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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 07 чер, 2020 17:02
а где делся холява, думал хоть он поздравит с троицей, правда я сам узнал от друга шо поминальная суббота, а в воскресенье троица. в одессе лето наступило, жаль молодость, а главное здоровье не вернёшь сходить бы поплавать...
а шо делать?
Додано: Нед 07 чер, 2020 17:11
О, спасибо большое.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 18:23
За такою логікою, з тих виробників необхідно відмінити податок на прибуток і брати тільки з обороту (тут виходимо на ЄП вже для всіх, а не тільки для дрібних).
Тому, хто ніколи не займався підприємництвом, не зрозуміти, що найгірше в нашій системі не величина податків, а їх дебільне адміністрування, які весільні фотографи далі ускладнюють.
Були, наприклад, єдиноподатники скільки себе памятаю, платниками квартального ПДВ - відмінили в травні "з дати опублікуання". Яку здавати декларацію: за 2-й квартал (за логікою) чи за травень (за законом) не має офіційної відповіді навіть ДПС, яка також чекає розяснень. Основне, що зміст такого нововведення (крім "любов" законодавців до бухгалтерів -ЄП), незрозуміла.
Або ще одне: приходить лист з пенсійного, що необхідно уточнити індані одного з працівників за 2005 рік: по даним ДПІ одна буква у ПІБ відрізняється, хоч код 10-значний правильний. В нормальній країні роботодавець написав би лист-розяснення і внесли б зміни. У нас же потрібно писати заяву в ПФ з проханням(!) провести перевірку за цей період і вже за результатами перевірки подати уточнюючі дані по формі, яка вже років 10 не використовується.
Якщо б не завалялась в архіві копія паспорту цього працівника, яка доводила, що помилка була саме в даних ДПІ, мав би бухгалтер пару днів "веселого" життя на рівному місці.
Додано: Нед 07 чер, 2020 21:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А что у Либо с сиськами произошло?
Додано: Нед 07 чер, 2020 21:44
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
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Додано: Нед 07 чер, 2020 21:46
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 07 чер, 2020 22:02
Лібо БАБА??
+50грн !
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Додано: Нед 07 чер, 2020 22:12
greenozon
не глупый мужик, но мозги давно перемешались с бухлом и дерьмом...
а шо делать?
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