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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5611561256135614

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 374
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
37
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 374
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 12:59

  juristkostya написав:
  komant733 написав:Продукты "своя линия" не беру вообще.....никаких

Это поиски чёрной кошки в тёмной комнате, при том, что её там нет :-)
Ну, написали на условной халве "своя линия", и что? Халву можно сделать неправильно? Или гречку из оптовой партии неправильно запаковать в пакеты по 1 кг?

Вы точно ходите в "АТБ"? :)
Покупатели этой сети знают, о чем идет речь. Дешевые конфеты и шоколад, печенье и кондитерские изделия, например. Мясные изделия непонятного качества и многое другое.
К счастью, в последнее время в "АТБ" кроме дешевых, есть и нормальные продукты.
Все, прекращаю флуд. Прошу прощения у всех, не удержался.
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 13:01

Искатель

Илья Кива , это раздел про АТБ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 13:03

  Искатель написав:
  juristkostya написав:
  komant733 написав:Продукты "своя линия" не беру вообще.....никаких

Это поиски чёрной кошки в тёмной комнате, при том, что её там нет :-)
Ну, написали на условной халве "своя линия", и что? Халву можно сделать неправильно? Или гречку из оптовой партии неправильно запаковать в пакеты по 1 кг?

Вы точно ходите в "АТБ"? :)
Покупатели этой сети знают, о чем идет речь. Дешевые конфеты и шоколад, печенье и кондитерские изделия, например. Мясные изделия непонятного качества и многое другое.
К счастью, в последнее время в "АТБ" кроме дешевых, есть и нормальные продукты.
Все, прекращаю флуд. Прошу прощения у всех, не удержался.

я ж не зря написал конкретный продукт под маркой "своя линия", который лично я очень люблю.
И я не помню, чтобы кто-то где-то когда-то ухитрился сделать его плохо - то есть, его можно брать под любой маркой, если цена и фасовка устраивает.
juristkostya
 
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