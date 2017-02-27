Скупердяй написав:та да, щоб Холдинги Ахмєтки, Коломиїча, Піні та інших "злидарів", платили на рівні з бабульою, що сємками торгує ))) Ех ... тільки тоді треба, щоб пенсіонери та бюджетники відмовлялись від пенсій та зарплат )))
Эти холдинги и сейчас не платят, а кормятся из госбюджета. Кто оплачивает убытки госпредприятия ГП "Гарантований покупець" по зеленому тарифу, который платится этим холдингам? Оплачивает государство, за счёт налогов, которые собирают с мелкого бизнеса и тех самых пенсионеров и бюджетников.
freeze написав:Второе, запретить в кафе и тд работать больше чем одному ФОПу. Третье, запретить иметь кассы от разных ФОПов в единых неразделенных торговых залах.
да не нужно ничего запрещать. Нужно наоборот снять все запреты и сделать упрощёнку для обычных работников. Тогда супермаркетам не будет смысла прикрываться ФОП-ами и на кассах будут сидеть наёмные работники. И в том-же зале может сидеть ФОП рядом с наёмными. И не надо будет это контролировать, т.к. нет смысла оформлять работников ФОП-ами.
И не нужно никаких запретов. Нагрузка на налоговую сократится, оптимизировать налоги перестанет иметь смысл. Налоговую и контролеров можно будет сократить. Учёт налогов перевести с инспекторов на компьютеры. А освободившиеся деньги, которые ранее шли на администрирование направить на повышение пенсий. Заодно решится проблема с коррупцией
p_vovk74 написав:МВФ требует оставить правление НБУ действительно независимым.
у нас понятие независимость в государстве - понятие весьма притянутое за уши, будь-то нбу или еще у кого-то/чего-то в стране, поскольку с каждым годом этой независимости все меньше и меньше. Скоро и символический праздник День Незалежности будет по факту полностью лишен своего смысла, впрочем как и День Конституции. п.с. сама постановка вопроса - "мвф требует", "мвф намекает" меня просто "умиляет".
на независимость надо заработать. Нам это только предстоит.
komp написав:ФОПы никак не уразумеют что РРО это подготовка к тотальной отмене упрощенки, о чем давно намекается, просто политика оттягивает этот момент.
Підтримую вашу думку.
Faceless написав:"Проблема" номер два - ліміти обороту для ФОПів. При розрахунках кешем легше приховати, при терміналі - ні. Тому в кафешках часто по кілька терміналів на різних ФОПів
Ось тут якраз собака зарита. Коли я писав про обов'язковість РРО то на думці були супермаркети (невеликі мережі або поодинокі), кафе-ресторани, готелі, одним словом, всі ті хто не видає мені фіскальний чек за товар чи послугу. Дістало в ресторанах розраховуватись два рази. Окремо за їжу а окремо за алкоголь? В мене в спальному районі так навіть в супермаркеті. Для продуктів із алкоголем - окрема каса. freeze Почитав форум. Мушу визнати, що РРО - це велика біда для дрібного бізнесу. Визнаю, що помилився, бо для більшості РРО все-таки зло. freeze та інші форумчани були праві. І при таких лімітах для різних груп (для чого їх піднімали не розумію) РРО - це тільки додаткові витрати та головний біль. Більше податків держава від цього не отримає. Але мушу зазначити, що теперішня спрощена система оподаткування дуже часто використовується не тими для кого вона призначена. "Великі" фірми використовують спрощенку для оптимізації, тим самим ставлять всіх тих дрібних підприємців у нерівні умови. А чіткої межі між великими та дрібними не має. І біда в тому, що юридично у цих оптимізаторів все згідно закону.
freeze написав:Когда проблема усложняется до небес, это значит на самом деле ее не хотят решать в принципе. Для того чтобы запретить крупный компаниям уходить от налогов через ФОПы, надо примитивно запретить оказывать все услуги - обычно они и есть фиктивные- ФОПами крупным компаниям. Или разрешить но с обычным налогообложенияем - подоходный, ЕСВ как на зарплате. Это и сейчас есть - единщики второй группы не имеют права работать с юрлицами-неединщиками с сфере оказания услуг, и уже давно, и никто не умер.
Якщо не помиляюсь, це мало запрацювати ще в 2019 році. Але не запрацювало. Принаймні моя бухгалтерія приймає документи із готелів від 2-ї групи. Хоча більше року тому коли це нововведення мало запрацювати, то вони просили шукати готелі тільки із фіскальними чеками. Ніяких ФОПів.
freeze написав:Второе, запретить в кафе и тд работать больше чем одному ФОПу. Третье, запретить иметь кассы от разных ФОПов в единых неразделенных торговых залах.
Повністю із вами згідний. Плюс щоб запрацював п. 1. Цих трьох пунктів має бути достатньо, щоб залишити спрощенку тим кому вона дійсно життєво не обхідна, та повернути всі "великі" компаній на загальну систему оподаткування.
Не хотите хоть чуть-чуть вникнуть в предмет, прежде чем писать такого рода простыни?
p_vovk74 написав:МВФ требует оставить правление НБУ действительно независимым. Любое другое правление, назначенное зелеными, будет ручным и управляемым. Это прекрасно понимают в МВФ и вряд ли согласятся на гарантированный дерибан своих денег. Достаточно уже "100% своих" генпрокуроров, премьеров и прочих подстилок.
Всё намного серьёзнее, чем независимость НБУ или 100%-ая зависимость ГПУ. Вы наверно это заметили по состоянию украинско-американских отношений в последнее время. Проблема в зависимости от Москвы правой руки Зеленого - агента ФСБ под оперативным псевдонимом "Козырь". МВФ всего лишь касса мирового финансового порядка, территориально удобно расположенная между двумя управляющими им конторами - Белым домом и госдепом. А в этих конторах очень удивлены этому обстоятельству и дали МВФ команду "стендбай" ("стой и без команды не дергайся")до выяснения. Ставя на козырь, ты потом всегда ходишь у него в шестерках. (с) - Закон карт и мироздания.
Investor_K написав:Какой смысл держать депозиты в валюте под жалкие 1-2 процента и риске в случае грандиозного шухера потерять все? Да и гривна 10 процентов особо не греет
Ну это дедушке Яше лучше задать вопрос, зачем так снижать ставки, что скоро даже самые забитые на селе раздуплятся и увидят как их "доят" этими гривнепроцентами, которые даже нашу стандартную украинскую инфляцию не покрывают.
Власть спит и видит во сне, как загоняет всех на копеечные депозиты после введения "нулевой декларации". И с уже внесенных депозитов автоматом снимается налог "недоуплаченный". Если же вы все уплатили заранее, надо будет доказать Потому учетку НБУ и снижают. Они думают: "Все равно народ понесет, выхода у него не будет".
Realist написав:"Великі" фірми використовують спрощенку для оптимізації, тим самим ставлять всіх тих дрібних підприємців у нерівні умови. А чіткої межі між великими та дрібними не має. І біда в тому, що юридично у цих оптимізаторів все згідно закону.
Великая беда тут только в головах тех кто её усматривает...
От того что крупные компании стимулируют создание мелких ФОП-ов и делегируют им часть своих функций ничего плохого нет. Часть таких ФОП-ов постепенно отваливаются от родительской компании и становятся самостоятельными предпринимателями. Это рождает конкуренцию и рынок, в этом большой плюс!
Striker написав:Насчёт РРО. Если судить со стороны потребителя, то терминалы должны стоять везде. Лично мне доставляет дискомфорт то, что в парикмахерских и салонах поголовно нет терминалов, при этом есть карта с 12% кэшбэком на эти категории. Или рыбный магазин, хочу оплатить кредиткой, чтобы была отсрочка платежа на 2 месяца, но и там нет терминала. Поэтому я иду в АТБ и покупаю рыбу там, а не в рыбном, только из-за отсутствия терминала. И кто им виноват, что они не могут поставить терминал, тогда бы я ходил за рыбой в рыбный, а не в АТБ, приносил бы прибыль в их магазин.
Ну, раз уж пошла такая пьянка... и сам ДС (Царствие небесное!) узаконил оффтоп на выходных, вклинюсь и я - человек с добрым десятком кредиток (почти все - с кэшбэком), никогда без крайней нужды не платящий дебетовыми, я уж не говорю о нале. На банковских ветках меня знают, т.к. последние годы выискивание интересных моментов и фишек в банковских услугах стало своего рода хобби (у финансистов и хобби околофинансовые), спортом, если хотите. Так вот. При разнице цен в 2-3% я конечно же пойду в магазин (хоть бы и тот же АТБ, их натыкали сейчас на каждом углу). Но если разница в цене будет 10% - я лучше куплю за нал, но там, где дешевле. А если разница будет больше 10%, то у меня даже мысль не возникнет купить в магазине только потому, что там - оплата картой. Деньги надо уметь считать. Тогда они будут.