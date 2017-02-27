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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5614561556165617>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 374
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
37
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 374
Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 17:02

а где делся холява, думал хоть он поздравит с троицей, правда я сам узнал от друга шо поминальная суббота, а в воскресенье троица. в одессе лето наступило, жаль молодость, а главное здоровье не вернёшь :( сходить бы поплавать...
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 17:11

  Patrick написав:
  Striker написав:
  vladus17 написав:Извиняюсь за офтоп.
У меня такой вопрос к знатокам.
Учитыва то как доллар просел к Евро, и даже к Рублю. До каких уровней есть потенциал укрепления гривны этим летом?
Когда ловить дно? (Традиционно это был Июль месяц)

Это наоборот как раз по теме ветки) Вам бы грамотно и по полочкам ответил Orest, но его, судя по всему, съели местные аборигены.
п.с. вроде до 26 можем укрепиться.

Ореста можно почитать здесь:
Прогноз курса валют и факторы, которые на него влияют

О, спасибо большое.
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 18:23

  sergey_sryvkin написав:
  Shaman написав:походу дискуссия идет о разном видении, как крупный бизнес использует ФОП.
я говорю о след схеме - предприятие производит продукты питания, не суть важно какие. 20-30% идет в сети - это в белую, остальное - за нал, при этом часть нала как раз ЛЕГАЛИЗУЕТСЯ через ФОП - типа он купил и заплатил, а часть так и идет в черную - объем черных продаж может достигать до 70%. а все затраты, типа э/э вешают на производителя 100%.
если берем оборот 1 млрд/год - сколько нужно ФОПов? вот таких ФОП и пытаются отловить


Тобто, ви вже навіть не з торгівлею, а з виробниками боротись пропонуєте :)
Ну-ну..

За такою логікою, з тих виробників необхідно відмінити податок на прибуток і брати тільки з обороту (тут виходимо на ЄП вже для всіх, а не тільки для дрібних).
Тому, хто ніколи не займався підприємництвом, не зрозуміти, що найгірше в нашій системі не величина податків, а їх дебільне адміністрування, які весільні фотографи далі ускладнюють.
Були, наприклад, єдиноподатники скільки себе памятаю, платниками квартального ПДВ - відмінили в травні "з дати опублікуання". Яку здавати декларацію: за 2-й квартал (за логікою) чи за травень (за законом) не має офіційної відповіді навіть ДПС, яка також чекає розяснень. Основне, що зміст такого нововведення (крім "любов" законодавців до бухгалтерів -ЄП), незрозуміла.
Або ще одне: приходить лист з пенсійного, що необхідно уточнити індані одного з працівників за 2005 рік: по даним ДПІ одна буква у ПІБ відрізняється, хоч код 10-значний правильний. В нормальній країні роботодавець написав би лист-розяснення і внесли б зміни. У нас же потрібно писати заяву в ПФ з проханням(!) провести перевірку за цей період і вже за результатами перевірки подати уточнюючі дані по формі, яка вже років 10 не використовується.
Якщо б не завалялась в архіві копія паспорту цього працівника, яка доводила, що помилка була саме в даних ДПІ, мав би бухгалтер пару днів "веселого" життя на рівному місці.
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 22:22

  zРадио написав:
  Shaman написав:население платит пониженный тариф за э/э, ниже цены продажи генерациями - это одна из причин нехватки денег у ГарПока.


Ниже какой цены генераций - самой высокой из множества? :mrgreen: Зачем вы манипулируете? АЭС, чья доля в генерации составляет 55% (точнее составляла, пока ее не начали искусственно снижать на возникшем профиците балансировочных мощностей ТЭС и СЭС), отпускает по 57 коп. Еще 10% генерации обеспечивают ГЭC/ГАЭС, производящие э/э в среднем по 59 коп.

Даже с учетом сверхдорогой зеленой и умеренно-дорогой тепловой, при такой доле свехдешевой энергии средневзвешенная цена баланса ниже средневзвешенного тарифа для населения.

  Shaman написав:не надо для аргументации использовать эмоциональные, но недостоверные лозунги 8)


Вот и прекращайте повторять эмоциональные и недостоверные лозунги!

(55% АЭС * 57 коп) + (10% ГЭС/ГАЭС * 59 коп) + (31% ТЭС/ТЭЦ * 168 коп) + (4% ВИЭ * 332 коп) = 103 коп за кВтч.

Вот вам весь энергобаланс, когда им не манипулируют в пользу олигархов. Остальное - проплаченные визги ДТЭКа и прочих "инвесторов"


описывал подробно viewtopic.php?p=4960952#p4960952

коротко - Вы сейчас оперируете цифрами продажи генераций и забыли про доставку э/э - загляните в платежку - 74 коп с НДС (цифры могут отличаться, но порядок такой)
т.е. при цене 90 коп - генерациям остается 16 коп с НДС
при 1,68 - 78 коп с НДС - как раз хватит заплатить за атомную генерацию
кто платит за э/э до 100 кВт*ч - а никто, пока это убытки ГарПока, об этом даже не говорят;)

и не забывайте, населению идет только атомная и зеленая энергетика, тепловики работают на промышленность - так пока устроен наш энергорынок.
и энергобаланс сейчас изменился - проблема 2020 - доля зеленой энергетики стала намного больше 4%, днем - до 20%
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 22:26

  sergey_sryvkin написав:
  Shaman написав:походу дискуссия идет о разном видении, как крупный бизнес использует ФОП.
я говорю о след схеме - предприятие производит продукты питания, не суть важно какие. 20-30% идет в сети - это в белую, остальное - за нал, при этом часть нала как раз ЛЕГАЛИЗУЕТСЯ через ФОП - типа он купил и заплатил, а часть так и идет в черную - объем черных продаж может достигать до 70%. а все затраты, типа э/э вешают на производителя 100%.
если берем оборот 1 млрд/год - сколько нужно ФОПов? вот таких ФОП и пытаются отловить


Тобто, ви вже навіть не з торгівлею, а з виробниками боротись пропонуєте :)
Ну-ну..


я ничего не предлагаю, я описываю ситуация, как она есть. крупный опт тоже прикрывается такими схемами
бороться пытаются налоговики - как умеют :mrgreen:

как вариант - чем больше будет POS терминалов и оплаты по-безналу - тем больше оборота будет выводится из тени - как здесь ратуют на форуме :D
долго, но надежно
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 22:49

  Shaman написав:я ничего не предлагаю, я описываю ситуация, как она есть. крупный опт тоже прикрывается такими схемами
бороться пытаются налоговики - как умеют


Но настоящему крупной опт никогда не будет заниматься такой ***** с какими-то десятками ФОпов. Как дилер компании с многомиллионными оборотами скажу - не берут ни копейки наличных, в принципе.
Существует обратная проблема как обезналичить наличные. Крупный опт зарабатывает на обороте, а не на опасных манипуляциях с десятками ФОПов.
Если есть уж какой-то крупный опт, склонный к извращениям, то на это есть всякие оффшорки, левые инвойсы и тд.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 00:18

  Striker написав:... Или рыбный магазин, хочу оплатить кредиткой, чтобы была отсрочка платежа на 2 месяца, но и там нет терминала. Поэтому я иду в АТБ и покупаю рыбу там, а не в рыбном, только из-за отсутствия терминала. И кто им виноват, что они не могут поставить терминал, тогда бы я ходил за рыбой в рыбный, а не в АТБ, приносил бы прибыль в их магазин...
проблема в том что комиссия 1,5-2% от сумы по терминалу и тут есть два варианта поднимать цены для ВСЕХ клиентов в том числе и тех кто платит налом на 2% или же зарабатывать на 2% меньше
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если вы готовы платить на ДВА процента больше налом и безналом - пожалуйста
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 00:33

  freeze написав: То есть человек принципиально что-то хочет купить через терминал, его не интересует ни цена, ни чего больше кроме поставленной цели потратить через карточку. Это есть перебор, имхо.
открою вам страшную тайну - у человека нет своих денег ! он хочет купить за кредитные ! а снимать кредитные в банкомате это потерять 4% сразу, если товар будет дешевле более чем на 4% тогда это выгодно снять кредитные деньги из банкомата и расплатиться ими :wink: еще у некоторых не хороших банков ( приват например) снятие кредитной налички в банкомате не подпадает под грейс период
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 00:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

У Привата как раз попадает в грейс, не вводите в заблуждение
Mathias
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 00:50

  Alex2007 написав:
  p_vovk74 написав:МВФ требует оставить правление НБУ действительно независимым.


у нас понятие независимость в государстве - понятие весьма притянутое за уши, будь-то нбу или еще у кого-то/чего-то в стране, поскольку с каждым годом этой независимости все меньше и меньше. Скоро и символический праздник День Незалежности будет по факту полностью лишен своего смысла, впрочем как и День Конституции.
п.с. сама постановка вопроса - "мвф требует", "мвф намекает" меня просто "умиляет". Так чем же "независимость" лет 5-10 назад отличается от нынешней "независимости" ? Только тогда Пйло газовой трубой давило , сейчас же давят траншиками и многочисленными в основном странными условиями.
Патриоты могут начинать причислять меня к агентам пятой колонны. :mrgreen: Печально просто, до чего все эти "... требуют", "... настаивают.." доведут в итоге..., Дядя Сем наверное ночами не спит, всё об Украине и ее благополучии беспокоится. Где хотя-бы начальные ощутимые результаты проекта "витрина Европы" или как оно там точно звучало, чтоб утереть нос Пйлу и странам-завистникам? Или хотя-бы дата сего события с точностью до 5 лет? :)
вы ушли в политику - зачем ? есть для этого отдельная ветка .
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