти хитросделанные и вечно жалующиеся предприниматели куда подальше


А кто вам виноват, если вместо свежей камбалы с Привоза хотите купить мороженный год назад минтай в АТБ ? Да и цена на туже красную рыбу на Привозе дешевле гораздо чем в АТБ все ваши кэшбеки. Хотя богатые люди - особые люди (С) Покупать рыбу в кредит - это круче чем поймать тут две копейки на курсе :mrgreen:

Ай да freeze! Ай да * сын! :wink: Хлестко!
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