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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5616561756185619>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 374
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
37
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 374
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 09:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

flyman написав:Скоро до 10 грн буде метал, послухаємо як то добре ходити з торбою монет

Ви ж там в своїй Польщі і Європі мучаєтеся з монетами до 60грн)), то ми якось звикнемо.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 10:16

  stryzhko написав:
flyman написав:Скоро до 10 грн буде метал, послухаємо як то добре ходити з торбою монет

Ви ж там в своїй Польщі і Європі мучаєтеся з монетами до 60грн)), то ми якось звикнемо.

там люди вынуждены таскать металлические деньги, поскольку в "старой" Европе эксплуатируется масса паркоматов старого образца, годов, наверное, ещё 80-х, которые принимают только монеты.
В Польше и тем более у нас такой архаики не встретишь, соответственно, особого резона в широком применении монет я не вижу.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 10:35

Доброе утро! Курсы выходного дня, 10-20:

Харьков 26.65 - 26.68
Сумы 26.60 - 26.70
Полтава 26.63 - 26.71

Изменение наличного курса доллара за 4 недели:
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Patrick
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 10:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

juristkostya написав:В Польше и тем более у нас такой архаики не встретишь, соответственно, особого резона в широком применении монет я не вижу.

Проїзд в транспорті й паркомати там якраз монетами й NFC оплачують, принаймні ті, що зустрічалися на маршруті.
Особисто, як пересічний, дрібною готівкою практично не користуюся, за винятком періодичного туристичного проїзду в транспорті(чого тільки варта "відсталість" Кернеса і Ко, щоб в 2020-му не обладнати метро терміналами з NFC, відстає від Кличка на кілька років) й для покупок на ринках.
Чому скільки галасу від дописувачів на фінансах, яким банків і груш не вистачає, щоб декілька фондів розкидати, а вони переймаються, що їхні 1-10грн купюри тепер мішками возитимуть?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 10:56

Что по евро ?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 11:04

  proftpd66 написав:Что по евро ?

думаю, що в США тема бунтів притихне і ойра піде вниз до долара
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 11:09

  freeze написав:
  Shaman написав:я ничего не предлагаю, я описываю ситуация, как она есть. крупный опт тоже прикрывается такими схемами
бороться пытаются налоговики - как умеют


Но настоящему крупной опт никогда не будет заниматься такой ***** с какими-то десятками ФОпов. Как дилер компании с многомиллионными оборотами скажу - не берут ни копейки наличных, в принципе.
Существует обратная проблема как обезналичить наличные. Крупный опт зарабатывает на обороте, а не на опасных манипуляциях с десятками ФОПов.
Если есть уж какой-то крупный опт, склонный к извращениям, то на это есть всякие оффшорки, левые инвойсы и тд.


кто-то работает с ФОПами, кто-то нет;) это зависит от того, чем торгуешь в первую очередь - явление имеет место быть. как раз ФОП - способ обезналичивания.

а оффшорки - это для тех, у кого экспорт-импорт - там свои схемы;) или уже навязшие "скрутки" - для тех, кто контрабас гоняет - там тоже есть свой крупный опт)))
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 11:16

  Shaman написав:как раз ФОП - способ обезналичивания.


Логика странная, по вашей методике ФОП помогает переводить финансы из тени в белую, поэтому это плохо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 11:26

  yama написав:проблема в том что комиссия 1,5-2% от сумы по терминалу и тут есть два варианта поднимать цены для ВСЕХ клиентов в том числе и тех кто платит налом на 2% или же зарабатывать на 2% меньше
Тарифы
Подключение к услуге бесплатно
Комиссия 2% по всем картам + абонплата в месяц 400 грн*

https://privatbank.ua/ru/business/ekvajring-skb

если вы готовы платить на ДВА процента больше налом и безналом - пожалуйста


это не проблема, это так и будет развиваться.
% за терминалы будут закладывать в затраты торговца и соответственно в цены. с ростом объемов операций безналом комиссия будет снижаться. когда объемы приблизятся к 100% - комиссия будет 0,2-0,5%.
т.е. за грейс сейчас платят все, но те, кто с картами, хоть получают бесплатную рассрочку)))
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 11:31

  freeze написав:
  Shaman написав:как раз ФОП - способ обезналичивания.


Логика странная, по вашей методике ФОП помогает переводить финансы из тени в белую, поэтому это плохо.


Вы вырываете цитаты из контекста.
не хочу давать оченку плохо или хорошо, но работа через ФОП позволяет предприятию маскировать свой оборот - у него 20 ФОП - оборот 140 млн грн/год. с них даже налоги платятся)))
а реальный оборот - 500 млн грн/год - а вот разницу уже никто не видит;)
это применяется к конкретной бизнес-модели - есть и другие способы оптимизации.
Shaman
 
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