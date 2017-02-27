Эти холдинги и сейчас не платят, а кормятся из госбюджета. Кто оплачивает убытки госпредприятия ГП "Гарантований покупець" по зеленому тарифу, который платится этим холдингам? Оплачивает государство, за счёт налогов, которые собирают с мелкого бизнеса и тех самых пенсионеров и бюджетников.
Например обычные люди и пенсионеры платят повышенный тариф за электроэнергию, а холдинги "злидарів" получают скидку за государственный счёт:
Вот и получается, что сейчас бабулька которая семками торгует, платит больше, чем "злидарі". Поэтому нужно всем упрощёнку вводить.
Раз есть возможность давать льготы и халявную помощь холдингам за государственный счёт, значит население платит слишком много налогов, значит налоги давно пора сокращать и стимулировать мелкий бизнес.
Если урезать льготы холдингам, то можно будет повысить пенсии и уменьшить налоги для населения. Это увеличит покупательную способность населения и оживит экономику