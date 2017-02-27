Скупердяй написав:та да, щоб Холдинги Ахмєтки, Коломиїча, Піні та інших "злидарів", платили на рівні з бабульою, що сємками торгує ))) Ех ... тільки тоді треба, щоб пенсіонери та бюджетники відмовлялись від пенсій та зарплат )))
Эти холдинги и сейчас не платят, а кормятся из госбюджета. Кто оплачивает убытки госпредприятия ГП "Гарантований покупець" по зеленому тарифу, который платится этим холдингам? Оплачивает государство, за счёт налогов, которые собирают с мелкого бизнеса и тех самых пенсионеров и бюджетников.
freeze написав:Второе, запретить в кафе и тд работать больше чем одному ФОПу. Третье, запретить иметь кассы от разных ФОПов в единых неразделенных торговых залах.
да не нужно ничего запрещать. Нужно наоборот снять все запреты и сделать упрощёнку для обычных работников. Тогда супермаркетам не будет смысла прикрываться ФОП-ами и на кассах будут сидеть наёмные работники. И в том-же зале может сидеть ФОП рядом с наёмными. И не надо будет это контролировать, т.к. нет смысла оформлять работников ФОП-ами.
И не нужно никаких запретов. Нагрузка на налоговую сократится, оптимизировать налоги перестанет иметь смысл. Налоговую и контролеров можно будет сократить. Учёт налогов перевести с инспекторов на компьютеры. А освободившиеся деньги, которые ранее шли на администрирование направить на повышение пенсий. Заодно решится проблема с коррупцией
p_vovk74 написав:МВФ требует оставить правление НБУ действительно независимым.
у нас понятие независимость в государстве - понятие весьма притянутое за уши, будь-то нбу или еще у кого-то/чего-то в стране, поскольку с каждым годом этой независимости все меньше и меньше. Скоро и символический праздник День Незалежности будет по факту полностью лишен своего смысла, впрочем как и День Конституции. п.с. сама постановка вопроса - "мвф требует", "мвф намекает" меня просто "умиляет".
на независимость надо заработать. Нам это только предстоит.
komp написав:ФОПы никак не уразумеют что РРО это подготовка к тотальной отмене упрощенки, о чем давно намекается, просто политика оттягивает этот момент.
Підтримую вашу думку.
Faceless написав:"Проблема" номер два - ліміти обороту для ФОПів. При розрахунках кешем легше приховати, при терміналі - ні. Тому в кафешках часто по кілька терміналів на різних ФОПів
Ось тут якраз собака зарита. Коли я писав про обов'язковість РРО то на думці були супермаркети (невеликі мережі або поодинокі), кафе-ресторани, готелі, одним словом, всі ті хто не видає мені фіскальний чек за товар чи послугу. Дістало в ресторанах розраховуватись два рази. Окремо за їжу а окремо за алкоголь? В мене в спальному районі так навіть в супермаркеті. Для продуктів із алкоголем - окрема каса. freeze Почитав форум. Мушу визнати, що РРО - це велика біда для дрібного бізнесу. Визнаю, що помилився, бо для більшості РРО все-таки зло. freeze та інші форумчани були праві. І при таких лімітах для різних груп (для чого їх піднімали не розумію) РРО - це тільки додаткові витрати та головний біль. Більше податків держава від цього не отримає. Але мушу зазначити, що теперішня спрощена система оподаткування дуже часто використовується не тими для кого вона призначена. "Великі" фірми використовують спрощенку для оптимізації, тим самим ставлять всіх тих дрібних підприємців у нерівні умови. А чіткої межі між великими та дрібними не має. І біда в тому, що юридично у цих оптимізаторів все згідно закону.
freeze написав:Когда проблема усложняется до небес, это значит на самом деле ее не хотят решать в принципе. Для того чтобы запретить крупный компаниям уходить от налогов через ФОПы, надо примитивно запретить оказывать все услуги - обычно они и есть фиктивные- ФОПами крупным компаниям. Или разрешить но с обычным налогообложенияем - подоходный, ЕСВ как на зарплате. Это и сейчас есть - единщики второй группы не имеют права работать с юрлицами-неединщиками с сфере оказания услуг, и уже давно, и никто не умер.
Якщо не помиляюсь, це мало запрацювати ще в 2019 році. Але не запрацювало. Принаймні моя бухгалтерія приймає документи із готелів від 2-ї групи. Хоча більше року тому коли це нововведення мало запрацювати, то вони просили шукати готелі тільки із фіскальними чеками. Ніяких ФОПів.
freeze написав:Второе, запретить в кафе и тд работать больше чем одному ФОПу. Третье, запретить иметь кассы от разных ФОПов в единых неразделенных торговых залах.
Повністю із вами згідний. Плюс щоб запрацював п. 1. Цих трьох пунктів має бути достатньо, щоб залишити спрощенку тим кому вона дійсно життєво не обхідна, та повернути всі "великі" компаній на загальну систему оподаткування.
Не хотите хоть чуть-чуть вникнуть в предмет, прежде чем писать такого рода простыни?