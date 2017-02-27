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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 07 чер, 2020 12:59
juristkostya написав: komant733 написав:
Продукты "своя линия" не беру вообще.....никаких
Это поиски чёрной кошки в тёмной комнате, при том, что её там нет
Ну, написали на условной халве "своя линия", и что? Халву можно сделать неправильно? Или гречку из оптовой партии неправильно запаковать в пакеты по 1 кг?
Вы точно ходите в "АТБ"?
Покупатели этой сети знают, о чем идет речь. Дешевые конфеты и шоколад, печенье и кондитерские изделия, например. Мясные изделия непонятного качества и многое другое.
К счастью, в последнее время в "АТБ" кроме дешевых, есть и нормальные продукты.
Все, прекращаю флуд. Прошу прощения у всех, не удержался.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 13:01
Искатель
Илья Кива , это раздел про АТБ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Нед 07 чер, 2020 13:03
Искатель написав: juristkostya написав: komant733 написав:
Продукты "своя линия" не беру вообще.....никаких
Это поиски чёрной кошки в тёмной комнате, при том, что её там нет
Ну, написали на условной халве "своя линия", и что? Халву можно сделать неправильно? Или гречку из оптовой партии неправильно запаковать в пакеты по 1 кг?
Вы точно ходите в "АТБ"?
Покупатели этой сети знают, о чем идет речь. Дешевые конфеты и шоколад, печенье и кондитерские изделия, например. Мясные изделия непонятного качества и многое другое.
К счастью, в последнее время в "АТБ" кроме дешевых, есть и нормальные продукты.
Все, прекращаю флуд. Прошу прощения у всех, не удержался.
я ж не зря написал конкретный продукт под маркой "своя линия", который лично я очень люблю.
И я не помню, чтобы кто-то где-то когда-то ухитрился сделать его плохо - то есть, его можно брать под любой маркой, если цена и фасовка устраивает.
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