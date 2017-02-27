|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 чер, 2020 00:51
Mathias написав:
У Привата как раз попадает в грейс, не вводите в заблуждение
может недавно поменялось ...когда последний раз читал не входило ( может давно было )
-
yama
-
-
- Повідомлень: 2336
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 4317 раз.
- Подякували: 463 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 08 чер, 2020 01:25
yama написав: Mathias написав:
У Привата как раз попадает в грейс, не вводите в заблуждение
может недавно поменялось ...когда последний раз читал не входило ( может давно было )
Ну последние лет 5 так точно в грейс попадает
-
Kalgan
-
-
- Повідомлень: 367
- З нами з: 02.01.19
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 08 чер, 2020 01:25
Цена нефти марки WTI достигла $40 за баррель впервые с 6 марта.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 17180
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 4229 раз.
- Подякували: 6810 раз.
-
- Профіль
-
21
3
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|19271
|2352420
|
|
|429
|93211
|
П'ят 05 чер, 2020 18:14
Scotch
|
|6981
|1570122
|
П'ят 05 чер, 2020 15:40
ЛОБ
|