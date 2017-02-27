Додано: Нед 07 чер, 2020 14:58

Проблема полягає в тому, щоб відділити мікробізнес(дрібних ФОПів) і великий бізнес.

Першим потрібно залишити спрощену систему оподаткування!

Але проблема якраз полягає в тому, ЯК САМЕ їх відділити?



От вже, наче, пробують подати законопроект, щоб розділити "дрібних" і "великих" за площею - щось до 40-50м2 буде без РРО.

Не знаю, чи це так правильно, бо є різний товар/різна націнка і т. інше.

Але ФОПи думають, що то так хочуть зробити лиш на деякий час(рік-два) - а далі впарити всім РРО.