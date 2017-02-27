Додано: Пон 08 чер, 2020 08:38

yama написав: проблема в том что комиссия 1,5-2% от сумы по терминалу и тут есть два варианта поднимать цены для ВСЕХ клиентов в том числе и тех кто платит налом на 2% или же зарабатывать на 2% меньше проблема в том что комиссия 1,5-2% от сумы по терминалу и тут есть два варианта поднимать цены для ВСЕХ клиентов в том числе и тех кто платит налом на 2% или же зарабатывать на 2% меньше

Ну если прям вообще по справедливости, то я бы переложил 1% на покупателя, а другой 1% - на владельца магазина. Покупатель бы даже не заметил разницы, та и продавец тоже, учитывая, что наценка у него намного больше. Зато, теоретически, может увеличиться число покупателей, которым лучше платить по безналу. Ну и сервис, конечно же, улучшается, магазин уже более современный что ли, не одни пенсы ходят же по магазинам.Если говорить о том, что выгодно лично мне, то я готов платить эти 2% из своего кошелька, так как кэшбэк и льготный период перекрывают эту наценку, и даже больше, я потом ещё и в плюсе останусь. И простой обыватель особо и не заметит эту наценку, потому что цены у нас обычно растут на порядок больше, чем эти 1.5-2%.