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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 56105611561256135614>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 374
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
37
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 374
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 10:52

  Libo написав:Значит это гормоны на тебя так действуют. Могут уменьшить всё так, что потом и в штанах ничего не найдешь. :?

Я просто постеснялся написать, внизу таки наоборот выросло. :D
(не реклама АТБ)
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Striker
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 11:19

  Libo написав:
  Striker написав:Значит это гормоны на тебя так действуют. Могут уменьшить всё так, что потом и в штанах ничего не найдешь. :?

Я просто постеснялся написать, внизу таки наоборот выросло. :D
(не реклама АТБ)

Это могло не вырасти, а опухнуть. Не дай Бог, конечно. Ходи чаще на узи, раз в АТБ столуешься. :o[/quote]
Підтримаю Лібо!
Це якийсь треш. Читати на форумі валютному про АТБ і Привози.
І там і там Ви як правило не знайдете номальноі продукціі.
Давно тут розповідав про так звані польсько-італійські продукти.
Навіть в карантин іх беру онлайн і з доставкою і з розрахунком картою.
Є ресурси, де можна купити онлайн фермерські продукцію, розрахуватися карткою і отримати чек. Це в тему ФОПів.
На базарах в основному перекупщики. На сайті гуртового ринку можна купити продукцію конкретного фермера. У Львові - це Шувар.
Бо АТБ і іже (за винятком деяких позицій) - це затрати майбутніх періодів. Лікарні і не тільки.
athena1
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 11:33

  Амвросий написав:
  Libo написав:Особенно АТБ. Бррр! И из-за этих 2-3% затраты на медицину резко вырастут.


В АТБ сейчас те-же самые продукты, что и в дорогих супермаркетах, только дешевле и выбор меньше. Разница в цене с акциями иногда бывает до 40%. Последний год-два АТБ стал завозить и хорошие товары, разве что выбор их не так велик как в дорогих супермаркетах. Раньше там вообще практически ничего съедобного не было, сейчас небольшой выбор есть.



В АТБ есть очень хорошие продукты,которые есть только в АТБ....
Голец причем,как замороженный так и копченый,греческое оливковое масло...
В каком еще супермаркете продают дикую красную рыбу? :D
Продукты "своя линия" не беру вообще.....никаких :mrgreen:
komant733
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 11:42

  athena1 написав:Це якийсь треш. Читати на форумі валютному про АТБ і Привози.
І там і там Ви як правило не знайдете номальноі продукціі.


Вы вообще какой-то трэш пишите насчёт Привоза :roll:
Какая свежая рыба может быть в супермаркете ? ))) На Привозе вы можете купить утреннюю рыбу.
Любая уважающая себя хозяйка пойдет на Привоз за разнообразием и свежестью продуктов хотя бы раз в неделю, а человек с деньгами пошлёт домработницу. За исключением тех, кому уж сильно далеко туда добираться из отдалённых районов.
Уже просто не говоря о том, что на Привозе подавляющее число однотипных продуктов дешевле, чем в супермаркете.

Я уже не говорю о том, что ни в каком супермаркете никогда нет доверительных и добрых отношений между постоянным продавцом и его постоянным покупателем как на Привозе.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 11:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Про рыбу конечно интересно почитать.
А тем временем нефть уже по 40 президентов.На дешевом бензине не долго катались.Импортеры немножко подсуетятся,если не дураки.
Интересно,Нафтогаз начнет закупать газ в хранилища на зиму 20-21,когда цена тоже подскочет? Или нам этот газ на зиму уже совсем не нужен?
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
heineken
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 11:57

  freeze написав:
  athena1 написав:Це якийсь треш. Читати на форумі валютному про АТБ і Привози.
І там і там Ви як правило не знайдете номальноі продукціі.


Вы вообще какой-то трэш пишите насчёт Привоза :roll:
Какая свежая рыба может быть в супермаркете ? ))) На Привозе вы можете купить утреннюю рыбу.
Любая уважающая себя хозяйка пойдет на Привоз за разнообразием и свежестью продуктов хотя бы раз в неделю, а человек с деньгами пошлёт домработницу. За исключением тех, кому уж сильно далеко туда добираться из отдалённых районов.
Уже просто не говоря о том, что на Привозе подавляющее число однотипных продуктов дешевле, чем в супермаркете.

Я уже не говорю о том, что ни в каком супермаркете никогда нет доверительных и добрых отношений между постоянным продавцом и его постоянным покупателем как на Привозе.


тут надо разделять.

хочешь купить СВЕЖЕЕ мясо, сало, рыбу, молочку, овощи, фрукты, ягоды - иди на базар
за колбасой(не домашней)(и если есть её покупатели), сырами, овощ-фрукт не сезонными(отчасти и сезонными), алкоголь и пр. - лучше, всё же сети.
везде есть свои нюансы
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 11:59

  Realist написав:РРО - це тільки додаткові витрати та головний біль.
Більше податків держава від цього не отримає.
Але мушу зазначити, що теперішня спрощена система оподаткування дуже часто використовується не тими для кого вона призначена. "Великі" фірми використовують спрощенку для оптимізації, тим самим ставлять всіх тих дрібних підприємців у нерівні умови. А чіткої межі між великими та дрібними не має.

Так само і дрібні підприємці ставлять великі та не дуже компанії у нерівні умови. Компанія постачає товар з ПДВ, податком на прибуток та білою зарплатнею, а через дорогу такий самий товар продає якийсь ФОП помітно дешевше.
Але ви чомусь хочете заборонити власнику компанії бути одночасно таким самим ФОПом.
  Realist написав:І біда в тому, що юридично у цих оптимізаторів все згідно закону.

Яка ж це біда. Коли все згідно закону - це досягнення.
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 12:01

  19yuriy91 написав:тут надо разделять.

хочешь купить СВЕЖЕЕ мясо, сало, рыбу, молочку, овощи, фрукты, ягоды - иди на базар
за колбасой(не домашней)(и если есть её покупатели), сырами, овощ-фрукт не сезонными(отчасти и сезонными), алкоголь и пр. - лучше, всё же сети.
везде есть свои нюансы


Юра прав. Но только алкоголь лучше свой. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 12:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  komant733 написав:Продукты "своя линия" не беру вообще.....никаких

Это поиски чёрной кошки в тёмной комнате, при том, что её там нет :-)
Ну, написали на условной халве "своя линия", и что? Халву можно сделать неправильно? Или гречку из оптовой партии неправильно запаковать в пакеты по 1 кг?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 12:07

  sergey_sryvkin написав:Так само і дрібні підприємці ставлять великі та не дуже компанії у нерівні умови. Компанія постачає товар з ПДВ, податком на прибуток та білою зарплатнею, а через дорогу такий самий товар продає якийсь ФОП помітно дешевше.
Але ви чомусь хочете заборонити власнику компанії бути одночасно таким самим ФОПом.


В ТОП-100 самых богатых людей страны нет ни одного ФОПа, но есть несколько десятков людей, которыми эти ФОПы яростно мешают - те же владельцы АТБ, Эпицентра, Фоззи, Таврии и тд, и которые также яростно лоббируют законопроекты, чтобы этих ФОПов прибить, мотивируя это неравными условиями :lol:

Какие могут быть равные условия, и главное для чего, что бы богатые становились богаче, а бедные беднее, в этом разве смысл государства ?
Тут Зеленский лопочет, что 6000 грн это в Украине не бедность, а Шмыгаль говорит про массу рабочих мест, которые он может создать с зарплатой в 6 000 грн, это вероятно для разорившихся ФОПов будет такой подарок :mrgreen:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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