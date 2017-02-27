Скупердяй написав:та да, щоб Холдинги Ахмєтки, Коломиїча, Піні та інших "злидарів", платили на рівні з бабульою, що сємками торгує ))) Ех ... тільки тоді треба, щоб пенсіонери та бюджетники відмовлялись від пенсій та зарплат )))
Эти холдинги и сейчас не платят, а кормятся из госбюджета. Кто оплачивает убытки госпредприятия ГП "Гарантований покупець" по зеленому тарифу, который платится этим холдингам? Оплачивает государство, за счёт налогов, которые собирают с мелкого бизнеса и тех самых пенсионеров и бюджетников.
все не так ребята(( население платит пониженный тариф за э/э, ниже цены продажи генерациями - это одна из причин нехватки денег у ГарПока. Убытки ГарПока пока гос-во не оплачивает, просто растут долги ГарПока перед атомщиками и зеленой генерацией
не надо для аргументации использовать эмоциональные, но недостоверные лозунги
Амвросий написав:Эти холдинги и сейчас не платят, а кормятся из госбюджета. Кто оплачивает убытки госпредприятия ГП "Гарантований покупець" по зеленому тарифу, который платится этим холдингам? Оплачивает государство, за счёт налогов, которые собирают с мелкого бизнеса и тех самых пенсионеров и бюджетников.
все не так ребята(( население платит пониженный тариф за э/э, ниже цены продажи генерациями - это одна из причин нехватки денег у ГарПока. Убытки ГарПока пока гос-во не оплачивает, просто растут долги ГарПока перед атомщиками и зеленой генерацией
не надо для аргументации использовать эмоциональные, но недостоверные лозунги
Я взагалі незрозумів. яким боком ГарПока в дискусії до спрощенки, спрощенка тільки для дрібного бізнеса, який не взмозі мати бухгалтера, всі інші повинні платити на загальних підставах ... звичайно можна філософствувати, що частина їхніх затрат перепаде на плечі покупців, але чесна конкуренція вирівняє ціну ... просто це когнетивний дисонанс коли спрщенець їзде на лексусі завдяки схемам, я не проти лексусів чи бізнесу, але для початку оплочуй податки, а потім прибуток витрачай куди хочеш
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Realist написав:І біда в тому, що юридично у цих оптимізаторів все згідно закону.
Яка ж це біда. Коли все згідно закону - це досягнення.
не согласно закону - обороты существенно выше, чем разрешено для ФОПов, просто ФОПы показывают разрешенный оборот, остальное чистый нал.
Проверить тяжело.
Скрывают ))) Вы представляете, что такое например банальное освещение на 7 миллионов гривен - лимит для ФОПа третьей группы Просто визуально в кубометрах ? Или в фурах ? А теперь представьте, что это надо всё кому-то продать
Как сказал киевский мэр - Это могут не только лишь все, мало кто может это делать (С)
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Libo написав:Особенно АТБ. Бррр! И из-за этих 2-3% затраты на медицину резко вырастут.
В АТБ сейчас те-же самые продукты, что и в дорогих супермаркетах, только дешевле и выбор меньше. Разница в цене с акциями иногда бывает до 40%. Последний год-два АТБ стал завозить и хорошие товары, разве что выбор их не так велик как в дорогих супермаркетах. Раньше там вообще практически ничего съедобного не было, сейчас небольшой выбор есть.
Эх, затягиваете во флуд... Ладно, воскресенье, праздник, хотя сам не хочу. А придется Я на какой-то из банковских веток сравнивал условия и ассортимент в "АТБ" и "Сильпо". "АТБ" натыкал магазинов в каждом квартале, а тех же "Сильпо", например, - 3 на весь город. И пока не открылся "Сильпо" в 5 минутах ходьбы от дома, я туда попадал раз в 1-2 года. Насчет цен. Находясь "на исторической родине" (небольшой рабочий поселок), обратил внимание на цену одного и того же товара ("Белизна") в небольшом магазинчике бытовой химии и местном, недавно открывшемся "МаркетОпте". В мелком - 20 грн за бутылку (терминал есть, правда), в "МаркетОпте" - 16,50 грн за бутылку (специально спросил, чтобы сравнить). И МСС код во втором позволяет получать 2% чистыми при оплате Б5 (коллеги-свинорылы поймут, о чем я, остальным не интересно будет). Вот и все сравнение мелких с крупными. Крупные возьмут за счет оборота. А мелкие... терминалы стали ставить лишь потому, что в поселке с 7-8 тыс. населения - всего 2 банкомата (ни одного Приватовского), из которых часто один не работает. Т.е. нал взять тупо неоткуда... Гримасы отечественного бизнеса.
freeze написав:Скрывают ))) Вы представляете, что такое например банальное освещение на 7 миллионов гривен - лимит для ФОПа третьей группы Просто визуально в кубометрах ? Или в фурах ? А теперь представьте, что это надо всё кому-то продать
совершенно верно. Вопрос превышения лимита имеет смысл только если ФОП используется плательщиком на общей системе для "рисования" затрат и вывода денег под маркетинговые, консультационные и прощие "нематериальные" услуги. Но плательщик на общей системе никак не скроет факт перечисления денег ФОПу - он же сам заинтересован подтвердить свои затраты. То есть, в плане борьбы с использованием ФОПов для занижения налога на прибыль обычными плательщиками кассовый аппарат не даст ничего.
athena1 написав:. Підтримаю Лібо! Це якийсь треш. Читати на форумі валютному про АТБ і Привози. І там і там Ви як правило не знайдете номальноі продукціі. Давно тут розповідав про так звані польсько-італійські продукти. Навіть в карантин іх беру онлайн і з доставкою і з розрахунком картою. Є ресурси, де можна купити онлайн фермерські продукцію, розрахуватися карткою і отримати чек. Це в тему ФОПів. На базарах в основному перекупщики. На сайті гуртового ринку можна купити продукцію конкретного фермера. У Львові - це Шувар. Бо АТБ і іже (за винятком деяких позицій) - це затрати майбутніх періодів. Лікарні і не тільки.
Якби цього Лібо менш підтримували, менше б клоунів тут плодилося... Це у Вас на Галицькому перекупщики. А у менших містах ще свою продукцію продають, хоч і не задурно. Але ви праві - треба закінчувати офтоп. Проте не я його почав, не мені його закінчувати. Що ж до "АТБ": просто треба дивитися, що саме береш. І не брати їхню "Свою лінію" та "Розумний вибір". Інші торгові марки там теж продаються Але досить про "АТБ", дійсно, забагато честі їм.
Zebra написав:В супермаркетах можно выбрать из овощей и фруктов то что посвежее, повкуснее, что нравится. На рынке сами накладывают, зачастую пытаются втюхать подгнившее. А откажешься брать, еще и матом пошлют, приходится матом в ответ посылать.
Тебе западло поматериться на базаре? Это же национальный колорит, удовольствие, наше всё. Где как не базаре? Зачем тогда весь базар? И про гнильцу не страшно. Если подгнившее - значит натуральное. Просто обманюкай и поменяй. Или дома аккуратно обрежь гнильцу. Это в любом случае лучше, чем когда растут сиськи, их потом уже не отрежешь.
Так на базаре еще и обвешивают. Выгоды тариться на толкучках больше никакой.