Investor_K написав:Какой смысл держать депозиты в валюте под жалкие 1-2 процента и риске в случае грандиозного шухера потерять все? Да и гривна 10 процентов особо не греет
Ну это дедушке Яше лучше задать вопрос, зачем так снижать ставки, что скоро даже самые забитые на селе раздуплятся и увидят как их "доят" этими гривнепроцентами, которые даже нашу стандартную украинскую инфляцию не покрывают.
На качелях гривны , и пара евро доллар, если они будут, можно заработать 20-50%. Депозит не имеет смысла ниже 30%. Вряд-ли он будет с такой доходность .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Искатель написав:Так вот. При разнице цен в 2-3% я конечно же пойду в магазин (хоть бы и тот же АТБ, их натыкали сейчас на каждом углу). Но если разница в цене будет 10% - я лучше куплю за нал, но там, где дешевле. А если разница будет больше 10%, то у меня даже мысль не возникнет купить в магазине только потому, что там - оплата картой. Деньги надо уметь считать. Тогда они будут.
Может меня не совсем правильно поняли или я не совсем правильно выразился. Я тоже не покупаю некоторые товары дороже в магазине, если на рынке можно взять дешевле. Но по моим наблюдениям, сейчас на рынке зачастую всё наоборот дороже, чем в АТБ, иногда качество только надо сравнивать, но оно практически одинаково. И до карантина цены не особо отличались. Может у нас просто разные рынки, я живу на окраине города в спальном районе, тут цены чуть дороже почему-то.
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В супермаркетах можно выбрать из овощей и фруктов то что посвежее, повкуснее, что нравится. На рынке сами накладывают, зачастую пытаются втюхать подгнившее. А откажешься брать, еще и матом пошлют, приходится матом в ответ посылать.
И про цены правда. На рынках сейчас хотят наверстать незаработанное при карантине, цены завышены. Не понимаю лохов которые туда специально приезжают по закупки.
К тому же сети супермаркетов контролируют качество продукции от поставщиков. А на рынке могут продавать выращенное на безлимитных хим удобрениях.
Striker написав:
Искатель написав:Так вот. При разнице цен в 2-3% я конечно же пойду в магазин (хоть бы и тот же АТБ, их натыкали сейчас на каждом углу). Но если разница в цене будет 10% - я лучше куплю за нал, но там, где дешевле. А если разница будет больше 10%, то у меня даже мысль не возникнет купить в магазине только потому, что там - оплата картой. Деньги надо уметь считать. Тогда они будут.
Может меня не совсем правильно поняли или я не совсем правильно выразился. Я тоже не покупаю некоторые товары дороже в магазине, если на рынке можно взять дешевле. Но по моим наблюдениям, сейчас на рынке зачастую всё наоборот дороже, чем в АТБ, иногда качество только надо сравнивать, но оно практически одинаково. И до карантина цены не особо отличались. Может у нас просто разные рынки, я живу на окраине города в спальном районе, тут цены чуть дороже почему-то.
Libo написав:Особенно АТБ. Бррр! И из-за этих 2-3% затраты на медицину резко вырастут.
В АТБ сейчас те-же самые продукты, что и в дорогих супермаркетах, только дешевле и выбор меньше. Разница в цене с акциями иногда бывает до 40%. Последний год-два АТБ стал завозить и хорошие товары, разве что выбор их не так велик как в дорогих супермаркетах. Раньше там вообще практически ничего съедобного не было, сейчас небольшой выбор есть.
Извиняюсь за офтоп. У меня такой вопрос к знатокам. Учитыва то как доллар просел к Евро, и даже к Рублю. До каких уровней есть потенциал укрепления гривны этим летом? Когда ловить дно? (Традиционно это был Июль месяц)
Zebra написав:В супермаркетах можно выбрать из овощей и фруктов то что посвежее, повкуснее, что нравится. На рынке сами накладывают, зачастую пытаются втюхать подгнившее. А откажешься брать, еще и матом пошлют, приходится матом в ответ посылать.
Тебе западло поматериться на базаре? Это же национальный колорит, удовольствие, наше всё. Где как не базаре? Зачем тогда весь базар? И про гнильцу не страшно. Если подгнившее - значит натуральное. Просто обманюкай и поменяй. Или дома аккуратно обрежь гнильцу. Это в любом случае лучше, чем когда растут сиськи, их потом уже не отрежешь.
Подгнившее лучше не обрезать, а выбрасывать.
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vladus17 написав:Извиняюсь за офтоп. У меня такой вопрос к знатокам. Учитыва то как доллар просел к Евро, и даже к Рублю. До каких уровней есть потенциал укрепления гривны этим летом? Когда ловить дно? (Традиционно это был Июль месяц)
Это наоборот как раз по теме ветки) Вам бы грамотно и по полочкам ответил Orest, но его, судя по всему, съели местные аборигены. п.с. вроде до 26 можем укрепиться.
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