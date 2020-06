Додано: Суб 06 чер, 2020 22:40

juristkostya написав: flyman написав: Василь-Рівне написав: В меморандуме с МВФ прописан прозрачный намек о неприкасаемости руководства Нацбанка.

Еще неделю назад в публичном пространстве вновь заговорили о возможной отставке нынешнего правления Национального банка во главе с Яковом Смолием. Однако в меморандуме с кредиторами прописан вполне прозрачный намек о неприкасаемости руководства.

"Кроме того, мы будем избегать любых действий, которые могут подразумевать политическое вмешательство в независимость НБУ (в отношении политических решений, сроков полномочий и правовой защиты руководителей и сотрудников)", - гарантирует кредиторам украинская сторона.

По большому счету, под "любыми действиями политического вмешательства" можно подразумевать даже критику политики правления Нацбанка. Мало того, что после принятия так называемого "банковского закона" НБУ поставили выше законодательного поля Украины. Теперь еще и взяты обязательства относительно привилегированного статуса руководства регулятора.

В меморандуме Украина обязуется проводить прежнюю кредитно-денежную политику.

"НБУ продолжит свою гибкую политику инфляционного таргетирования (ИТ) в рамках режима плавающего обменного курса и с сильным акцентом на поддержании финансовой стабильности", - указывается в документе. В меморандуме с МВФ прописан прозрачный намек о неприкасаемости руководства Нацбанка.Еще неделю назад в публичном пространстве вновь заговорили о возможной отставке нынешнего правления Национального банка во главе с Яковом Смолием. Однако в меморандуме с кредиторами прописан вполне прозрачный намек о неприкасаемости руководства."Кроме того, мы будем избегать любых действий, которые могут подразумевать политическое вмешательство в независимость НБУ (в отношении политических решений, сроков полномочий и правовой защиты руководителей и сотрудников)", - гарантирует кредиторам украинская сторона.По большому счету, под "любыми действиями политического вмешательства" можно подразумевать даже критику политики правления Нацбанка. Мало того, что после принятия так называемого "банковского закона" НБУ поставили выше законодательного поля Украины. Теперь еще и взяты обязательства относительно привилегированного статуса руководства регулятора.В меморандуме Украина обязуется проводить прежнюю кредитно-денежную политику."НБУ продолжит свою гибкую политику инфляционного таргетирования (ИТ) в рамках режима плавающего обменного курса и с сильным акцентом на поддержании финансовой стабильности", - указывается в документе.

от вам будь-ласка, зовнішнє управління,

а песікот писав "незавісімий НБУ",

гагага от вам будь-ласка, зовнішнє управління,а песікот писав "незавісімий НБУ",гагага

управление со стороны успешных - что может быть лучше? У самих-то с достижениями не особо.... управление со стороны успешных - что может быть лучше? У самих-то с достижениями не особо....

тут хоть є сподівання, що не дадуть врубати емісію на повну,

буде в певних рамках, розрахованих дядьком Семом і закулісою,

тобто хоть якась, але прогнозованість та стабільність в макропоканиках економіки.





А для вільнолюдів та Долярчиків настав час зрозуміти,

час первинного дикого накопичення капіталу закінчився,

переходим до цивилізованого (хоча і зовнішнього) керування,

що означає зменшення тіньової економіки, чорного налу і несплати податків.



"Хто нє успєл, тот опоздал". тут хоть є сподівання, що не дадуть врубати емісію на повну,буде в певних рамках, розрахованих дядьком Семом і закулісою,тобто хоть якась, але прогнозованість та стабільність в макропоканиках економіки.А для вільнолюдів та Долярчиків настав час зрозуміти,час первинного дикого накопичення капіталу закінчився,переходим до цивилізованого (хоча і зовнішнього) керування,що означає зменшення тіньової економіки, чорного налу і несплати податків."Хто нє успєл, тот опоздал".

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/