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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5615561656175618>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 374
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
37
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 374
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 00:51

  Mathias написав:У Привата как раз попадает в грейс, не вводите в заблуждение

может недавно поменялось ...когда последний раз читал не входило ( может давно было )
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 01:25

  yama написав:
  Mathias написав:У Привата как раз попадает в грейс, не вводите в заблуждение

может недавно поменялось ...когда последний раз читал не входило ( может давно было )

Ну последние лет 5 так точно в грейс попадает :D
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 01:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Цена нефти марки WTI достигла $40 за баррель впервые с 6 марта.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 07:24

Brent 43
priluki1986
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 07:33

  freeze написав:Цена нефти марки WTI достигла $40 за баррель впервые с 6 марта.

думаю, що всі бажаючі встигли запастися "дешевим доларом"?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 08:38

  yama написав:проблема в том что комиссия 1,5-2% от сумы по терминалу и тут есть два варианта поднимать цены для ВСЕХ клиентов в том числе и тех кто платит налом на 2% или же зарабатывать на 2% меньше

Ну если прям вообще по справедливости, то я бы переложил 1% на покупателя, а другой 1% - на владельца магазина. Покупатель бы даже не заметил разницы, та и продавец тоже, учитывая, что наценка у него намного больше. Зато, теоретически, может увеличиться число покупателей, которым лучше платить по безналу. Ну и сервис, конечно же, улучшается, магазин уже более современный что ли, не одни пенсы ходят же по магазинам.
Если говорить о том, что выгодно лично мне, то я готов платить эти 2% из своего кошелька, так как кэшбэк и льготный период перекрывают эту наценку, и даже больше, я потом ещё и в плюсе останусь. И простой обыватель особо и не заметит эту наценку, потому что цены у нас обычно растут на порядок больше, чем эти 1.5-2%.
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Striker
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 08:55

  zРадио написав:
  Shaman написав:население платит пониженный тариф за э/э, ниже цены продажи генерациями - это одна из причин нехватки денег у ГарПока.


Ниже какой цены генераций - самой высокой из множества? :mrgreen: Зачем вы манипулируете? АЭС, чья доля в генерации составляет 55% (точнее составляла, пока ее не начали искусственно снижать на возникшем профиците балансировочных мощностей ТЭС и СЭС), отпускает по 57 коп. Еще 10% генерации обеспечивают ГЭC/ГАЭС, производящие э/э в среднем по 59 коп.

Даже с учетом сверхдорогой зеленой и умеренно-дорогой тепловой, при такой доле свехдешевой энергии средневзвешенная цена баланса ниже средневзвешенного тарифа для населения.

  Shaman написав:не надо для аргументации использовать эмоциональные, но недостоверные лозунги 8)


Вот и прекращайте повторять эмоциональные и недостоверные лозунги!

(55% АЭС * 57 коп) + (10% ГЭС/ГАЭС * 59 коп) + (31% ТЭС/ТЭЦ * 168 коп) + (4% ВИЭ * 332 коп) = 103 коп за кВтч.

Вот вам весь энергобаланс, когда им не манипулируют в пользу олигархов. Остальное - проплаченные визги ДТЭКа и прочих "инвесторов"


описывал подробно viewtopic.php?p=4960952#p4960952

коротко - Вы сейчас оперируете цифрами продажи генераций и забыли про доставку э/э - загляните в платежку - 74 коп с НДС (цифры могут отличаться, но порядок такой)
т.е. при цене 90 коп - генерациям остается 16 коп с НДС
при 1,68 - 78 коп с НДС - как раз хватит заплатить за атомную генерацию
кто платит за э/э до 100 кВт*ч - а никто, пока это убытки ГарПока, об этом даже не говорят;)

и не забывайте, населению идет только атомная и зеленая энергетика, тепловики работают на промышленность - так пока устроен наш энергорынок.
и энергобаланс сейчас изменился - проблема 2020 - доля зеленой энергетики стала намного больше 4%, днем - до 20%[/quote]
Я б додав, що давно треба перейти до субсидіювання виробника, а не приватного споживача, Як це є на Заході.
І з цінами на газ зробити так само.
Промисловості-субсидія.
Населенню - більш ніж реальні ціни.
Але популісти усіх мастей бояться такоі моделі.
Тому ми субсидіюємо Польщу в тому числі. Мігрантами
athena1
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 09:31

  athena1 написав:Я б додав, що давно треба перейти до субсидіювання виробника, а не приватного споживача


У Коломойского и Ахметова и так субсидии и льготы. Вы предлагаете субсидии Коломойскому и Ахметову увеличить ещё больше, а населению цены поднять ещё выше?

  athena1 написав:Як це є на Заході.


На Заходi зелений тариф на закупку солнечной электроэнергии 0.02 доллара за киловатт-час. Т.е. вы предлагаете снизить зелёный тариф в 8 раз? На снижение я согласен. :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 09:39

  Striker написав:
  yama написав:проблема в том что комиссия 1,5-2% от сумы по терминалу и тут есть два варианта поднимать цены для ВСЕХ клиентов в том числе и тех кто платит налом на 2% или же зарабатывать на 2% меньше

Ну если прям вообще по справедливости, то я бы переложил 1% на покупателя, а другой 1% - на владельца магазина. Покупатель бы даже не заметил разницы, та и продавец тоже, учитывая, что наценка у него намного больше. Зато, теоретически, может увеличиться число покупателей, которым лучше платить по безналу. Ну и сервис, конечно же, улучшается, магазин уже более современный что ли, не одни пенсы ходят же по магазинам.
Если говорить о том, что выгодно лично мне, то я готов платить эти 2% из своего кошелька, так как кэшбэк и льготный период перекрывают эту наценку, и даже больше, я потом ещё и в плюсе останусь. И простой обыватель особо и не заметит эту наценку, потому что цены у нас обычно растут на порядок больше, чем эти 1.5-2%.

Скоро до 10 грн буде метал, послухаємо як то добре ходити з торбою монет
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 09:40

  athena1 написав:Промисловості-субсидія.
Населенню - більш ніж реальні ціни.


С какой целью ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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