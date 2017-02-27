Додано: Нед 07 чер, 2020 13:48

juristkostya написав: freeze написав: Скрывают ))) Вы представляете, что такое например банальное освещение на 7 миллионов гривен - лимит для ФОПа третьей группы

Просто визуально в кубометрах ? Или в фурах ?

А теперь представьте, что это надо всё кому-то продать Скрывают ))) Вы представляете, что такое например банальное освещение на 7 миллионов гривен - лимит для ФОПа третьей группыПросто визуально в кубометрах ? Или в фурах ?А теперь представьте, что это надо всё кому-то продать совершенно верно. Вопрос превышения лимита имеет смысл только если ФОП используется плательщиком на общей системе для "рисования" затрат и вывода денег под маркетинговые, консультационные и прощие "нематериальные" услуги. Но плательщик на общей системе никак не скроет факт перечисления денег ФОПу - он же сам заинтересован подтвердить свои затраты.

То есть, в плане борьбы с использованием ФОПов для занижения налога на прибыль обычными плательщиками кассовый аппарат не даст ничего. совершенно верно. Вопрос превышения лимита имеет смысл только если ФОП используется плательщиком на общей системе для "рисования" затрат и вывода денег под маркетинговые, консультационные и прощие "нематериальные" услуги. Но плательщик на общей системе никак не скроет факт перечисления денег ФОПу - он же сам заинтересован подтвердить свои затраты.То есть, в плане борьбы с использованием ФОПов для занижения налога на прибыль обычными плательщиками кассовый аппарат не даст ничего.

походу дискуссия идет о разном видении, как крупный бизнес использует ФОП.я говорю о след схеме - предприятие производит продукты питания, не суть важно какие. 20-30% идет в сети - это в белую, остальное - за нал, при этом часть нала как раз ЛЕГАЛИЗУЕТСЯ через ФОП - типа он купил и заплатил, а часть так и идет в черную - объем черных продаж может достигать до 70%. а все затраты, типа э/э вешают на производителя 100%.если берем оборот 1 млрд/год - сколько нужно ФОПов? вот таких ФОП и пытаются отловитьа варианты, когда на ФОПов вешают услуги - здесь не нужныps про освещение в кубах или фурах - не понял)))