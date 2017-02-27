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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 07 чер, 2020 17:02
а где делся холява
, думал хоть он поздравит с троицей, правда я сам узнал от друга шо поминальная суббота, а в воскресенье троица. в одессе лето наступило, жаль молодость, а главное здоровье не вернёшь
сходить бы поплавать...
а шо делать?
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Додано: Нед 07 чер, 2020 17:11
Patrick написав: Striker написав: vladus17 написав:
Извиняюсь за офтоп.
У меня такой вопрос к знатокам.
Учитыва то как доллар просел к Евро, и даже к Рублю. До каких уровней есть потенциал укрепления гривны этим летом?
Когда ловить дно? (Традиционно это был Июль месяц)
Это наоборот как раз по теме ветки) Вам бы грамотно и по полочкам ответил Orest, но его, судя по всему, съели местные аборигены.
п.с. вроде до 26 можем укрепиться.
Ореста можно почитать здесь:Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют
О, спасибо большое.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 18:23
sergey_sryvkin написав: Shaman написав:
походу дискуссия идет о разном видении, как крупный бизнес использует ФОП.
я говорю о след схеме - предприятие производит продукты питания, не суть важно какие. 20-30% идет в сети - это в белую, остальное - за нал, при этом часть нала как раз ЛЕГАЛИЗУЕТСЯ через ФОП - типа он купил и заплатил, а часть так и идет в черную - объем черных продаж может достигать до 70%. а все затраты, типа э/э вешают на производителя 100%.
если берем оборот 1 млрд/год - сколько нужно ФОПов? вот таких ФОП и пытаются отловить
Тобто, ви вже навіть не з торгівлею, а з виробниками боротись пропонуєте
Ну-ну..
За такою логікою, з тих виробників необхідно відмінити податок на прибуток і брати тільки з обороту (тут виходимо на ЄП вже для всіх, а не тільки для дрібних).
Тому, хто ніколи не займався підприємництвом, не зрозуміти, що найгірше в нашій системі не величина податків, а їх дебільне адміністрування, які весільні фотографи далі ускладнюють.
Були, наприклад, єдиноподатники скільки себе памятаю, платниками квартального ПДВ - відмінили в травні "з дати опублікуання". Яку здавати декларацію: за 2-й квартал (за логікою) чи за травень (за законом) не має офіційної відповіді навіть ДПС, яка також чекає розяснень. Основне, що зміст такого нововведення (крім "любов" законодавців до бухгалтерів -ЄП), незрозуміла.
Або ще одне: приходить лист з пенсійного, що необхідно уточнити індані одного з працівників за 2005 рік: по даним ДПІ одна буква у ПІБ відрізняється, хоч код 10-значний правильний. В нормальній країні роботодавець написав би лист-розяснення і внесли б зміни. У нас же потрібно писати заяву в ПФ з проханням(!) провести перевірку за цей період і вже за результатами перевірки подати уточнюючі дані по формі, яка вже років 10 не використовується.
Якщо б не завалялась в архіві копія паспорту цього працівника, яка доводила, що помилка була саме в даних ДПІ, мав би бухгалтер пару днів "веселого" життя на рівному місці.
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