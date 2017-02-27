komant733 написав:Продукты "своя линия" не беру вообще.....никаких
Это поиски чёрной кошки в тёмной комнате, при том, что её там нет Ну, написали на условной халве "своя линия", и что? Халву можно сделать неправильно? Или гречку из оптовой партии неправильно запаковать в пакеты по 1 кг?
Вы точно ходите в "АТБ"? Покупатели этой сети знают, о чем идет речь. Дешевые конфеты и шоколад, печенье и кондитерские изделия, например. Мясные изделия непонятного качества и многое другое. К счастью, в последнее время в "АТБ" кроме дешевых, есть и нормальные продукты. Все, прекращаю флуд. Прошу прощения у всех, не удержался.
я ж не зря написал конкретный продукт под маркой "своя линия", который лично я очень люблю. И я не помню, чтобы кто-то где-то когда-то ухитрился сделать его плохо - то есть, его можно брать под любой маркой, если цена и фасовка устраивает.
Realist написав:І біда в тому, що юридично у цих оптимізаторів все згідно закону.
Яка ж це біда. Коли все згідно закону - це досягнення.
не согласно закону - обороты существенно выше, чем разрешено для ФОПов, просто ФОПы показывают разрешенный оборот, остальное чистый нал.
Проверить тяжело.
Мова йде не про приховані обороти, а про використання фопів великими та не дуже компаніями. Щодо налу, це, звісно, порушення. Але, якщо в фопа оборот більше 5 млн гривень то він скоріш за все працює не сам, тому можна зробити ще одного фопа з колег. Тобто ніякого джерела додаткових мегаподатків там немає
freeze написав:Скрывают ))) Вы представляете, что такое например банальное освещение на 7 миллионов гривен - лимит для ФОПа третьей группы Просто визуально в кубометрах ? Или в фурах ? А теперь представьте, что это надо всё кому-то продать
совершенно верно. Вопрос превышения лимита имеет смысл только если ФОП используется плательщиком на общей системе для "рисования" затрат и вывода денег под маркетинговые, консультационные и прощие "нематериальные" услуги. Но плательщик на общей системе никак не скроет факт перечисления денег ФОПу - он же сам заинтересован подтвердить свои затраты. То есть, в плане борьбы с использованием ФОПов для занижения налога на прибыль обычными плательщиками кассовый аппарат не даст ничего.
походу дискуссия идет о разном видении, как крупный бизнес использует ФОП. я говорю о след схеме - предприятие производит продукты питания, не суть важно какие. 20-30% идет в сети - это в белую, остальное - за нал, при этом часть нала как раз ЛЕГАЛИЗУЕТСЯ через ФОП - типа он купил и заплатил, а часть так и идет в черную - объем черных продаж может достигать до 70%. а все затраты, типа э/э вешают на производителя 100%. если берем оборот 1 млрд/год - сколько нужно ФОПов? вот таких ФОП и пытаются отловить а варианты, когда на ФОПов вешают услуги - здесь не нужны
Shaman написав:население платит пониженный тариф за э/э, ниже цены продажи генерациями - это одна из причин нехватки денег у ГарПока.
Ниже какой цены генераций - самой высокой из множества? Зачем вы манипулируете? АЭС, чья доля в генерации составляет 55% (точнее составляла, пока ее не начали искусственно снижать на возникшем профиците балансировочных мощностей ТЭС и СЭС), отпускает по 57 коп. Еще 10% генерации обеспечивают ГЭC/ГАЭС, производящие э/э в среднем по 59 коп.
Даже с учетом сверхдорогой зеленой и умеренно-дорогой тепловой, при такой доле свехдешевой энергии средневзвешенная цена баланса ниже средневзвешенного тарифа для населения.
Shaman написав:не надо для аргументации использовать эмоциональные, но недостоверные лозунги
Вот и прекращайте повторять эмоциональные и недостоверные лозунги!
(55% АЭС * 57 коп) + (10% ГЭС/ГАЭС * 59 коп) + (31% ТЭС/ТЭЦ * 168 коп) + (4% ВИЭ * 332 коп) = 103 коп за кВтч.
Вот вам весь энергобаланс, когда им не манипулируют в пользу олигархов. Остальное - проплаченные визги ДТЭКа и прочих "инвесторов"
vladus17 написав:Извиняюсь за офтоп. У меня такой вопрос к знатокам. Учитыва то как доллар просел к Евро, и даже к Рублю. До каких уровней есть потенциал укрепления гривны этим летом? Когда ловить дно? (Традиционно это был Июль месяц)
Это наоборот как раз по теме ветки) Вам бы грамотно и по полочкам ответил Orest, но его, судя по всему, съели местные аборигены. п.с. вроде до 26 можем укрепиться.
Zebra написав:Так на базаре еще и обвешивают. Выгоды тариться на толкучках больше никакой.
Да, был дешевый рынок Фермер на Троещине, теперь цены космические. Поменялся собственник что ли? Я б сейчас черешню, клубнику и огурцы просто не покупал несколько дней, так как ребята оборзели, цены в разы выше чем год назад.
Shaman написав:при этом часть нала как раз ЛЕГАЛИЗУЕТСЯ через ФОП - типа он купил и заплатил, а часть так и идет в черную - объем черных продаж может достигать до 70%
и как нам здесь помогут кассовые аппараты, если ФОП не обязан вести учёт, откуда он взял тот товар, которым торгует? Корень ситуации, очевидно, совсем не в том, что ФОП обслужил часть покупателей за нал и не отразил в книге/РРО.