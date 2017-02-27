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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5611561256135614

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 374
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
37
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 374
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 13:01

Искатель

Илья Кива , это раздел про АТБ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 13:03

  Искатель написав:
  juristkostya написав:
  komant733 написав:Продукты "своя линия" не беру вообще.....никаких

Это поиски чёрной кошки в тёмной комнате, при том, что её там нет :-)
Ну, написали на условной халве "своя линия", и что? Халву можно сделать неправильно? Или гречку из оптовой партии неправильно запаковать в пакеты по 1 кг?

Вы точно ходите в "АТБ"? :)
Покупатели этой сети знают, о чем идет речь. Дешевые конфеты и шоколад, печенье и кондитерские изделия, например. Мясные изделия непонятного качества и многое другое.
К счастью, в последнее время в "АТБ" кроме дешевых, есть и нормальные продукты.
Все, прекращаю флуд. Прошу прощения у всех, не удержался.

я ж не зря написал конкретный продукт под маркой "своя линия", который лично я очень люблю.
И я не помню, чтобы кто-то где-то когда-то ухитрился сделать его плохо - то есть, его можно брать под любой маркой, если цена и фасовка устраивает.
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 13:19

  Shaman написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Realist написав:І біда в тому, що юридично у цих оптимізаторів все згідно закону.

Яка ж це біда. Коли все згідно закону - це досягнення.


не согласно закону - обороты существенно выше, чем разрешено для ФОПов, просто ФОПы показывают разрешенный оборот, остальное чистый нал.

Проверить тяжело.

Мова йде не про приховані обороти, а про використання фопів великими та не дуже компаніями.
Щодо налу, це, звісно, порушення. Але, якщо в фопа оборот більше 5 млн гривень то він скоріш за все працює не сам, тому можна зробити ще одного фопа з колег.
Тобто ніякого джерела додаткових мегаподатків там немає
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 13:48

  juristkostya написав:
  freeze написав:Скрывают ))) Вы представляете, что такое например банальное освещение на 7 миллионов гривен - лимит для ФОПа третьей группы :lol:
Просто визуально в кубометрах ? Или в фурах ?
А теперь представьте, что это надо всё кому-то продать
совершенно верно. Вопрос превышения лимита имеет смысл только если ФОП используется плательщиком на общей системе для "рисования" затрат и вывода денег под маркетинговые, консультационные и прощие "нематериальные" услуги. Но плательщик на общей системе никак не скроет факт перечисления денег ФОПу - он же сам заинтересован подтвердить свои затраты.
То есть, в плане борьбы с использованием ФОПов для занижения налога на прибыль обычными плательщиками кассовый аппарат не даст ничего.


походу дискуссия идет о разном видении, как крупный бизнес использует ФОП.
я говорю о след схеме - предприятие производит продукты питания, не суть важно какие. 20-30% идет в сети - это в белую, остальное - за нал, при этом часть нала как раз ЛЕГАЛИЗУЕТСЯ через ФОП - типа он купил и заплатил, а часть так и идет в черную - объем черных продаж может достигать до 70%. а все затраты, типа э/э вешают на производителя 100%.
если берем оборот 1 млрд/год - сколько нужно ФОПов? вот таких ФОП и пытаются отловить
а варианты, когда на ФОПов вешают услуги - здесь не нужны

ps про освещение в кубах или фурах - не понял)))
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 13:49

  Shaman написав:население платит пониженный тариф за э/э, ниже цены продажи генерациями - это одна из причин нехватки денег у ГарПока.


Ниже какой цены генераций - самой высокой из множества? :mrgreen: Зачем вы манипулируете? АЭС, чья доля в генерации составляет 55% (точнее составляла, пока ее не начали искусственно снижать на возникшем профиците балансировочных мощностей ТЭС и СЭС), отпускает по 57 коп. Еще 10% генерации обеспечивают ГЭC/ГАЭС, производящие э/э в среднем по 59 коп.

Даже с учетом сверхдорогой зеленой и умеренно-дорогой тепловой, при такой доле свехдешевой энергии средневзвешенная цена баланса ниже средневзвешенного тарифа для населения.

  Shaman написав:не надо для аргументации использовать эмоциональные, но недостоверные лозунги 8)


Вот и прекращайте повторять эмоциональные и недостоверные лозунги!

(55% АЭС * 57 коп) + (10% ГЭС/ГАЭС * 59 коп) + (31% ТЭС/ТЭЦ * 168 коп) + (4% ВИЭ * 332 коп) = 103 коп за кВтч.

Вот вам весь энергобаланс, когда им не манипулируют в пользу олигархов. Остальное - проплаченные визги ДТЭКа и прочих "инвесторов"
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 14:01

  Striker написав:
  vladus17 написав:Извиняюсь за офтоп.
У меня такой вопрос к знатокам.
Учитыва то как доллар просел к Евро, и даже к Рублю. До каких уровней есть потенциал укрепления гривны этим летом?
Когда ловить дно? (Традиционно это был Июль месяц)

Это наоборот как раз по теме ветки) Вам бы грамотно и по полочкам ответил Orest, но его, судя по всему, съели местные аборигены.
п.с. вроде до 26 можем укрепиться.

Ореста можно почитать здесь:
Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 14:15

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:средневзвешенная цена баланса ниже средневзвешенного тарифа для населения.
цена баланса не имеет отношения к цене для конечного потребителя. Само по себе функционирование энергорынка и содержание подключения розничных абонентов не могут быть бесплатными.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 14:16

  Zebra написав:Так на базаре еще и обвешивают. Выгоды тариться на толкучках больше никакой.

Да, был дешевый рынок Фермер на Троещине, теперь цены космические. Поменялся собственник что ли? Я б сейчас черешню, клубнику и огурцы просто не покупал несколько дней, так как ребята оборзели, цены в разы выше чем год назад.
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 14:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:= 103 коп за кВтч.

а население платит по 90.
То есть, даже ниже себестоимости, _очищенной_ от издержек на раздачу.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 14:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:при этом часть нала как раз ЛЕГАЛИЗУЕТСЯ через ФОП - типа он купил и заплатил, а часть так и идет в черную - объем черных продаж может достигать до 70%

и как нам здесь помогут кассовые аппараты, если ФОП не обязан вести учёт, откуда он взял тот товар, которым торгует?
Корень ситуации, очевидно, совсем не в том, что ФОП обслужил часть покупателей за нал и не отразил в книге/РРО.
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