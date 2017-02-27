Realist написав:

komp написав: ФОПы никак не уразумеют что РРО это подготовка к тотальной отмене упрощенки, о чем давно намекается, просто политика оттягивает этот момент. ФОПы никак не уразумеют что РРО это подготовка к тотальной отмене упрощенки, о чем давно намекается, просто политика оттягивает этот момент.

Faceless написав: "Проблема" номер два - ліміти обороту для ФОПів. При розрахунках кешем легше приховати, при терміналі - ні. Тому в кафешках часто по кілька терміналів на різних ФОПів "Проблема" номер два - ліміти обороту для ФОПів. При розрахунках кешем легше приховати, при терміналі - ні. Тому в кафешках часто по кілька терміналів на різних ФОПів

freeze написав: Когда проблема усложняется до небес, это значит на самом деле ее не хотят решать в принципе.

Для того чтобы запретить крупный компаниям уходить от налогов через ФОПы, надо примитивно запретить оказывать все услуги - обычно они и есть фиктивные- ФОПами крупным компаниям. Или разрешить но с обычным налогообложенияем - подоходный, ЕСВ как на зарплате. Это и сейчас есть - единщики второй группы не имеют права работать с юрлицами-неединщиками с сфере оказания услуг, и уже давно, и никто не умер. Для того чтобы запретить крупный компаниям уходить от налогов через ФОПы, надо примитивно запретить оказывать все услуги - обычно они и есть фиктивные- ФОПами крупным компаниям. Или разрешить но с обычным налогообложенияем - подоходный, ЕСВ как на зарплате.

freeze написав: Второе, запретить в кафе и тд работать больше чем одному ФОПу.

Третье, запретить иметь кассы от разных ФОПов в единых неразделенных торговых залах. Второе, запретить в кафе и тд работать больше чем одному ФОПу.Третье, запретить иметь кассы от разных ФОПов в единых неразделенных торговых залах.

Підтримую вашу думку.Ось тут якраз собака зарита.Коли я писав про обов'язковість РРО то на думці були супермаркети (невеликі мережі або поодинокі), кафе-ресторани, готелі, одним словом, всі ті хто не видає мені фіскальний чек за товар чи послугу. Дістало в ресторанах розраховуватись два рази. Окремо за їжу а окремо за алкоголь? В мене в спальному районі так навіть в супермаркеті. Для продуктів із алкоголем - окрема каса.freezeПочитав форум. Мушу визнати, що РРО - це велика біда для дрібного бізнесу. Визнаю, що помилився, бо для більшості РРО все-таки зло. freeze та інші форумчани були праві. І при таких лімітах для різних груп (для чого їх піднімали не розумію) РРО - це тільки додаткові витрати та головний біль. Більше податків держава від цього не отримає.Але мушу зазначити, що теперішня спрощена система оподаткування дуже часто використовується не тими для кого вона призначена. "Великі" фірми використовують спрощенку для оптимізації, тим самим ставлять всіх тих дрібних підприємців у нерівні умови. А чіткої межі між великими та дрібними не має. І біда в тому, що юридично у цих оптимізаторів все згідно закону.Принаймні моя бухгалтерія приймає документи із готелів від 2-ї групи. Хоча більше року тому коли це нововведення мало запрацювати, то вони просили шукати готелі тільки із фіскальними чеками. Ніяких ФОПів.Повністю із вами згідний. Плюс щоб запрацював п. 1. Цих трьох пунктів має бути достатньо, щоб залишити спрощенку тим кому вона дійсно життєво не обхідна, та повернути всі "великі" компаній на загальну систему оподаткування.