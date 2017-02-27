flyman написав:Скоро до 10 грн буде метал, послухаємо як то добре ходити з торбою монет
Ви ж там в своїй Польщі і Європі мучаєтеся з монетами до 60грн)), то ми якось звикнемо.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 чер, 2020 09:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ви ж там в своїй Польщі і Європі мучаєтеся з монетами до 60грн)), то ми якось звикнемо.
Додано: Пон 08 чер, 2020 10:16
там люди вынуждены таскать металлические деньги, поскольку в "старой" Европе эксплуатируется масса паркоматов старого образца, годов, наверное, ещё 80-х, которые принимают только монеты.
В Польше и тем более у нас такой архаики не встретишь, соответственно, особого резона в широком применении монет я не вижу.
Зараз переглядають цей форум: juristkostya і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|