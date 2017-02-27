Додано: Нед 07 чер, 2020 09:18

Striker написав: Насчёт РРО. Если судить со стороны потребителя, то терминалы должны стоять везде. Лично мне доставляет дискомфорт то, что в парикмахерских и салонах поголовно нет терминалов, при этом есть карта с 12% кэшбэком на эти категории. Или рыбный магазин, хочу оплатить кредиткой, чтобы была отсрочка платежа на 2 месяца, но и там нет терминала. Поэтому я иду в АТБ и покупаю рыбу там, а не в рыбном, только из-за отсутствия терминала. И кто им виноват, что они не могут поставить терминал, тогда бы я ходил за рыбой в рыбный, а не в АТБ, приносил бы прибыль в их магазин. Насчёт РРО. Если судить со стороны потребителя, то терминалы должны стоять везде. Лично мне доставляет дискомфорт то, что в парикмахерских и салонах поголовно нет терминалов, при этом есть карта с 12% кэшбэком на эти категории. Или рыбный магазин, хочу оплатить кредиткой, чтобы была отсрочка платежа на 2 месяца, но и там нет терминала.И кто им виноват, что они не могут поставить терминал, тогда бы я ходил за рыбой в рыбный, а не в АТБ, приносил бы прибыль в их магазин.

Ну, раз уж пошла такая пьянка... и сам ДС (Царствие небесное!) узаконил оффтоп на выходных, вклинюсь и я - человек с добрым десятком кредиток (почти все - с кэшбэком), никогда без крайней нужды не платящий дебетовыми, я уж не говорю о нале. На банковских ветках меня знают, т.к. последние годы выискивание интересных моментов и фишек в банковских услугах стало своего рода хобби (у финансистов и хобби околофинансовые), спортом, если хотите.Так вот. При разнице цен в 2-3% я конечно же пойду в магазин (хоть бы и тот же АТБ, их натыкали сейчас на каждом углу).Но если разница в цене будет 10% - я лучше куплю за нал, но там, где дешевле. А если разница будет больше 10%, то у меня даже мысль не возникнет купить в магазине только потому, что там - оплата картой.Деньги надо уметь считать. Тогда они будут.