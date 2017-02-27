а где делся холява, думал хоть он поздравит с троицей, правда я сам узнал от друга шо поминальная суббота, а в воскресенье троица. в одессе лето наступило, жаль молодость, а главное здоровье не вернёшь сходить бы поплавать...
vladus17 написав:Извиняюсь за офтоп. У меня такой вопрос к знатокам. Учитыва то как доллар просел к Евро, и даже к Рублю. До каких уровней есть потенциал укрепления гривны этим летом? Когда ловить дно? (Традиционно это был Июль месяц)
Это наоборот как раз по теме ветки) Вам бы грамотно и по полочкам ответил Orest, но его, судя по всему, съели местные аборигены. п.с. вроде до 26 можем укрепиться.
Shaman написав:походу дискуссия идет о разном видении, как крупный бизнес использует ФОП. я говорю о след схеме - предприятие производит продукты питания, не суть важно какие. 20-30% идет в сети - это в белую, остальное - за нал, при этом часть нала как раз ЛЕГАЛИЗУЕТСЯ через ФОП - типа он купил и заплатил, а часть так и идет в черную - объем черных продаж может достигать до 70%. а все затраты, типа э/э вешают на производителя 100%. если берем оборот 1 млрд/год - сколько нужно ФОПов? вот таких ФОП и пытаются отловить
Тобто, ви вже навіть не з торгівлею, а з виробниками боротись пропонуєте Ну-ну..
За такою логікою, з тих виробників необхідно відмінити податок на прибуток і брати тільки з обороту (тут виходимо на ЄП вже для всіх, а не тільки для дрібних). Тому, хто ніколи не займався підприємництвом, не зрозуміти, що найгірше в нашій системі не величина податків, а їх дебільне адміністрування, які весільні фотографи далі ускладнюють. Були, наприклад, єдиноподатники скільки себе памятаю, платниками квартального ПДВ - відмінили в травні "з дати опублікуання". Яку здавати декларацію: за 2-й квартал (за логікою) чи за травень (за законом) не має офіційної відповіді навіть ДПС, яка також чекає розяснень. Основне, що зміст такого нововведення (крім "любов" законодавців до бухгалтерів -ЄП), незрозуміла. Або ще одне: приходить лист з пенсійного, що необхідно уточнити індані одного з працівників за 2005 рік: по даним ДПІ одна буква у ПІБ відрізняється, хоч код 10-значний правильний. В нормальній країні роботодавець написав би лист-розяснення і внесли б зміни. У нас же потрібно писати заяву в ПФ з проханням(!) провести перевірку за цей період і вже за результатами перевірки подати уточнюючі дані по формі, яка вже років 10 не використовується. Якщо б не завалялась в архіві копія паспорту цього працівника, яка доводила, що помилка була саме в даних ДПІ, мав би бухгалтер пару днів "веселого" життя на рівному місці.
Shaman написав:население платит пониженный тариф за э/э, ниже цены продажи генерациями - это одна из причин нехватки денег у ГарПока.
Ниже какой цены генераций - самой высокой из множества? Зачем вы манипулируете? АЭС, чья доля в генерации составляет 55% (точнее составляла, пока ее не начали искусственно снижать на возникшем профиците балансировочных мощностей ТЭС и СЭС), отпускает по 57 коп. Еще 10% генерации обеспечивают ГЭC/ГАЭС, производящие э/э в среднем по 59 коп.
Даже с учетом сверхдорогой зеленой и умеренно-дорогой тепловой, при такой доле свехдешевой энергии средневзвешенная цена баланса ниже средневзвешенного тарифа для населения.
Shaman написав:не надо для аргументации использовать эмоциональные, но недостоверные лозунги
Вот и прекращайте повторять эмоциональные и недостоверные лозунги!
(55% АЭС * 57 коп) + (10% ГЭС/ГАЭС * 59 коп) + (31% ТЭС/ТЭЦ * 168 коп) + (4% ВИЭ * 332 коп) = 103 коп за кВтч.
Вот вам весь энергобаланс, когда им не манипулируют в пользу олигархов. Остальное - проплаченные визги ДТЭКа и прочих "инвесторов"
коротко - Вы сейчас оперируете цифрами продажи генераций и забыли про доставку э/э - загляните в платежку - 74 коп с НДС (цифры могут отличаться, но порядок такой) т.е. при цене 90 коп - генерациям остается 16 коп с НДС при 1,68 - 78 коп с НДС - как раз хватит заплатить за атомную генерацию кто платит за э/э до 100 кВт*ч - а никто, пока это убытки ГарПока, об этом даже не говорят;)
и не забывайте, населению идет только атомная и зеленая энергетика, тепловики работают на промышленность - так пока устроен наш энергорынок. и энергобаланс сейчас изменился - проблема 2020 - доля зеленой энергетики стала намного больше 4%, днем - до 20%
Shaman написав:походу дискуссия идет о разном видении, как крупный бизнес использует ФОП. я говорю о след схеме - предприятие производит продукты питания, не суть важно какие. 20-30% идет в сети - это в белую, остальное - за нал, при этом часть нала как раз ЛЕГАЛИЗУЕТСЯ через ФОП - типа он купил и заплатил, а часть так и идет в черную - объем черных продаж может достигать до 70%. а все затраты, типа э/э вешают на производителя 100%. если берем оборот 1 млрд/год - сколько нужно ФОПов? вот таких ФОП и пытаются отловить
Тобто, ви вже навіть не з торгівлею, а з виробниками боротись пропонуєте Ну-ну..
я ничего не предлагаю, я описываю ситуация, как она есть. крупный опт тоже прикрывается такими схемами бороться пытаются налоговики - как умеют
как вариант - чем больше будет POS терминалов и оплаты по-безналу - тем больше оборота будет выводится из тени - как здесь ратуют на форуме долго, но надежно
Shaman написав:я ничего не предлагаю, я описываю ситуация, как она есть. крупный опт тоже прикрывается такими схемами бороться пытаются налоговики - как умеют
Но настоящему крупной опт никогда не будет заниматься такой ***** с какими-то десятками ФОпов. Как дилер компании с многомиллионными оборотами скажу - не берут ни копейки наличных, в принципе. Существует обратная проблема как обезналичить наличные. Крупный опт зарабатывает на обороте, а не на опасных манипуляциях с десятками ФОПов. Если есть уж какой-то крупный опт, склонный к извращениям, то на это есть всякие оффшорки, левые инвойсы и тд.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Striker написав:... Или рыбный магазин, хочу оплатить кредиткой, чтобы была отсрочка платежа на 2 месяца, но и там нет терминала. Поэтому я иду в АТБ и покупаю рыбу там, а не в рыбном, только из-за отсутствия терминала. И кто им виноват, что они не могут поставить терминал, тогда бы я ходил за рыбой в рыбный, а не в АТБ, приносил бы прибыль в их магазин...
проблема в том что комиссия 1,5-2% от сумы по терминалу и тут есть два варианта поднимать цены для ВСЕХ клиентов в том числе и тех кто платит налом на 2% или же зарабатывать на 2% меньше
Тарифы Подключение к услуге бесплатно Комиссия 2% по всем картам + абонплата в месяц 400 грн*
freeze написав: То есть человек принципиально что-то хочет купить через терминал, его не интересует ни цена, ни чего больше кроме поставленной цели потратить через карточку. Это есть перебор, имхо.
открою вам страшную тайну - у человека нет своих денег ! он хочет купить за кредитные ! а снимать кредитные в банкомате это потерять 4% сразу, если товар будет дешевле более чем на 4% тогда это выгодно снять кредитные деньги из банкомата и расплатиться ими еще у некоторых не хороших банков ( приват например) снятие кредитной налички в банкомате не подпадает под грейс период
p_vovk74 написав:МВФ требует оставить правление НБУ действительно независимым.
у нас понятие независимость в государстве - понятие весьма притянутое за уши, будь-то нбу или еще у кого-то/чего-то в стране, поскольку с каждым годом этой независимости все меньше и меньше. Скоро и символический праздник День Незалежности будет по факту полностью лишен своего смысла, впрочем как и День Конституции. п.с. сама постановка вопроса - "мвф требует", "мвф намекает" меня просто "умиляет". Так чем же "независимость" лет 5-10 назад отличается от нынешней "независимости" ? Только тогда Пйло газовой трубой давило , сейчас же давят траншиками и многочисленными в основном странными условиями. Патриоты могут начинать причислять меня к агентам пятой колонны. Печально просто, до чего все эти "... требуют", "... настаивают.." доведут в итоге..., Дядя Сем наверное ночами не спит, всё об Украине и ее благополучии беспокоится. Где хотя-бы начальные ощутимые результаты проекта "витрина Европы" или как оно там точно звучало, чтоб утереть нос Пйлу и странам-завистникам? Или хотя-бы дата сего события с точностью до 5 лет?
вы ушли в политику - зачем ? есть для этого отдельная ветка .