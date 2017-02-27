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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 5606560756085609 Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года? Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 374 25.01-25.5 5% 20 25.51-26.0 3% 10 26.01-26.5 7% 26 26.51-27.0 10% 37 27.01-27.5 14% 52 27.51-28.0 13% 50 28.01-28.5 9% 35 28.51-29.0 11% 40 29.01-29.5 5% 18 29.51-30.0 4% 14 больше 30 19% 72 Всього голосів : 374 Додано: Суб 06 чер, 2020 22:35 flyman написав: Василь-Рівне написав: В меморандуме с МВФ прописан прозрачный намек о неприкасаемости руководства Нацбанка.

Еще неделю назад в публичном пространстве вновь заговорили о возможной отставке нынешнего правления Национального банка во главе с Яковом Смолием. Однако в меморандуме с кредиторами прописан вполне прозрачный намек о неприкасаемости руководства.

"Кроме того, мы будем избегать любых действий, которые могут подразумевать политическое вмешательство в независимость НБУ (в отношении политических решений, сроков полномочий и правовой защиты руководителей и сотрудников)", - гарантирует кредиторам украинская сторона.

По большому счету, под "любыми действиями политического вмешательства" можно подразумевать даже критику политики правления Нацбанка. Мало того, что после принятия так называемого "банковского закона" НБУ поставили выше законодательного поля Украины. Теперь еще и взяты обязательства относительно привилегированного статуса руководства регулятора.

В меморандуме Украина обязуется проводить прежнюю кредитно-денежную политику.

"НБУ продолжит свою гибкую политику инфляционного таргетирования (ИТ) в рамках режима плавающего обменного курса и с сильным акцентом на поддержании финансовой стабильности", - указывается в документе. В меморандуме с МВФ прописан прозрачный намек о неприкасаемости руководства Нацбанка.Еще неделю назад в публичном пространстве вновь заговорили о возможной отставке нынешнего правления Национального банка во главе с Яковом Смолием. Однако в меморандуме с кредиторами прописан вполне прозрачный намек о неприкасаемости руководства."Кроме того, мы будем избегать любых действий, которые могут подразумевать политическое вмешательство в независимость НБУ (в отношении политических решений, сроков полномочий и правовой защиты руководителей и сотрудников)", - гарантирует кредиторам украинская сторона.По большому счету, под "любыми действиями политического вмешательства" можно подразумевать даже критику политики правления Нацбанка. Мало того, что после принятия так называемого "банковского закона" НБУ поставили выше законодательного поля Украины. Теперь еще и взяты обязательства относительно привилегированного статуса руководства регулятора.В меморандуме Украина обязуется проводить прежнюю кредитно-денежную политику."НБУ продолжит свою гибкую политику инфляционного таргетирования (ИТ) в рамках режима плавающего обменного курса и с сильным акцентом на поддержании финансовой стабильности", - указывается в документе.

от вам будь-ласка, зовнішнє управління,

а песікот писав "незавісімий НБУ",

гагага от вам будь-ласка, зовнішнє управління,а песікот писав "незавісімий НБУ",гагага

управление со стороны успешных - что может быть лучше? У самих-то с достижениями не особо.... управление со стороны успешных - что может быть лучше? У самих-то с достижениями не особо.... juristkostya Повідомлень: 3059 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 883 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2020 22:37 flyman написав: упрощонка наразі зло.

Вона мала зміст коли вводилася в роки засилля бартера Кучмою, щоб хоч якось вийти з тіні, хоч на піввареника.

Але ж ідем до Європи, чи знову "своїм третім шляхом"? упрощонка наразі зло.Вона мала зміст коли вводилася в роки засилля бартера Кучмою, щоб хоч якось вийти з тіні, хоч на піввареника.Але ж ідем до Європи, чи знову "своїм третім шляхом"?



наоборот, упрощенка - это путь в верном направлении. Нужно для всего бизнеса и физлиц упрощенку вводить, тогда все будет ок. наоборот, упрощенка - это путь в верном направлении. Нужно для всего бизнеса и физлиц упрощенку вводить, тогда все будет ок. Амвросий

Повідомлень: 2050 З нами з: 26.02.09 Подякував: 229 раз. Подякували: 269 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2020 22:37 Долярчик написав: juristkostya написав: Долярчик написав: постійно якихось засланих козачків підсовують - як от колись профана-Гончарука, а тепер Гетьманцева постійно якихось засланих козачків підсовують - як от колись профана-Гончарука, а тепер Гетьманцева дык, если человек вообще не понимает, как работает гос управление - ему и будут подсовывать кого попало.

Это было понятно и полтора года назад, но кому-то захотелось лично наступить на грабли.... дык, если человек вообще не понимает, как работает гос управление - ему и будут подсовывать кого попало.Это было понятно и полтора года назад, но кому-то захотелось лично наступить на грабли....

Ну а толку було вибрати Пецю, який знає як красти?

А так, хоч є надія(ще 4р) Ну а толку було вибрати Пецю, який знає як красти?А так, хоч є надія(ще 4р)

Мдя... это диагноз - человек видит лишь черное и белое. В состоянии сделать выбор лишь среди двух вариантов.

И при этом мы все за этого отдуваемся.

flyman написав: от вам будь-ласка, зовнішнє управління,

а песікот писав "незавісімий НБУ",

гагага от вам будь-ласка, зовнішнє управління,а песікот писав "незавісімий НБУ",гагага

МВФ требует оставить правление НБУ действительно независимым. Любое другое правление, назначенное зелеными, будет ручным и управляемым. Это прекрасно понимают в МВФ и вряд ли согласятся на гарантированный дерибан своих денег.

Достаточно уже "100% своих" генпрокуроров, премьеров и прочих подстилок. Мдя... это диагноз - человек видит лишь черное и белое. В состоянии сделать выбор лишь среди двух вариантов.И при этом мы все за этого отдуваемся.МВФ требует оставить правление НБУ действительно независимым. Любое другое правление, назначенное зелеными, будет ручным и управляемым. Это прекрасно понимают в МВФ и вряд ли согласятся на гарантированный дерибан своих денег.Достаточно уже "100% своих" генпрокуроров, премьеров и прочих подстилок. p_vovk74

Повідомлень: 98 З нами з: 04.10.17 Подякував: 38 раз. Подякували: 97 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2020 22:40 juristkostya написав: flyman написав: Василь-Рівне написав: В меморандуме с МВФ прописан прозрачный намек о неприкасаемости руководства Нацбанка.

Еще неделю назад в публичном пространстве вновь заговорили о возможной отставке нынешнего правления Национального банка во главе с Яковом Смолием. Однако в меморандуме с кредиторами прописан вполне прозрачный намек о неприкасаемости руководства.

"Кроме того, мы будем избегать любых действий, которые могут подразумевать политическое вмешательство в независимость НБУ (в отношении политических решений, сроков полномочий и правовой защиты руководителей и сотрудников)", - гарантирует кредиторам украинская сторона.

По большому счету, под "любыми действиями политического вмешательства" можно подразумевать даже критику политики правления Нацбанка. Мало того, что после принятия так называемого "банковского закона" НБУ поставили выше законодательного поля Украины. Теперь еще и взяты обязательства относительно привилегированного статуса руководства регулятора.

В меморандуме Украина обязуется проводить прежнюю кредитно-денежную политику.

"НБУ продолжит свою гибкую политику инфляционного таргетирования (ИТ) в рамках режима плавающего обменного курса и с сильным акцентом на поддержании финансовой стабильности", - указывается в документе. В меморандуме с МВФ прописан прозрачный намек о неприкасаемости руководства Нацбанка.Еще неделю назад в публичном пространстве вновь заговорили о возможной отставке нынешнего правления Национального банка во главе с Яковом Смолием. Однако в меморандуме с кредиторами прописан вполне прозрачный намек о неприкасаемости руководства."Кроме того, мы будем избегать любых действий, которые могут подразумевать политическое вмешательство в независимость НБУ (в отношении политических решений, сроков полномочий и правовой защиты руководителей и сотрудников)", - гарантирует кредиторам украинская сторона.По большому счету, под "любыми действиями политического вмешательства" можно подразумевать даже критику политики правления Нацбанка. Мало того, что после принятия так называемого "банковского закона" НБУ поставили выше законодательного поля Украины. Теперь еще и взяты обязательства относительно привилегированного статуса руководства регулятора.В меморандуме Украина обязуется проводить прежнюю кредитно-денежную политику."НБУ продолжит свою гибкую политику инфляционного таргетирования (ИТ) в рамках режима плавающего обменного курса и с сильным акцентом на поддержании финансовой стабильности", - указывается в документе.

от вам будь-ласка, зовнішнє управління,

а песікот писав "незавісімий НБУ",

гагага от вам будь-ласка, зовнішнє управління,а песікот писав "незавісімий НБУ",гагага

управление со стороны успешных - что может быть лучше? У самих-то с достижениями не особо.... управление со стороны успешных - что может быть лучше? У самих-то с достижениями не особо....

тут хоть є сподівання, що не дадуть врубати емісію на повну,

буде в певних рамках, розрахованих дядьком Семом і закулісою,

тобто хоть якась, але прогнозованість та стабільність в макропоканиках економіки.





А для вільнолюдів та Долярчиків настав час зрозуміти,

час первинного дикого накопичення капіталу закінчився,

переходим до цивилізованого (хоча і зовнішнього) керування,

що означає зменшення тіньової економіки, чорного налу і несплати податків.



"Хто нє успєл, тот опоздал". тут хоть є сподівання, що не дадуть врубати емісію на повну,буде в певних рамках, розрахованих дядьком Семом і закулісою,тобто хоть якась, але прогнозованість та стабільність в макропоканиках економіки.А для вільнолюдів та Долярчиків настав час зрозуміти,час первинного дикого накопичення капіталу закінчився,переходим до цивилізованого (хоча і зовнішнього) керування,що означає зменшення тіньової економіки, чорного налу і несплати податків."Хто нє успєл, тот опоздал". Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/ flyman

Повідомлень: 19594 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1099 раз. Подякували: 1343 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2020 22:59 freeze написав: Striker написав: Или рыбный магазин, хочу оплатить кредиткой, чтобы была отсрочка платежа на 2 месяца, но и там нет терминала. Поэтому я иду в АТБ и покупаю рыбу там, а не в рыбном, только из-за отсутствия терминала. И кто им виноват, что они не могут поставить терминал, тогда бы я ходил за рыбой в рыбный, а не в АТБ, приносил бы прибыль в их магазин. Так что пусть идут эти хитросделанные и вечно жалующиеся предприниматели куда подальше Или рыбный магазин, хочу оплатить кредиткой, чтобы была отсрочка платежа на 2 месяца, но и там нет терминала. Поэтому я иду в АТБ и покупаю рыбу там, а не в рыбном, только из-за отсутствия терминала. И кто им виноват, что они не могут поставить терминал, тогда бы я ходил за рыбой в рыбный, а не в АТБ, приносил бы прибыль в их магазин. Так что пусть идут эти хитросделанные и вечно жалующиеся предприниматели куда подальше



А кто вам виноват, если вместо свежей камбалы с Привоза хотите купить мороженный год назад минтай в АТБ ? Да и цена на туже красную рыбу на Привозе дешевле гораздо чем в АТБ все ваши кэшбеки. Хотя богатые люди - особые люди (С) Покупать рыбу в кредит - это круче чем поймать тут две копейки на курсе А кто вам виноват, если вместо свежей камбалы с Привоза хотите купить мороженный год назад минтай в АТБ ? Да и цена на туже красную рыбу на Привозе дешевле гораздо чем в АТБ все ваши кэшбеки. Хотя богатые люди - особые люди (С) Покупать рыбу в кредит - это круче чем поймать тут две копейки на курсе

Ай да freeze! Ай да * сын! Хлестко! Ай да freeze! Ай да * сын!Хлестко! ТИХИЙ

Повідомлень: 3014 З нами з: 10.10.10 Подякував: 112 раз. Подякували: 339 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2020 23:46 Striker написав: sergey_sryvkin написав: Коли ви почнете оплачувати ці послуги власними коштами, а не за рахунок постачальників товарів та послуг, ви, можливо, зміните свою думку.

Чи буде вам удобно віддати 400 грн замість того, щоб розрахуватись готівкою?.. Коли ви почнете оплачувати ці послуги власними коштами, а не за рахунок постачальників товарів та послуг, ви, можливо, зміните свою думку.Чи буде вам удобно віддати 400 грн замість того, щоб розрахуватись готівкою?..

А зачем мне оплачивать эти услуги своими средствами, если это делают поставщики?

А зачем мне оплачивать эти услуги своими средствами, если это делают поставщики?

Тобто, сплачувати за сервіс ви не хочете, хочете, щоб за нього сплатив хтось інший.



Striker написав: Это проблемы магазина, а не мои. Если такие услуги предоставляются, то я ими пользуюсь. Больше мне, покупателю, ничего не интересно, кто там кому и сколько платит и за что. Если это уже заложено в цену товара, то о чём разговор тогда? Это проблемы магазина, а не мои. Если такие услуги предоставляются, то я ими пользуюсь. Больше мне, покупателю, ничего не интересно, кто там кому и сколько платит и за что. Если это уже заложено в цену товара, то о чём разговор тогда?

Дивиться глибше. Послугу вам надає банк. І запевняє вас, що послуга зручна і безкоштовна, навіть кешбек існує.

Але насправді - ви змушуєте постачальників витрачати на вас додаткові кошти, що не дуже морально, та змушуєте їх ПІДВИЩУВАТИ ЦІНИ, які вам самим доводиться сплачувати. Але, вище ви написали, що сплачувати за ці послуги не хочете. Але сплачуєте. Виходить, банк вас обманює, та змушує сплачувати додаткові кошти банку як вас, так і ваших постачальників.



Було б справедливо, якби за термінал сплачувалась фіксована цена, типу 100 грн на місяць, а не відсотки з обороту. Тобто, сплачувати за сервіс ви не хочете, хочете, щоб за нього сплатив хтось інший.Дивиться глибше. Послугу вам надає банк. І запевняє вас, що послуга зручна і безкоштовна, навіть кешбек існує.Але насправді - ви змушуєте постачальників витрачати на вас додаткові кошти, що не дуже морально, та змушуєте їх ПІДВИЩУВАТИ ЦІНИ, які вам самим доводиться сплачувати. Але, вище ви написали, що сплачувати за ці послуги не хочете. Але сплачуєте. Виходить, банк вас обманює, та змушує сплачувати додаткові кошти банку як вас, так і ваших постачальників.Було б справедливо, якби за термінал сплачувалась фіксована цена, типу 100 грн на місяць, а не відсотки з обороту. sergey_sryvkin

Повідомлень: 581 З нами з: 19.02.14 Подякував: 203 раз. Подякували: 283 раз. Профіль ICQ 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 06 чер, 2020 23:46 Амвросий написав: flyman написав: упрощонка наразі зло.

Вона мала зміст коли вводилася в роки засилля бартера Кучмою, щоб хоч якось вийти з тіні, хоч на піввареника.

Але ж ідем до Європи, чи знову "своїм третім шляхом"? упрощонка наразі зло.Вона мала зміст коли вводилася в роки засилля бартера Кучмою, щоб хоч якось вийти з тіні, хоч на піввареника.Але ж ідем до Європи, чи знову "своїм третім шляхом"?



наоборот, упрощенка - это путь в верном направлении. Нужно для всего бизнеса и физлиц упрощенку вводить, тогда все будет ок. наоборот, упрощенка - это путь в верном направлении. Нужно для всего бизнеса и физлиц упрощенку вводить, тогда все будет ок.

та да, щоб Холдинги Ахмєтки, Коломиїча, Піні та інших "злидарів", платили на рівні з бабульою, що сємками торгує ))) Ех ... тільки тоді треба, щоб пенсіонери та бюджетники відмовлялись від пенсій та зарплат ))) та да, щоб Холдинги Ахмєтки, Коломиїча, Піні та інших "злидарів", платили на рівні з бабульою, що сємками торгує ))) Ех ... тільки тоді треба, щоб пенсіонери та бюджетники відмовлялись від пенсій та зарплат ))) Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок

Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр! Скупердяй

Повідомлень: 10084 З нами з: 30.11.14 Подякував: 3 раз. Подякували: 714 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 07 чер, 2020 00:29 komp написав: ФОПы никак не уразумеют что РРО это подготовка к тотальной отмене упрощенки, о чем давно намекается, просто политика оттягивает этот момент. ФОПы никак не уразумеют что РРО это подготовка к тотальной отмене упрощенки, о чем давно намекается, просто политика оттягивает этот момент.

Підтримую вашу думку.

Faceless написав: "Проблема" номер два - ліміти обороту для ФОПів. При розрахунках кешем легше приховати, при терміналі - ні. Тому в кафешках часто по кілька терміналів на різних ФОПів "Проблема" номер два - ліміти обороту для ФОПів. При розрахунках кешем легше приховати, при терміналі - ні. Тому в кафешках часто по кілька терміналів на різних ФОПів

Ось тут якраз собака зарита.

Коли я писав про обов'язковість РРО то на думці були супермаркети (невеликі мережі або поодинокі), кафе-ресторани, готелі, одним словом, всі ті хто не видає мені фіскальний чек за товар чи послугу. Дістало в ресторанах розраховуватись два рази. Окремо за їжу а окремо за алкоголь? В мене в спальному районі так навіть в супермаркеті. Для продуктів із алкоголем - окрема каса.

freeze

Почитав форум. Мушу визнати, що РРО - це велика біда для дрібного бізнесу. Визнаю, що помилився, бо для більшості РРО все-таки зло. freeze та інші форумчани були праві. І при таких лімітах для різних груп (для чого їх піднімали не розумію) РРО - це тільки додаткові витрати та головний біль. Більше податків держава від цього не отримає.

Але мушу зазначити, що теперішня спрощена система оподаткування дуже часто використовується не тими для кого вона призначена. "Великі" фірми використовують спрощенку для оптимізації, тим самим ставлять всіх тих дрібних підприємців у нерівні умови. А чіткої межі між великими та дрібними не має. І біда в тому, що юридично у цих оптимізаторів все згідно закону.

freeze написав: Когда проблема усложняется до небес, это значит на самом деле ее не хотят решать в принципе.

Для того чтобы запретить крупный компаниям уходить от налогов через ФОПы, надо примитивно запретить оказывать все услуги - обычно они и есть фиктивные- ФОПами крупным компаниям. Или разрешить но с обычным налогообложенияем - подоходный, ЕСВ как на зарплате. Это и сейчас есть - единщики второй группы не имеют права работать с юрлицами-неединщиками с сфере оказания услуг, и уже давно, и никто не умер. Для того чтобы запретить крупный компаниям уходить от налогов через ФОПы, надо примитивно запретить оказывать все услуги - обычно они и есть фиктивные- ФОПами крупным компаниям. Или разрешить но с обычным налогообложенияем - подоходный, ЕСВ как на зарплате.

Якщо не помиляюсь, це мало запрацювати ще в 2019 році. Але не запрацювало. Принаймні моя бухгалтерія приймає документи із готелів від 2-ї групи. Хоча більше року тому коли це нововведення мало запрацювати, то вони просили шукати готелі тільки із фіскальними чеками. Ніяких ФОПів.

freeze написав: Второе, запретить в кафе и тд работать больше чем одному ФОПу.

Третье, запретить иметь кассы от разных ФОПов в единых неразделенных торговых залах. Второе, запретить в кафе и тд работать больше чем одному ФОПу.Третье, запретить иметь кассы от разных ФОПов в единых неразделенных торговых залах.

Повністю із вами згідний. Плюс щоб запрацював п. 1. Цих трьох пунктів має бути достатньо, щоб залишити спрощенку тим кому вона дійсно життєво не обхідна, та повернути всі "великі" компаній на загальну систему оподаткування. Підтримую вашу думку.Ось тут якраз собака зарита.Коли я писав про обов'язковість РРО то на думці були супермаркети (невеликі мережі або поодинокі), кафе-ресторани, готелі, одним словом, всі ті хто не видає мені фіскальний чек за товар чи послугу. Дістало в ресторанах розраховуватись два рази. Окремо за їжу а окремо за алкоголь? В мене в спальному районі так навіть в супермаркеті. Для продуктів із алкоголем - окрема каса.freezeПочитав форум. Мушу визнати, що РРО - це велика біда для дрібного бізнесу. Визнаю, що помилився, бо для більшості РРО все-таки зло. freeze та інші форумчани були праві. І при таких лімітах для різних груп (для чого їх піднімали не розумію) РРО - це тільки додаткові витрати та головний біль. Більше податків держава від цього не отримає.Але мушу зазначити, що теперішня спрощена система оподаткування дуже часто використовується не тими для кого вона призначена. "Великі" фірми використовують спрощенку для оптимізації, тим самим ставлять всіх тих дрібних підприємців у нерівні умови. А чіткої межі між великими та дрібними не має. І біда в тому, що юридично у цих оптимізаторів все згідно закону.Принаймні моя бухгалтерія приймає документи із готелів від 2-ї групи. Хоча більше року тому коли це нововведення мало запрацювати, то вони просили шукати готелі тільки із фіскальними чеками. Ніяких ФОПів.Повністю із вами згідний. Плюс щоб запрацював п. 1. Цих трьох пунктів має бути достатньо, щоб залишити спрощенку тим кому вона дійсно життєво не обхідна, та повернути всі "великі" компаній на загальну систему оподаткування. Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас! Realist Повідомлень: 818 З нами з: 23.01.09 Подякував: 346 раз. Подякували: 489 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5606560756085609 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6981 1569696

ЛОБ П'ят 05 чер, 2020 15:40