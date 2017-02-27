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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 чер, 2020 00:51
Mathias написав:
У Привата как раз попадает в грейс, не вводите в заблуждение
может недавно поменялось ...когда последний раз читал не входило ( может давно было )
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yama
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Додано: Пон 08 чер, 2020 01:25
yama написав: Mathias написав:
У Привата как раз попадает в грейс, не вводите в заблуждение
может недавно поменялось ...когда последний раз читал не входило ( может давно было )
Ну последние лет 5 так точно в грейс попадает
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Додано: Пон 08 чер, 2020 01:25
Цена нефти марки WTI достигла $40 за баррель впервые с 6 марта.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Пон 08 чер, 2020 07:24
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Додано: Пон 08 чер, 2020 07:33
freeze написав:
Цена нефти марки WTI достигла $40 за баррель впервые с 6 марта.
думаю, що всі бажаючі встигли запастися "дешевим доларом"?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Пон 08 чер, 2020 08:38
yama написав:
проблема в том что комиссия 1,5-2% от сумы по терминалу и тут есть два варианта поднимать цены для ВСЕХ клиентов в том числе и тех кто платит налом на 2% или же зарабатывать на 2% меньше
Ну если прям вообще по справедливости, то я бы переложил 1% на покупателя, а другой 1% - на владельца магазина. Покупатель бы даже не заметил разницы, та и продавец тоже, учитывая, что наценка у него намного больше. Зато, теоретически, может увеличиться число покупателей, которым лучше платить по безналу. Ну и сервис, конечно же, улучшается, магазин уже более современный что ли, не одни пенсы ходят же по магазинам.
Если говорить о том, что выгодно лично мне, то я готов платить эти 2% из своего кошелька, так как кэшбэк и льготный период перекрывают эту наценку, и даже больше, я потом ещё и в плюсе останусь. И простой обыватель особо и не заметит эту наценку, потому что цены у нас обычно растут на порядок больше, чем эти 1.5-2%.
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Додано: Пон 08 чер, 2020 08:55
zРадио написав: Shaman написав:
население платит пониженный тариф за э/э, ниже цены продажи генерациями - это одна из причин нехватки денег у ГарПока.
Ниже какой цены генераций - самой высокой из множества?
Зачем вы манипулируете? АЭС, чья доля в генерации составляет 55% (точнее составляла, пока ее не начали искусственно снижать на возникшем профиците балансировочных мощностей ТЭС и СЭС), отпускает по 57 коп. Еще 10% генерации обеспечивают ГЭC/ГАЭС, производящие э/э в среднем по 59 коп.
Даже с учетом сверхдорогой зеленой и умеренно-дорогой тепловой, при такой доле свехдешевой энергии средневзвешенная цена баланса ниже средневзвешенного тарифа для населения.
Shaman написав:
не надо для аргументации использовать эмоциональные, но недостоверные лозунги
Вот и прекращайте повторять эмоциональные и недостоверные лозунги!
(55% АЭС * 57 коп) + (10% ГЭС/ГАЭС * 59 коп) + (31% ТЭС/ТЭЦ * 168 коп) + (4% ВИЭ * 332 коп) = 103 коп за кВтч.
Вот вам весь энергобаланс, когда им не манипулируют в пользу олигархов. Остальное - проплаченные визги ДТЭКа и прочих "инвесторов"
описывал подробно viewtopic.php?p=4960952#p4960952
коротко - Вы сейчас оперируете цифрами продажи генераций и забыли про доставку э/э - загляните в платежку - 74 коп с НДС (цифры могут отличаться, но порядок такой)
т.е. при цене 90 коп - генерациям остается 16 коп с НДС
при 1,68 - 78 коп с НДС - как раз хватит заплатить за атомную генерацию
кто платит за э/э до 100 кВт*ч - а никто, пока это убытки ГарПока, об этом даже не говорят;)
и не забывайте, населению идет только атомная и зеленая энергетика, тепловики работают на промышленность - так пока устроен наш энергорынок.
и энергобаланс сейчас изменился - проблема 2020 - доля зеленой энергетики стала намного больше 4%, днем - до 20%[/quote]
Я б додав, що давно треба перейти до субсидіювання виробника, а не приватного споживача, Як це є на Заході.
І з цінами на газ зробити так само.
Промисловості-субсидія.
Населенню - більш ніж реальні ціни.
Але популісти усіх мастей бояться такоі моделі.
Тому ми субсидіюємо Польщу в тому числі. Мігрантами
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Додано: Пон 08 чер, 2020 09:31
athena1 написав:
Я б додав, що давно треба перейти до субсидіювання виробника, а не приватного споживача
У Коломойского и Ахметова и так субсидии и льготы. Вы предлагаете субсидии Коломойскому и Ахметову увеличить ещё больше, а населению цены поднять ещё выше?
athena1 написав:
Як це є на Заході.
На Заходi зелений тариф на закупку солнечной электроэнергии 0.02 доллара за киловатт-час. Т.е. вы предлагаете снизить зелёный тариф в 8 раз? На снижение я согласен.
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Додано: Пон 08 чер, 2020 09:39
Striker написав: yama написав:
проблема в том что комиссия 1,5-2% от сумы по терминалу и тут есть два варианта поднимать цены для ВСЕХ клиентов в том числе и тех кто платит налом на 2% или же зарабатывать на 2% меньше
Ну если прям вообще по справедливости, то я бы переложил 1% на покупателя, а другой 1% - на владельца магазина. Покупатель бы даже не заметил разницы, та и продавец тоже, учитывая, что наценка у него намного больше. Зато, теоретически, может увеличиться число покупателей, которым лучше платить по безналу. Ну и сервис, конечно же, улучшается, магазин уже более современный что ли, не одни пенсы ходят же по магазинам.
Если говорить о том, что выгодно лично мне, то я готов платить эти 2% из своего кошелька, так как кэшбэк и льготный период перекрывают эту наценку, и даже больше, я потом ещё и в плюсе останусь. И простой обыватель особо и не заметит эту наценку, потому что цены у нас обычно растут на порядок больше, чем эти 1.5-2%.
Скоро до 10 грн буде метал, послухаємо як то добре ходити з торбою монет
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Пон 08 чер, 2020 09:40
athena1 написав:
Промисловості-субсидія.
Населенню - більш ніж реальні ціни.
С какой целью ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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