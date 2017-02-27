Додано: Нед 07 чер, 2020 09:53

Искатель написав: Так вот. При разнице цен в 2-3% я конечно же пойду в магазин (хоть бы и тот же АТБ, их натыкали сейчас на каждом углу).



Деньги надо уметь считать. Тогда они будут. Так вот. При разнице цен в 2-3% я конечно же пойду в магазин (хоть бы и тот же АТБ, их натыкали сейчас на каждом углу).Деньги надо уметь считать. Тогда они будут.

Ты же не миллиарды тратишь на питание, что 2-3% за продукты для тебя будут составлять существенную сумму.А вкус? А качество? А свежесть? А гормоны? А химия? Выиграешь копеешные 2-3%, но зато выпадут усы, вырастут сиськи и начнется менструация. Особенно АТБ. Бррр! И из-за этих 2-3% затраты на медицину резко вырастут. Лифики придется покупать, прокладки...Только свое, только экологически чистое, Только свеженькое, только в селе, у фермеров, на базаре у своих годами проверенных бабулек, в фирменных магазинах, только продукты надежных компаний.Зачем регулировать народонаселение с помощью вакцин?Регулировать народонаселение проще количеством обычных супермаркетов и размером кешбэков. Сильно растет - просто им новый супермаркет и увеличить кешбэк на пару процентов и дальше природа всё сама сделает. Через время половина округи в ящик, а у второй половины тяга к размножению отпадет, ЭТО станет непривлекательным. Привлекательнее ЭТОГО будет сбегать в гастроном за чем-нибудь гормональненьким ...А началось все это с 2-3% кешбэка и копеешной экономии на продуктах.