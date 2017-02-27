Додано: Нед 07 чер, 2020 12:48

Амвросий написав: Libo написав: Особенно АТБ. Бррр! И из-за этих 2-3% затраты на медицину резко вырастут. Особенно АТБ. Бррр! И из-за этих 2-3% затраты на медицину резко вырастут.



В АТБ сейчас те-же самые продукты, что и в дорогих супермаркетах, только дешевле и выбор меньше. Разница в цене с акциями иногда бывает до 40%. Последний год-два АТБ стал завозить и хорошие товары, разве что выбор их не так велик как в дорогих супермаркетах. Раньше там вообще практически ничего съедобного не было, сейчас небольшой выбор есть. В АТБ сейчас те-же самые продукты, что и в дорогих супермаркетах, только дешевле и выбор меньше. Разница в цене с акциями иногда бывает до 40%. Последний год-два АТБ стал завозить и хорошие товары, разве что выбор их не так велик как в дорогих супермаркетах. Раньше там вообще практически ничего съедобного не было, сейчас небольшой выбор есть.

Эх, затягиваете во флуд... Ладно, воскресенье, праздник, хотя сам не хочу. А придетсяЯ на какой-то из банковских веток сравнивал условия и ассортимент в "АТБ" и "Сильпо". "АТБ" натыкал магазинов в каждом квартале, а тех же "Сильпо", например, - 3 на весь город. И пока не открылся "Сильпо" в 5 минутах ходьбы от дома, я туда попадал раз в 1-2 года.Насчет цен. Находясь "на исторической родине" (небольшой рабочий поселок), обратил внимание на цену одного и того же товара ("Белизна") в небольшом магазинчике бытовой химии и местном, недавно открывшемся "МаркетОпте". В мелком - 20 грн за бутылку (терминал есть, правда), в "МаркетОпте" - 16,50 грн за бутылку (специально спросил, чтобы сравнить). И МСС код во втором позволяет получать 2% чистыми при оплате Б5 (коллеги-свинорылы поймут, о чем я, остальным не интересно будет).Вот и все сравнение мелких с крупными. Крупные возьмут за счет оборота. А мелкие... терминалы стали ставить лишь потому, что в поселке с 7-8 тыс. населения - всего 2 банкомата (ни одного Приватовского), из которых часто один не работает. Т.е. нал взять тупо неоткуда...Гримасы отечественного бизнеса.