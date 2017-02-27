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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5614561556165617

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 374
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
37
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 374
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 00:51

  Mathias написав:У Привата как раз попадает в грейс, не вводите в заблуждение

может недавно поменялось ...когда последний раз читал не входило ( может давно было )
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 01:25

  yama написав:
  Mathias написав:У Привата как раз попадает в грейс, не вводите в заблуждение

может недавно поменялось ...когда последний раз читал не входило ( может давно было )

Ну последние лет 5 так точно в грейс попадает :D
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 01:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Цена нефти марки WTI достигла $40 за баррель впервые с 6 марта.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 07:33

  freeze написав:Цена нефти марки WTI достигла $40 за баррель впервые с 6 марта.

думаю, що всі бажаючі встигли запастися "дешевим доларом"?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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