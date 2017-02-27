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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5608560956105611

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 374
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
37
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 374
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 09:22

  freeze написав:
  Striker написав:Или рыбный магазин, хочу оплатить кредиткой, чтобы была отсрочка платежа на 2 месяца, но и там нет терминала. Поэтому я иду в АТБ и покупаю рыбу там, а не в рыбном, только из-за отсутствия терминала. И кто им виноват, что они не могут поставить терминал, тогда бы я ходил за рыбой в рыбный, а не в АТБ, приносил бы прибыль в их магазин. Так что пусть идут эти хитросделанные и вечно жалующиеся предприниматели куда подальше


А кто вам виноват, если вместо свежей камбалы с Привоза хотите купить мороженный год назад минтай в АТБ ? Да и цена на туже красную рыбу на Привозе дешевле гораздо чем в АТБ все ваши кэшбеки. Хотя богатые люди - особые люди (С) Покупать рыбу в кредит - это круче чем поймать тут две копейки на курсе :mrgreen:

Как раз богатые люди умеют считать деньги. А все эти расчеты картой (пусть даже налом будет на 20% дешевле) - это понты как раз для тех, у кого денег нет.
Это говорю я, Искатель, рассчитывающийся картой везде, бывают дни, когда я не трачу ни одной гривны наличных. Повторюсь: если налом будет дешевле, у меня рука не поднимется платить картой ради карты.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 09:23

  Alex2007 написав:
  Investor_K написав:Какой смысл держать депозиты в валюте под жалкие 1-2 процента и риске в случае грандиозного шухера потерять все? Да и гривна 10 процентов особо не греет


Ну это дедушке Яше лучше задать вопрос, зачем так снижать ставки, что скоро даже самые забитые на селе раздуплятся и увидят как их "доят" этими гривнепроцентами, которые даже нашу стандартную украинскую инфляцию не покрывают.


На качелях гривны , и пара евро доллар, если они будут, можно заработать 20-50%. Депозит не имеет смысла ниже 30%. Вряд-ли он будет с такой доходность .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 09:25

  Искатель написав:
  freeze написав:
  Striker написав:Или рыбный магазин, хочу оплатить кредиткой, чтобы была отсрочка платежа на 2 месяца, но и там нет терминала. Поэтому я иду в АТБ и покупаю рыбу там, а не в рыбном, только из-за отсутствия терминала. И кто им виноват, что они не могут поставить терминал, тогда бы я ходил за рыбой в рыбный, а не в АТБ, приносил бы прибыль в их магазин. Так что пусть идут эти хитросделанные и вечно жалующиеся предприниматели куда подальше


А кто вам виноват, если вместо свежей камбалы с Привоза хотите купить мороженный год назад минтай в АТБ ? Да и цена на туже красную рыбу на Привозе дешевле гораздо чем в АТБ все ваши кэшбеки. Хотя богатые люди - особые люди (С) Покупать рыбу в кредит - это круче чем поймать тут две копейки на курсе :mrgreen:

Как раз богатые люди умеют считать деньги. А все эти расчеты картой (пусть даже налом будет на 20% дешевле) - это понты как раз для тех, у кого денег нет.
Это говорю я, Искатель, рассчитывающийся картой везде, бывают дни, когда я не трачу ни одной гривны наличных. Повторюсь: если налом будет дешевле, у меня рука не поднимется платить картой ради карты.


Может ты Илья Кива. :) Кто его знает .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 09:53

  Искатель написав:Так вот. При разнице цен в 2-3% я конечно же пойду в магазин (хоть бы и тот же АТБ, их натыкали сейчас на каждом углу).

Деньги надо уметь считать. Тогда они будут.


Ты же не миллиарды тратишь на питание, что 2-3% за продукты для тебя будут составлять существенную сумму.
А вкус? А качество? А свежесть? А гормоны? А химия? Выиграешь копеешные 2-3%, но зато выпадут усы, вырастут сиськи и начнется менструация. Особенно АТБ. Бррр! И из-за этих 2-3% затраты на медицину резко вырастут. Лифики придется покупать, прокладки... :oops:
Только свое, только экологически чистое, Только свеженькое, только в селе, у фермеров, на базаре у своих годами проверенных бабулек, в фирменных магазинах, только продукты надежных компаний.
Зачем регулировать народонаселение с помощью вакцин? :roll: Регулировать народонаселение проще количеством обычных супермаркетов и размером кешбэков. Сильно растет - просто им новый супермаркет и увеличить кешбэк на пару процентов и дальше природа всё сама сделает. Через время половина округи в ящик, а у второй половины тяга к размножению отпадет, ЭТО станет непривлекательным. Привлекательнее ЭТОГО будет сбегать в гастроном за чем-нибудь гормональненьким ...
А началось все это с 2-3% кешбэка и копеешной экономии на продуктах.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 09:54

  Искатель написав:Так вот. При разнице цен в 2-3% я конечно же пойду в магазин (хоть бы и тот же АТБ, их натыкали сейчас на каждом углу).
Но если разница в цене будет 10% - я лучше куплю за нал, но там, где дешевле. А если разница будет больше 10%, то у меня даже мысль не возникнет купить в магазине только потому, что там - оплата картой.
Деньги надо уметь считать. Тогда они будут.

Может меня не совсем правильно поняли или я не совсем правильно выразился. Я тоже не покупаю некоторые товары дороже в магазине, если на рынке можно взять дешевле. Но по моим наблюдениям, сейчас на рынке зачастую всё наоборот дороже, чем в АТБ, иногда качество только надо сравнивать, но оно практически одинаково. И до карантина цены не особо отличались. Может у нас просто разные рынки, я живу на окраине города в спальном районе, тут цены чуть дороже почему-то.
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Striker
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