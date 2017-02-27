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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5609561056115612

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 374
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
37
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 374
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 10:52

  Libo написав:Значит это гормоны на тебя так действуют. Могут уменьшить всё так, что потом и в штанах ничего не найдешь. :?

Я просто постеснялся написать, внизу таки наоборот выросло. :D
(не реклама АТБ)
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Striker
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 11:19

  Libo написав:
  Striker написав:Значит это гормоны на тебя так действуют. Могут уменьшить всё так, что потом и в штанах ничего не найдешь. :?

Я просто постеснялся написать, внизу таки наоборот выросло. :D
(не реклама АТБ)

Это могло не вырасти, а опухнуть. Не дай Бог, конечно. Ходи чаще на узи, раз в АТБ столуешься. :o[/quote]
Підтримаю Лібо!
Це якийсь треш. Читати на форумі валютному про АТБ і Привози.
І там і там Ви як правило не знайдете номальноі продукціі.
Давно тут розповідав про так звані польсько-італійські продукти.
Навіть в карантин іх беру онлайн і з доставкою і з розрахунком картою.
Є ресурси, де можна купити онлайн фермерські продукцію, розрахуватися карткою і отримати чек. Це в тему ФОПів.
На базарах в основному перекупщики. На сайті гуртового ринку можна купити продукцію конкретного фермера. У Львові - це Шувар.
Бо АТБ і іже (за винятком деяких позицій) - це затрати майбутніх періодів. Лікарні і не тільки.
athena1
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 11:33

  Амвросий написав:
  Libo написав:Особенно АТБ. Бррр! И из-за этих 2-3% затраты на медицину резко вырастут.


В АТБ сейчас те-же самые продукты, что и в дорогих супермаркетах, только дешевле и выбор меньше. Разница в цене с акциями иногда бывает до 40%. Последний год-два АТБ стал завозить и хорошие товары, разве что выбор их не так велик как в дорогих супермаркетах. Раньше там вообще практически ничего съедобного не было, сейчас небольшой выбор есть.



В АТБ есть очень хорошие продукты,которые есть только в АТБ....
Голец причем,как замороженный так и копченый,греческое оливковое масло...
В каком еще супермаркете продают дикую красную рыбу? :D
Продукты "своя линия" не беру вообще.....никаких :mrgreen:
komant733
 
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ЛОБ

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