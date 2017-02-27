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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 07 чер, 2020 14:58
Проблема полягає в тому, щоб відділити мікробізнес(дрібних ФОПів) і великий бізнес.
Першим потрібно залишити спрощену систему оподаткування!
Але проблема якраз полягає в тому, ЯК САМЕ їх відділити?
От вже, наче, пробують подати законопроект, щоб розділити "дрібних" і "великих" за площею - щось до 40-50м2 буде без РРО.
Не знаю, чи це так правильно, бо є різний товар/різна націнка і т. інше.
Але ФОПи думають, що то так хочуть зробити лиш на деякий час(рік-два) - а далі впарити всім РРО.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 07 чер, 2020 15:05
zРадио написав: juristkostya написав: zРадио написав:
= 103 коп за кВтч.
а население платит по 90.
То есть, даже ниже себестоимости, _очищенной_ от издержек на раздачу.
Не забывайте добавить, что это тариф для первых 100 кВтч в месяц. Превышение идет по 168 коп, и средневзвешенный тариф таким образом находится где-то между 110 и 115 коп.
100 кВтч - разумная социальная квота, чтобы государство не несло издержек по администрированию еще одного вида субсидий...
я помню про 1,68. Но, НМВ, если для кого-то данная статья расходов жизненно-важна - легко впишется в 100 кВт*ч.
А остальные оплатят превышение по 1,68, хотя бы частично (в очень незначительной доле) скомпенсировав издержки на функционирование энергорынка и раздачу энергии конечным абонентам.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 15:22
freeze написав: sergey_sryvkin написав:
Так само і дрібні підприємці ставлять великі та не дуже компанії у нерівні умови. Компанія постачає товар з ПДВ, податком на прибуток та білою зарплатнею, а через дорогу такий самий товар продає якийсь ФОП помітно дешевше.
Але ви чомусь хочете заборонити власнику компанії бути одночасно таким самим ФОПом.
В ТОП-100 самых богатых людей страны нет ни одного ФОПа, но есть несколько десятков людей, которыми эти ФОПы яростно мешают - те же владельцы АТБ, Эпицентра, Фоззи, Таврии и тд, и которые также яростно лоббируют законопроекты, чтобы этих ФОПов прибить, мотивируя это неравными условиями
Какие могут быть равные условия, и главное для чего, что бы богатые становились богаче, а бедные беднее, в этом разве смысл государства ?
Тут Зеленский лопочет, что 6000 грн это в Украине не бедность, а Шмыгаль говорит про массу рабочих мест, которые он может создать с зарплатой в 6 000 грн, это вероятно для разорившихся ФОПов будет такой подарок
якраз супермаркети зловживають прикриттям під ФОПи.
Ви в чеки дивитеся, хто продає?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 15:27
flyman написав:
якраз супермаркети зловживають прикриттям під ФОПи.
Ви в чеки дивитеся, хто продає?
Запретить супермаркетам работать через ФОПы - трудозатраты около 25 минут, 15 минут рассмотрение в комитете, 10 минут голосование в Раде.
В чём проблема ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 15:30
freeze написав: flyman написав:
якраз супермаркети зловживають прикриттям під ФОПи.
Ви в чеки дивитеся, хто продає?
Запретить супермаркетам работать через ФОПы - трудозатраты около 25 минут, 15 минут рассмотрение в комитете, 10 минут голосование в Раде.
В чём проблема ?
Царъ харошый, плохіє боярэ
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 15:44
flyman написав:
якраз супермаркети зловживають прикриттям під ФОПи.
Ви в чеки дивитеся, хто продає?
как раз маркеты на 100% охвачены РРО и безналичной оплатой. В чём проблема?
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Додано: Нед 07 чер, 2020 15:53
Shaman написав:
походу дискуссия идет о разном видении, как крупный бизнес использует ФОП.
я говорю о след схеме - предприятие производит продукты питания, не суть важно какие. 20-30% идет в сети - это в белую, остальное - за нал, при этом часть нала как раз ЛЕГАЛИЗУЕТСЯ через ФОП - типа он купил и заплатил, а часть так и идет в черную - объем черных продаж может достигать до 70%. а все затраты, типа э/э вешают на производителя 100%.
если берем оборот 1 млрд/год - сколько нужно ФОПов? вот таких ФОП и пытаются отловить
Тобто, ви вже навіть не з торгівлею, а з виробниками боротись пропонуєте
Ну-ну..
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Додано: Нед 07 чер, 2020 15:56
juristkostya написав: flyman написав:
якраз супермаркети зловживають прикриттям під ФОПи.
Ви в чеки дивитеся, хто продає?
как раз маркеты на 100% охвачены РРО и безналичной оплатой. В чём проблема?
проблема №1 це Долярчик, який зафігачив сюди офтоп РРО,
йому сказали, що в Польщі дають чеки і на базарі, і не жужу, це твоя проблема і твого кумира ... і понеслось
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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