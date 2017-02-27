Василь-Рівне написав:В меморандуме с МВФ прописан прозрачный намек о неприкасаемости руководства Нацбанка. Еще неделю назад в публичном пространстве вновь заговорили о возможной отставке нынешнего правления Национального банка во главе с Яковом Смолием. Однако в меморандуме с кредиторами прописан вполне прозрачный намек о неприкасаемости руководства. "Кроме того, мы будем избегать любых действий, которые могут подразумевать политическое вмешательство в независимость НБУ (в отношении политических решений, сроков полномочий и правовой защиты руководителей и сотрудников)", - гарантирует кредиторам украинская сторона. По большому счету, под "любыми действиями политического вмешательства" можно подразумевать даже критику политики правления Нацбанка. Мало того, что после принятия так называемого "банковского закона" НБУ поставили выше законодательного поля Украины. Теперь еще и взяты обязательства относительно привилегированного статуса руководства регулятора. В меморандуме Украина обязуется проводить прежнюю кредитно-денежную политику. "НБУ продолжит свою гибкую политику инфляционного таргетирования (ИТ) в рамках режима плавающего обменного курса и с сильным акцентом на поддержании финансовой стабильности", - указывается в документе.
от вам будь-ласка, зовнішнє управління, а песікот писав "незавісімий НБУ", гагага
управление со стороны успешных - что может быть лучше? У самих-то с достижениями не особо....
Долярчик написав:постійно якихось засланих козачків підсовують - як от колись профана-Гончарука, а тепер Гетьманцева
дык, если человек вообще не понимает, как работает гос управление - ему и будут подсовывать кого попало. Это было понятно и полтора года назад, но кому-то захотелось лично наступить на грабли....
Ну а толку було вибрати Пецю, який знає як красти? А так, хоч є надія(ще 4р)
Мдя... это диагноз - человек видит лишь черное и белое. В состоянии сделать выбор лишь среди двух вариантов. И при этом мы все за этого отдуваемся.
flyman написав:от вам будь-ласка, зовнішнє управління, а песікот писав "незавісімий НБУ", гагага
МВФ требует оставить правление НБУ действительно независимым. Любое другое правление, назначенное зелеными, будет ручным и управляемым. Это прекрасно понимают в МВФ и вряд ли согласятся на гарантированный дерибан своих денег. Достаточно уже "100% своих" генпрокуроров, премьеров и прочих подстилок.
Василь-Рівне написав:В меморандуме с МВФ прописан прозрачный намек о неприкасаемости руководства Нацбанка. Еще неделю назад в публичном пространстве вновь заговорили о возможной отставке нынешнего правления Национального банка во главе с Яковом Смолием. Однако в меморандуме с кредиторами прописан вполне прозрачный намек о неприкасаемости руководства. "Кроме того, мы будем избегать любых действий, которые могут подразумевать политическое вмешательство в независимость НБУ (в отношении политических решений, сроков полномочий и правовой защиты руководителей и сотрудников)", - гарантирует кредиторам украинская сторона. По большому счету, под "любыми действиями политического вмешательства" можно подразумевать даже критику политики правления Нацбанка. Мало того, что после принятия так называемого "банковского закона" НБУ поставили выше законодательного поля Украины. Теперь еще и взяты обязательства относительно привилегированного статуса руководства регулятора. В меморандуме Украина обязуется проводить прежнюю кредитно-денежную политику. "НБУ продолжит свою гибкую политику инфляционного таргетирования (ИТ) в рамках режима плавающего обменного курса и с сильным акцентом на поддержании финансовой стабильности", - указывается в документе.
от вам будь-ласка, зовнішнє управління, а песікот писав "незавісімий НБУ", гагага
управление со стороны успешных - что может быть лучше? У самих-то с достижениями не особо....
тут хоть є сподівання, що не дадуть врубати емісію на повну, буде в певних рамках, розрахованих дядьком Семом і закулісою, тобто хоть якась, але прогнозованість та стабільність в макропоканиках економіки.
А для вільнолюдів та Долярчиків настав час зрозуміти, час первинного дикого накопичення капіталу закінчився, переходим до цивилізованого (хоча і зовнішнього) керування, що означає зменшення тіньової економіки, чорного налу і несплати податків.
"Хто нє успєл, тот опоздал".
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Striker написав:Или рыбный магазин, хочу оплатить кредиткой, чтобы была отсрочка платежа на 2 месяца, но и там нет терминала. Поэтому я иду в АТБ и покупаю рыбу там, а не в рыбном, только из-за отсутствия терминала. И кто им виноват, что они не могут поставить терминал, тогда бы я ходил за рыбой в рыбный, а не в АТБ, приносил бы прибыль в их магазин. Так что пусть идут эти хитросделанные и вечно жалующиеся предприниматели куда подальше
А кто вам виноват, если вместо свежей камбалы с Привоза хотите купить мороженный год назад минтай в АТБ ? Да и цена на туже красную рыбу на Привозе дешевле гораздо чем в АТБ все ваши кэшбеки. Хотя богатые люди - особые люди (С) Покупать рыбу в кредит - это круче чем поймать тут две копейки на курсе
sergey_sryvkin написав:Коли ви почнете оплачувати ці послуги власними коштами, а не за рахунок постачальників товарів та послуг, ви, можливо, зміните свою думку. Чи буде вам удобно віддати 400 грн замість того, щоб розрахуватись готівкою?..
А зачем мне оплачивать эти услуги своими средствами, если это делают поставщики?
Тобто, сплачувати за сервіс ви не хочете, хочете, щоб за нього сплатив хтось інший.
Striker написав:Это проблемы магазина, а не мои. Если такие услуги предоставляются, то я ими пользуюсь. Больше мне, покупателю, ничего не интересно, кто там кому и сколько платит и за что. Если это уже заложено в цену товара, то о чём разговор тогда?
Дивиться глибше. Послугу вам надає банк. І запевняє вас, що послуга зручна і безкоштовна, навіть кешбек існує. Але насправді - ви змушуєте постачальників витрачати на вас додаткові кошти, що не дуже морально, та змушуєте їх ПІДВИЩУВАТИ ЦІНИ, які вам самим доводиться сплачувати. Але, вище ви написали, що сплачувати за ці послуги не хочете. Але сплачуєте. Виходить, банк вас обманює, та змушує сплачувати додаткові кошти банку як вас, так і ваших постачальників.
Було б справедливо, якби за термінал сплачувалась фіксована цена, типу 100 грн на місяць, а не відсотки з обороту.
flyman написав:упрощонка наразі зло. Вона мала зміст коли вводилася в роки засилля бартера Кучмою, щоб хоч якось вийти з тіні, хоч на піввареника. Але ж ідем до Європи, чи знову "своїм третім шляхом"?
наоборот, упрощенка - это путь в верном направлении. Нужно для всего бизнеса и физлиц упрощенку вводить, тогда все будет ок.
та да, щоб Холдинги Ахмєтки, Коломиїча, Піні та інших "злидарів", платили на рівні з бабульою, що сємками торгує ))) Ех ... тільки тоді треба, щоб пенсіонери та бюджетники відмовлялись від пенсій та зарплат )))
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
komp написав:ФОПы никак не уразумеют что РРО это подготовка к тотальной отмене упрощенки, о чем давно намекается, просто политика оттягивает этот момент.
Підтримую вашу думку.
Faceless написав:"Проблема" номер два - ліміти обороту для ФОПів. При розрахунках кешем легше приховати, при терміналі - ні. Тому в кафешках часто по кілька терміналів на різних ФОПів
Ось тут якраз собака зарита. Коли я писав про обов'язковість РРО то на думці були супермаркети (невеликі мережі або поодинокі), кафе-ресторани, готелі, одним словом, всі ті хто не видає мені фіскальний чек за товар чи послугу. Дістало в ресторанах розраховуватись два рази. Окремо за їжу а окремо за алкоголь? В мене в спальному районі так навіть в супермаркеті. Для продуктів із алкоголем - окрема каса. freeze Почитав форум. Мушу визнати, що РРО - це велика біда для дрібного бізнесу. Визнаю, що помилився, бо для більшості РРО все-таки зло. freeze та інші форумчани були праві. І при таких лімітах для різних груп (для чого їх піднімали не розумію) РРО - це тільки додаткові витрати та головний біль. Більше податків держава від цього не отримає. Але мушу зазначити, що теперішня спрощена система оподаткування дуже часто використовується не тими для кого вона призначена. "Великі" фірми використовують спрощенку для оптимізації, тим самим ставлять всіх тих дрібних підприємців у нерівні умови. А чіткої межі між великими та дрібними не має. І біда в тому, що юридично у цих оптимізаторів все згідно закону.
freeze написав:Когда проблема усложняется до небес, это значит на самом деле ее не хотят решать в принципе. Для того чтобы запретить крупный компаниям уходить от налогов через ФОПы, надо примитивно запретить оказывать все услуги - обычно они и есть фиктивные- ФОПами крупным компаниям. Или разрешить но с обычным налогообложенияем - подоходный, ЕСВ как на зарплате. Это и сейчас есть - единщики второй группы не имеют права работать с юрлицами-неединщиками с сфере оказания услуг, и уже давно, и никто не умер.
Якщо не помиляюсь, це мало запрацювати ще в 2019 році. Але не запрацювало. Принаймні моя бухгалтерія приймає документи із готелів від 2-ї групи. Хоча більше року тому коли це нововведення мало запрацювати, то вони просили шукати готелі тільки із фіскальними чеками. Ніяких ФОПів.
freeze написав:Второе, запретить в кафе и тд работать больше чем одному ФОПу. Третье, запретить иметь кассы от разных ФОПов в единых неразделенных торговых залах.
Повністю із вами згідний. Плюс щоб запрацював п. 1. Цих трьох пунктів має бути достатньо, щоб залишити спрощенку тим кому вона дійсно життєво не обхідна, та повернути всі "великі" компаній на загальну систему оподаткування.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!