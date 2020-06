Додано: Нед 07 чер, 2020 15:22

freeze написав: sergey_sryvkin написав: Так само і дрібні підприємці ставлять великі та не дуже компанії у нерівні умови. Компанія постачає товар з ПДВ, податком на прибуток та білою зарплатнею, а через дорогу такий самий товар продає якийсь ФОП помітно дешевше.

В ТОП-100 самых богатых людей страны нет ни одного ФОПа, но есть несколько десятков людей, которыми эти ФОПы яростно мешают - те же владельцы АТБ, Эпицентра, Фоззи, Таврии и тд, и которые также яростно лоббируют законопроекты, чтобы этих ФОПов прибить, мотивируя это неравными условиями



Какие могут быть равные условия, и главное для чего, что бы богатые становились богаче, а бедные беднее, в этом разве смысл государства ?

якраз супермаркети зловживають прикриттям під ФОПи.

