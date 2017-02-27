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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 чер, 2020 00:51
Mathias написав:
У Привата как раз попадает в грейс, не вводите в заблуждение
может недавно поменялось ...когда последний раз читал не входило ( может давно было )
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