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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 чер, 2020 11:36
yama написав: freeze написав:
То есть человек принципиально что-то хочет купить через терминал, его не интересует ни цена, ни чего больше кроме поставленной цели потратить через карточку. Это есть перебор, имхо.
открою вам страшную тайну - у человека нет своих денег ! он хочет купить за кредитные ! а снимать кредитные в банкомате это потерять 4% сразу, если товар будет дешевле более чем на 4% тогда это выгодно снять кредитные деньги из банкомата и расплатиться ими
еще у некоторых не хороших банков ( приват например) снятие кредитной налички в банкомате не подпадает под грейс период
как раз только Приват и Моно разрешают снять нал за 4% комиссии, но в грейсе. Остальные - и 4%, и не в грейсе;)
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Додано: Пон 08 чер, 2020 11:44
stryzhko написав:
Проїзд в транспорті й паркомати там якраз монетами й NFC оплачують, принаймні ті, що зустрічалися на маршруті.
Особисто, як пересічний, дрібною готівкою практично не користуюся,
на рынке и в трамвае у вас спокойно примут не только монеты, но и бумажки, им всё равно.
А вот по Франции/Германии масса устаревших паркоматов, которые физически могут принять только монеты. И менять из никто не хочет, т.к. сделаны они ну оооочень кондово и прослужат ещё много лет. А выкидывать деньги местного бюджета ради спортивной погони за инновациями никакая мэрия не спешит. Соответственно, там есть реальная необходимость сохранять в обороте монеты разных номиналов.
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Додано: Пон 08 чер, 2020 11:46
somilitark написав:
Осталось только понять где правительство будет брать деньги,ведь недобор в бюджет ежемесячно это минимум 40 ярдов гривен,местные бюджеты отданы сами себе и там недобор тоже минимум 10 ярдов в месяц.
Интересная картина,самому интересно что будет дальше?
чтобы корова меньше ела и давала больше молока, её нужно меньше кормить и больше доить)))
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Амвросий
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Додано: Пон 08 чер, 2020 11:53
Амвросий написав: somilitark написав:
Осталось только понять где правительство будет брать деньги,ведь недобор в бюджет ежемесячно это минимум 40 ярдов гривен,местные бюджеты отданы сами себе и там недобор тоже минимум 10 ярдов в месяц.
Интересная картина,самому интересно что будет дальше?
чтобы корова меньше ела и давала больше молока, её нужно меньше кормить и больше доить)))
Уже ценовой геноцид устраивают, беспочвенно подняли цены на клубнику, черешню, огурцы и прошлогодние яблоки. Все в несколько раз дороже чем год назад. Клубника дороже мяса! По жаре и в разгар сезона. Предлагаю объявить бойкот и несколько дней не покупать эти товары.
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Додано: Пон 08 чер, 2020 11:55
hxbbgaf написав:
Предлагаю объявить бойкот и несколько дней не покупать эти товары.
предлагаю ближайшие 10 лет не покупать японские машины. Ввиду их беспочвенной дороговизны.
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Додано: Пон 08 чер, 2020 11:58
freeze написав:
Вы хоть в курсе что на второй группе лимит 5 миллионов, хоть с РРО, хоть без РРО 99 процентов ФОПов заплатят одну и ту же сумму налога, потому что для подавляющего большинства мелких ФОПов это почти фантастическая сумма оборота ?
РРО в этом случае дает возможность только штрафовать.
Теоретики, итить.
5 лимонов на год это 20К выручки в день при 250 рабочих днях.
у меня в городе есть мясная сеть магазинов где очереди стоят постоянно. думаете они не наторговуют 20К в день? это всего 200 кг мяса.
а кассовых апаратов у них нету.
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Додано: Пон 08 чер, 2020 12:03
hxbbgaf написав:
Уже ценовой геноцид устраивают, беспочвенно подняли цены на клубнику, черешню, огурцы и прошлогодние яблоки
Во всех странах мира подняли
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Додано: Пон 08 чер, 2020 12:05
juristkostya написав: hxbbgaf написав:
Предлагаю объявить бойкот и несколько дней не покупать эти товары.
предлагаю ближайшие 10 лет не покупать японские машины. Ввиду их беспочвенной дороговизны.
по продуктам - в этом году был удивлен и порадован - в мае 3 раза покупал помидоры "черный принц" по 60, если учитывать что в сезон в прошлые годы минимальная цена 35-40, то наши сх - молодцы )
если по теме ветки - не покупать доллар по 25-26
год назад же был по 23-24 )
и это пройдет
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