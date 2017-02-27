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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 07 чер, 2020 13:01
Искатель
Илья Кива , это раздел про АТБ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Нед 07 чер, 2020 13:03
Искатель написав: juristkostya написав: komant733 написав:
Продукты "своя линия" не беру вообще.....никаких
Это поиски чёрной кошки в тёмной комнате, при том, что её там нет
Ну, написали на условной халве "своя линия", и что? Халву можно сделать неправильно? Или гречку из оптовой партии неправильно запаковать в пакеты по 1 кг?
Вы точно ходите в "АТБ"?
Покупатели этой сети знают, о чем идет речь. Дешевые конфеты и шоколад, печенье и кондитерские изделия, например. Мясные изделия непонятного качества и многое другое.
К счастью, в последнее время в "АТБ" кроме дешевых, есть и нормальные продукты.
Все, прекращаю флуд. Прошу прощения у всех, не удержался.
я ж не зря написал конкретный продукт под маркой "своя линия", который лично я очень люблю.
И я не помню, чтобы кто-то где-то когда-то ухитрился сделать его плохо - то есть, его можно брать под любой маркой, если цена и фасовка устраивает.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 13:19
Shaman написав: sergey_sryvkin написав: Realist написав:
І біда в тому, що юридично у цих оптимізаторів все згідно закону.
Яка ж це біда. Коли все згідно закону - це досягнення.
не согласно закону - обороты существенно выше, чем разрешено для ФОПов, просто ФОПы показывают разрешенный оборот, остальное чистый нал.
Проверить тяжело.
Мова йде не про приховані обороти, а про використання фопів великими та не дуже компаніями.
Щодо налу, це, звісно, порушення. Але, якщо в фопа оборот більше 5 млн гривень то він скоріш за все працює не сам, тому можна зробити ще одного фопа з колег.
Тобто ніякого джерела додаткових мегаподатків там немає
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Додано: Нед 07 чер, 2020 13:48
juristkostya написав: freeze написав:
Скрывают ))) Вы представляете, что такое например банальное освещение на 7 миллионов гривен - лимит для ФОПа третьей группы
Просто визуально в кубометрах ? Или в фурах ?
А теперь представьте, что это надо всё кому-то продать
совершенно верно. Вопрос превышения лимита имеет смысл только если ФОП используется плательщиком на общей системе для "рисования" затрат и вывода денег под маркетинговые, консультационные и прощие "нематериальные" услуги. Но плательщик на общей системе никак не скроет факт перечисления денег ФОПу - он же сам заинтересован подтвердить свои затраты.
То есть, в плане борьбы с использованием ФОПов для занижения налога на прибыль обычными плательщиками кассовый аппарат не даст ничего.
походу дискуссия идет о разном видении, как крупный бизнес использует ФОП.
я говорю о след схеме - предприятие производит продукты питания, не суть важно какие. 20-30% идет в сети - это в белую, остальное - за нал, при этом часть нала как раз ЛЕГАЛИЗУЕТСЯ через ФОП - типа он купил и заплатил, а часть так и идет в черную - объем черных продаж может достигать до 70%. а все затраты, типа э/э вешают на производителя 100%.
если берем оборот 1 млрд/год - сколько нужно ФОПов? вот таких ФОП и пытаются отловить
а варианты, когда на ФОПов вешают услуги - здесь не нужны
ps про освещение в кубах или фурах - не понял)))
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Shaman
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Додано: Нед 07 чер, 2020 13:49
Shaman написав:
население платит пониженный тариф за э/э, ниже цены продажи генерациями - это одна из причин нехватки денег у ГарПока.
Ниже какой цены генераций - самой высокой из множества?
Зачем вы манипулируете? АЭС, чья доля в генерации составляет 55% (точнее составляла, пока ее не начали искусственно снижать на возникшем профиците балансировочных мощностей ТЭС и СЭС), отпускает по 57 коп. Еще 10% генерации обеспечивают ГЭC/ГАЭС, производящие э/э в среднем по 59 коп.
Даже с учетом сверхдорогой зеленой и умеренно-дорогой тепловой, при такой доле свехдешевой энергии средневзвешенная цена баланса ниже средневзвешенного тарифа для населения.
Shaman написав:
не надо для аргументации использовать эмоциональные, но недостоверные лозунги
Вот и прекращайте повторять эмоциональные и недостоверные лозунги!
(55% АЭС * 57 коп) + (10% ГЭС/ГАЭС * 59 коп) + (31% ТЭС/ТЭЦ * 168 коп) + (4% ВИЭ * 332 коп) = 103 коп за кВтч.
Вот вам весь энергобаланс, когда им не манипулируют в пользу олигархов. Остальное - проплаченные визги ДТЭКа и прочих "инвесторов"
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zРадио
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Додано: Нед 07 чер, 2020 14:01
Striker написав: vladus17 написав:
Извиняюсь за офтоп.
У меня такой вопрос к знатокам.
Учитыва то как доллар просел к Евро, и даже к Рублю. До каких уровней есть потенциал укрепления гривны этим летом?
Когда ловить дно? (Традиционно это был Июль месяц)
Это наоборот как раз по теме ветки) Вам бы грамотно и по полочкам ответил Orest, но его, судя по всему, съели местные аборигены.
п.с. вроде до 26 можем укрепиться.
Ореста можно почитать здесь:Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
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Додано: Нед 07 чер, 2020 14:15
zРадио написав:
средневзвешенная цена баланса ниже средневзвешенного тарифа для населения.
цена баланса не имеет отношения к цене для конечного потребителя. Само по себе функционирование энергорынка и содержание подключения розничных абонентов не могут быть бесплатными.
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juristkostya
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Додано: Нед 07 чер, 2020 14:16
Zebra написав:
Так на базаре еще и обвешивают. Выгоды тариться на толкучках больше никакой.
Да, был дешевый рынок Фермер на Троещине, теперь цены космические. Поменялся собственник что ли? Я б сейчас черешню, клубнику и огурцы просто не покупал несколько дней, так как ребята оборзели, цены в разы
выше чем год назад.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 14:17
zРадио написав:
= 103 коп за кВтч.
а население платит по 90.
То есть, даже ниже себестоимости, _очищенной_ от издержек на раздачу.
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juristkostya
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Додано: Нед 07 чер, 2020 14:20
Shaman написав:
при этом часть нала как раз ЛЕГАЛИЗУЕТСЯ через ФОП - типа он купил и заплатил, а часть так и идет в черную - объем черных продаж может достигать до 70%
и как нам здесь помогут кассовые аппараты, если ФОП не обязан вести учёт, откуда он взял тот товар, которым торгует?
Корень ситуации, очевидно, совсем не в том, что ФОП обслужил часть покупателей за нал и не отразил в книге/РРО.
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