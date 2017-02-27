flyman написав:Скоро до 10 грн буде метал, послухаємо як то добре ходити з торбою монет
Ви ж там в своїй Польщі і Європі мучаєтеся з монетами до 60грн)), то ми якось звикнемо.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 чер, 2020 09:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ви ж там в своїй Польщі і Європі мучаєтеся з монетами до 60грн)), то ми якось звикнемо.
Додано: Пон 08 чер, 2020 10:16
там люди вынуждены таскать металлические деньги, поскольку в "старой" Европе эксплуатируется масса паркоматов старого образца, годов, наверное, ещё 80-х, которые принимают только монеты.
В Польше и тем более у нас такой архаики не встретишь, соответственно, особого резона в широком применении монет я не вижу.
Додано: Пон 08 чер, 2020 10:35
Додано: Пон 08 чер, 2020 10:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Проїзд в транспорті й паркомати там якраз монетами й NFC оплачують, принаймні ті, що зустрічалися на маршруті.
Особисто, як пересічний, дрібною готівкою практично не користуюся, за винятком періодичного туристичного проїзду в транспорті(чого тільки варта "відсталість" Кернеса і Ко, щоб в 2020-му не обладнати метро терміналами з NFC, відстає від Кличка на кілька років) й для покупок на ринках.
Чому скільки галасу від дописувачів на фінансах, яким банків і груш не вистачає, щоб декілька фондів розкидати, а вони переймаються, що їхні 1-10грн купюри тепер мішками возитимуть?
Додано: Пон 08 чер, 2020 10:56
Что по евро ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 08 чер, 2020 11:04
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 08 чер, 2020 11:09
кто-то работает с ФОПами, кто-то нет;) это зависит от того, чем торгуешь в первую очередь - явление имеет место быть. как раз ФОП - способ обезналичивания.
а оффшорки - это для тех, у кого экспорт-импорт - там свои схемы;) или уже навязшие "скрутки" - для тех, кто контрабас гоняет - там тоже есть свой крупный опт)))
Додано: Пон 08 чер, 2020 11:16
Логика странная, по вашей методике ФОП помогает переводить финансы из тени в белую, поэтому это плохо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 08 чер, 2020 11:26
это не проблема, это так и будет развиваться.
% за терминалы будут закладывать в затраты торговца и соответственно в цены. с ростом объемов операций безналом комиссия будет снижаться. когда объемы приблизятся к 100% - комиссия будет 0,2-0,5%.
т.е. за грейс сейчас платят все, но те, кто с картами, хоть получают бесплатную рассрочку)))
Додано: Пон 08 чер, 2020 11:31
Вы вырываете цитаты из контекста.
не хочу давать оченку плохо или хорошо, но работа через ФОП позволяет предприятию маскировать свой оборот - у него 20 ФОП - оборот 140 млн грн/год. с них даже налоги платятся)))
а реальный оборот - 500 млн грн/год - а вот разницу уже никто не видит;)
это применяется к конкретной бизнес-модели - есть и другие способы оптимизации.
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