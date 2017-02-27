Alex2007 написав:

p_vovk74 написав: МВФ требует оставить правление НБУ действительно независимым. МВФ требует оставить правление НБУ действительно независимым.

у нас понятие независимость в государстве - понятие весьма притянутое за уши, будь-то нбу или еще у кого-то/чего-то в стране, поскольку с каждым годом этой независимости все меньше и меньше. Скоро и символический праздник День Незалежности будет по факту полностью лишен своего смысла, впрочем как и День Конституции.п.с. сама постановка вопроса - "мвф требует", "мвф намекает" меня просто "умиляет". Так чем же "независимость" лет 5-10 назад отличается от нынешней "независимости" ? Только тогда Пйло газовой трубой давило , сейчас же давят траншиками и многочисленными в основном странными условиями.Патриоты могут начинать причислять меня к агентам пятой колонны.Печально просто, до чего все эти "... требуют", "... настаивают.." доведут в итоге..., Дядя Сем наверное ночами не спит, всё об Украине и ее благополучии беспокоится. Где хотя-бы начальные ощутимые результаты проекта "витрина Европы" или как оно там точно звучало, чтоб утереть нос Пйлу и странам-завистникам? Или хотя-бы дата сего события с точностью до 5 лет?