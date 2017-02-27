Додано: Нед 07 чер, 2020 11:49

Про рыбу конечно интересно почитать.

А тем временем нефть уже по 40 президентов.На дешевом бензине не долго катались.Импортеры немножко подсуетятся,если не дураки.

Интересно,Нафтогаз начнет закупать газ в хранилища на зиму 20-21,когда цена тоже подскочет? Или нам этот газ на зиму уже совсем не нужен?

"где мало слов,там вес они имеют"(Шекспир)