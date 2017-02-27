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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 07 чер, 2020 14:58
Проблема полягає в тому, щоб відділити мікробізнес(дрібних ФОПів) і великий бізнес.
Першим потрібно залишити спрощену систему оподаткування!
Але проблема якраз полягає в тому, ЯК САМЕ їх відділити?
От вже, наче, пробують подати законопроект, щоб розділити "дрібних" і "великих" за площею - щось до 40-50м2 буде без РРО.
Не знаю, чи це так правильно, бо є різний товар/різна націнка і т. інше.
Але ФОПи думають, що то так хочуть зробити лиш на деякий час(рік-два) - а далі впарити всім РРО.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 07 чер, 2020 15:05
zРадио написав: juristkostya написав: zРадио написав:
= 103 коп за кВтч.
а население платит по 90.
То есть, даже ниже себестоимости, _очищенной_ от издержек на раздачу.
Не забывайте добавить, что это тариф для первых 100 кВтч в месяц. Превышение идет по 168 коп, и средневзвешенный тариф таким образом находится где-то между 110 и 115 коп.
100 кВтч - разумная социальная квота, чтобы государство не несло издержек по администрированию еще одного вида субсидий...
я помню про 1,68. Но, НМВ, если для кого-то данная статья расходов жизненно-важна - легко впишется в 100 кВт*ч.
А остальные оплатят превышение по 1,68, хотя бы частично (в очень незначительной доле) скомпенсировав издержки на функционирование энергорынка и раздачу энергии конечным абонентам.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 15:22
freeze написав: sergey_sryvkin написав:
Так само і дрібні підприємці ставлять великі та не дуже компанії у нерівні умови. Компанія постачає товар з ПДВ, податком на прибуток та білою зарплатнею, а через дорогу такий самий товар продає якийсь ФОП помітно дешевше.
Але ви чомусь хочете заборонити власнику компанії бути одночасно таким самим ФОПом.
В ТОП-100 самых богатых людей страны нет ни одного ФОПа, но есть несколько десятков людей, которыми эти ФОПы яростно мешают - те же владельцы АТБ, Эпицентра, Фоззи, Таврии и тд, и которые также яростно лоббируют законопроекты, чтобы этих ФОПов прибить, мотивируя это неравными условиями
Какие могут быть равные условия, и главное для чего, что бы богатые становились богаче, а бедные беднее, в этом разве смысл государства ?
Тут Зеленский лопочет, что 6000 грн это в Украине не бедность, а Шмыгаль говорит про массу рабочих мест, которые он может создать с зарплатой в 6 000 грн, это вероятно для разорившихся ФОПов будет такой подарок
якраз супермаркети зловживають прикриттям під ФОПи.
Ви в чеки дивитеся, хто продає?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 15:27
flyman написав:
якраз супермаркети зловживають прикриттям під ФОПи.
Ви в чеки дивитеся, хто продає?
Запретить супермаркетам работать через ФОПы - трудозатраты около 25 минут, 15 минут рассмотрение в комитете, 10 минут голосование в Раде.
В чём проблема ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 15:30
freeze написав: flyman написав:
якраз супермаркети зловживають прикриттям під ФОПи.
Ви в чеки дивитеся, хто продає?
Запретить супермаркетам работать через ФОПы - трудозатраты около 25 минут, 15 минут рассмотрение в комитете, 10 минут голосование в Раде.
В чём проблема ?
Царъ харошый, плохіє боярэ
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 15:44
flyman написав:
якраз супермаркети зловживають прикриттям під ФОПи.
Ви в чеки дивитеся, хто продає?
как раз маркеты на 100% охвачены РРО и безналичной оплатой. В чём проблема?
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Додано: Нед 07 чер, 2020 15:53
Shaman написав:
походу дискуссия идет о разном видении, как крупный бизнес использует ФОП.
я говорю о след схеме - предприятие производит продукты питания, не суть важно какие. 20-30% идет в сети - это в белую, остальное - за нал, при этом часть нала как раз ЛЕГАЛИЗУЕТСЯ через ФОП - типа он купил и заплатил, а часть так и идет в черную - объем черных продаж может достигать до 70%. а все затраты, типа э/э вешают на производителя 100%.
если берем оборот 1 млрд/год - сколько нужно ФОПов? вот таких ФОП и пытаются отловить
Тобто, ви вже навіть не з торгівлею, а з виробниками боротись пропонуєте
Ну-ну..
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Додано: Нед 07 чер, 2020 15:56
juristkostya написав: flyman написав:
якраз супермаркети зловживають прикриттям під ФОПи.
Ви в чеки дивитеся, хто продає?
как раз маркеты на 100% охвачены РРО и безналичной оплатой. В чём проблема?
проблема №1 це Долярчик, який зафігачив сюди офтоп РРО,
йому сказали, що в Польщі дають чеки і на базарі, і не жужу, це твоя проблема і твого кумира ... і понеслось
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 16:40
flyman написав:
сказали, що в Польщі дають чеки і на базарі
А от тобі Акурт відповів, що в Туреччині на базарі ніхто не видає чеки!
Ну і ще раз для тебе і хто не в темі:
(З Вікіпедії)
РРО -
Реєстратор розрахункових операцій — термін в законодавстві України, що визначає фіскальний касовий апарат як засіб державного контролю за обігом безготівкових та готівкових коштів, обліком товарів, реєстрацією наданих послуг та розрахунковими операціями.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 07 чер, 2020 16:58
sergey_sryvkin написав:
Тобто, ви вже навіть не з торгівлею, а з виробниками боротись пропонуєте
Ну-ну..
А може не треба ні з ким боротись?
Я б запропонував ,як основу-наступні дії
З кожної праски(я вже мовчу про телевізор) запустити наступне
Пункт№1 -Шановні Громадяни України які працюють найманими ,особливо ті які мають
а - вищу,середню технічну,або середньоспеціальну освіти
б - працюючи найманими не отримували субсидій від працедавця за виконану ними роботу
Спробуйте себе як Приватний підприємець на Єдиному податку ,адже Ви при цьому практично нічим не ризикуєте,бо
а - можете надавати як приватний підприємець ті послуги які Ви надавали як найманий
б - не втратите в оподаткуванні,ба більше навіть заробите ,
бо в діапазоні 4 800-400 000 грн/місяць - Ви все одно будете платити фіксовані податкові платежі
Пункт2 - для тих хто скористається пунктом№1 - не треба переживати ,у випадку коли 90% від тих хто скористався, на протязі 3-х років вирішать закінчити з приватним підприємництвом і повернеться до найманих працівників ,бо
а - 10% залишаться приватними підприємцями(тобто цим вони признають що можуть заробляти більше ніж заробляли в статусі найманого), так на хвилинку +10% від 10 млн сьогоднішніх найманих - це +1 млн (ріст в два рази) кількості Приватних Підприємців
б - 60% тих ,хто відмовиться від статусу приватного підприємця-швидше за все відмовиться з фразоюта махав я тим підприємництвом займатись , я краще найманим попрацюю-менінгітів менше-толку більше
(тобто ця категорія до підприємців змінить своє ставлення з негативного до нейтрального або й позитивного)
в - 30% залишаться тими ким були до спроби-тобто в них і далі приватні підприємці-це бариги які над ними знущаються...
В мене є ще пункти 3 і 4...але їх я залишу для ознайомлення тієї політичної сили і лідера сили яким я симпатизую(така собі кішечка в мішечку)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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