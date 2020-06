Додано: Пон 08 чер, 2020 07:33

freeze написав: Цена нефти марки WTI достигла $40 за баррель впервые с 6 марта. Цена нефти марки WTI достигла $40 за баррель впервые с 6 марта.

думаю, що всі бажаючі встигли запастися "дешевим доларом"? думаю, що всі бажаючі встигли запастися "дешевим доларом"?

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/