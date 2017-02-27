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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5609561056115612>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 374
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
37
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 374
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 09:23

  Alex2007 написав:
  Investor_K написав:Какой смысл держать депозиты в валюте под жалкие 1-2 процента и риске в случае грандиозного шухера потерять все? Да и гривна 10 процентов особо не греет


Ну это дедушке Яше лучше задать вопрос, зачем так снижать ставки, что скоро даже самые забитые на селе раздуплятся и увидят как их "доят" этими гривнепроцентами, которые даже нашу стандартную украинскую инфляцию не покрывают.


На качелях гривны , и пара евро доллар, если они будут, можно заработать 20-50%. Депозит не имеет смысла ниже 30%. Вряд-ли он будет с такой доходность .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 09:54

  Искатель написав:Так вот. При разнице цен в 2-3% я конечно же пойду в магазин (хоть бы и тот же АТБ, их натыкали сейчас на каждом углу).
Но если разница в цене будет 10% - я лучше куплю за нал, но там, где дешевле. А если разница будет больше 10%, то у меня даже мысль не возникнет купить в магазине только потому, что там - оплата картой.
Деньги надо уметь считать. Тогда они будут.

Может меня не совсем правильно поняли или я не совсем правильно выразился. Я тоже не покупаю некоторые товары дороже в магазине, если на рынке можно взять дешевле. Но по моим наблюдениям, сейчас на рынке зачастую всё наоборот дороже, чем в АТБ, иногда качество только надо сравнивать, но оно практически одинаково. И до карантина цены не особо отличались. Может у нас просто разные рынки, я живу на окраине города в спальном районе, тут цены чуть дороже почему-то.
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Striker
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 10:06

В супермаркетах можно выбрать из овощей и фруктов то что посвежее, повкуснее, что нравится. На рынке сами накладывают, зачастую пытаются втюхать подгнившее. А откажешься брать, еще и матом пошлют, приходится матом в ответ посылать.

И про цены правда. На рынках сейчас хотят наверстать незаработанное при карантине, цены завышены. Не понимаю лохов которые туда специально приезжают по закупки.

К тому же сети супермаркетов контролируют качество продукции от поставщиков. А на рынке могут продавать выращенное на безлимитных хим удобрениях.

  Striker написав:
  Искатель написав:Так вот. При разнице цен в 2-3% я конечно же пойду в магазин (хоть бы и тот же АТБ, их натыкали сейчас на каждом углу).
Но если разница в цене будет 10% - я лучше куплю за нал, но там, где дешевле. А если разница будет больше 10%, то у меня даже мысль не возникнет купить в магазине только потому, что там - оплата картой.
Деньги надо уметь считать. Тогда они будут.

Может меня не совсем правильно поняли или я не совсем правильно выразился. Я тоже не покупаю некоторые товары дороже в магазине, если на рынке можно взять дешевле. Но по моим наблюдениям, сейчас на рынке зачастую всё наоборот дороже, чем в АТБ, иногда качество только надо сравнивать, но оно практически одинаково. И до карантина цены не особо отличались. Может у нас просто разные рынки, я живу на окраине города в спальном районе, тут цены чуть дороже почему-то.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 10:09

  Libo написав:Особенно АТБ. Бррр! И из-за этих 2-3% затраты на медицину резко вырастут.


В АТБ сейчас те-же самые продукты, что и в дорогих супермаркетах, только дешевле и выбор меньше. Разница в цене с акциями иногда бывает до 40%. Последний год-два АТБ стал завозить и хорошие товары, разве что выбор их не так велик как в дорогих супермаркетах. Раньше там вообще практически ничего съедобного не было, сейчас небольшой выбор есть.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 10:23

Извиняюсь за офтоп.
У меня такой вопрос к знатокам.
Учитыва то как доллар просел к Евро, и даже к Рублю. До каких уровней есть потенциал укрепления гривны этим летом?
Когда ловить дно? (Традиционно это был Июль месяц)
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vladus17
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 10:35

  Libo написав:Это в любом случае лучше, чем когда растут сиськи, их потом уже не отрежешь. :roll:

Вам бы фильмы ужасов снимать. :lol: Вот я почему-то всю жизнь скупаюсь в сетевых магазинах и ни одна сиська ещё не выросла, может даже наоборот, уменьшились. :shock:
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Striker
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 10:35

  Libo написав:
  Zebra написав:В супермаркетах можно выбрать из овощей и фруктов то что посвежее, повкуснее, что нравится. На рынке сами накладывают, зачастую пытаются втюхать подгнившее. А откажешься брать, еще и матом пошлют, приходится матом в ответ посылать.


Тебе западло поматериться на базаре? Это же национальный колорит, удовольствие, наше всё. Где как не базаре? Зачем тогда весь базар?
И про гнильцу не страшно. Если подгнившее - значит натуральное. Просто обманюкай и поменяй. Или дома аккуратно обрежь гнильцу. Это в любом случае лучше, чем когда растут сиськи, их потом уже не отрежешь. :roll:

Подгнившее лучше не обрезать, а выбрасывать.
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 10:39

  vladus17 написав:Извиняюсь за офтоп.
У меня такой вопрос к знатокам.
Учитыва то как доллар просел к Евро, и даже к Рублю. До каких уровней есть потенциал укрепления гривны этим летом?
Когда ловить дно? (Традиционно это был Июль месяц)

Это наоборот как раз по теме ветки) Вам бы грамотно и по полочкам ответил Orest, но его, судя по всему, съели местные аборигены.
п.с. вроде до 26 можем укрепиться.
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Striker
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 10:43

  Striker написав:
  Libo написав:Это в любом случае лучше, чем когда растут сиськи, их потом уже не отрежешь. :roll:

Вам бы фильмы ужасов снимать. :lol: Вот я почему-то всю жизнь скупаюсь в сетевых магазинах и ни одна сиська ещё не выросла, может даже наоборот, уменьшились. :shock:


Значит это гормоны на тебя так действуют. Могут уменьшить всё так, что потом и в штанах ничего не найдешь. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 10:47

  velvet написав:Подгнившее лучше не обрезать, а выбрасывать.


И не выбрасывать, а в запарку. Перебродит и перегонится. У хорошего украинского хозяина хозяйство безотходное. :idea:
Libo
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