Я просто постеснялся написать, внизу таки наоборот выросло.
(не реклама АТБ)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 07 чер, 2020 10:52
Я просто постеснялся написать, внизу таки наоборот выросло.
(не реклама АТБ)
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 11:19
Это могло не вырасти, а опухнуть. Не дай Бог, конечно. Ходи чаще на узи, раз в АТБ столуешься. [/quote]
Підтримаю Лібо!
Це якийсь треш. Читати на форумі валютному про АТБ і Привози.
І там і там Ви як правило не знайдете номальноі продукціі.
Давно тут розповідав про так звані польсько-італійські продукти.
Навіть в карантин іх беру онлайн і з доставкою і з розрахунком картою.
Є ресурси, де можна купити онлайн фермерські продукцію, розрахуватися карткою і отримати чек. Це в тему ФОПів.
На базарах в основному перекупщики. На сайті гуртового ринку можна купити продукцію конкретного фермера. У Львові - це Шувар.
Бо АТБ і іже (за винятком деяких позицій) - це затрати майбутніх періодів. Лікарні і не тільки.
Додано: Нед 07 чер, 2020 11:33
В АТБ есть очень хорошие продукты,которые есть только в АТБ....
Голец причем,как замороженный так и копченый,греческое оливковое масло...
В каком еще супермаркете продают дикую красную рыбу?
Продукты "своя линия" не беру вообще.....никаких
Додано: Нед 07 чер, 2020 11:42
Вы вообще какой-то трэш пишите насчёт Привоза
Какая свежая рыба может быть в супермаркете ? ))) На Привозе вы можете купить утреннюю рыбу.
Любая уважающая себя хозяйка пойдет на Привоз за разнообразием и свежестью продуктов хотя бы раз в неделю, а человек с деньгами пошлёт домработницу. За исключением тех, кому уж сильно далеко туда добираться из отдалённых районов.
Уже просто не говоря о том, что на Привозе подавляющее число однотипных продуктов дешевле, чем в супермаркете.
Я уже не говорю о том, что ни в каком супермаркете никогда нет доверительных и добрых отношений между постоянным продавцом и его постоянным покупателем как на Привозе.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 07 чер, 2020 11:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Про рыбу конечно интересно почитать.
А тем временем нефть уже по 40 президентов.На дешевом бензине не долго катались.Импортеры немножко подсуетятся,если не дураки.
Интересно,Нафтогаз начнет закупать газ в хранилища на зиму 20-21,когда цена тоже подскочет? Или нам этот газ на зиму уже совсем не нужен?
"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)
Додано: Нед 07 чер, 2020 11:57
тут надо разделять.
хочешь купить СВЕЖЕЕ мясо, сало, рыбу, молочку, овощи, фрукты, ягоды - иди на базар
за колбасой(не домашней)(и если есть её покупатели), сырами, овощ-фрукт не сезонными(отчасти и сезонными), алкоголь и пр. - лучше, всё же сети.
везде есть свои нюансы
Додано: Нед 07 чер, 2020 11:59
Так само і дрібні підприємці ставлять великі та не дуже компанії у нерівні умови. Компанія постачає товар з ПДВ, податком на прибуток та білою зарплатнею, а через дорогу такий самий товар продає якийсь ФОП помітно дешевше.
Але ви чомусь хочете заборонити власнику компанії бути одночасно таким самим ФОПом.
Яка ж це біда. Коли все згідно закону - це досягнення.
Додано: Нед 07 чер, 2020 12:01
Юра прав. Но только алкоголь лучше свой.
Додано: Нед 07 чер, 2020 12:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 07 чер, 2020 12:07
В ТОП-100 самых богатых людей страны нет ни одного ФОПа, но есть несколько десятков людей, которыми эти ФОПы яростно мешают - те же владельцы АТБ, Эпицентра, Фоззи, Таврии и тд, и которые также яростно лоббируют законопроекты, чтобы этих ФОПов прибить, мотивируя это неравными условиями
Какие могут быть равные условия, и главное для чего, что бы богатые становились богаче, а бедные беднее, в этом разве смысл государства ?
Тут Зеленский лопочет, что 6000 грн это в Украине не бедность, а Шмыгаль говорит про массу рабочих мест, которые он может создать с зарплатой в 6 000 грн, это вероятно для разорившихся ФОПов будет такой подарок
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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