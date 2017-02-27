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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5616561756185619

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 374
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
37
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 374
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 11:36

  yama написав:
  freeze написав: То есть человек принципиально что-то хочет купить через терминал, его не интересует ни цена, ни чего больше кроме поставленной цели потратить через карточку. Это есть перебор, имхо.
открою вам страшную тайну - у человека нет своих денег ! он хочет купить за кредитные ! а снимать кредитные в банкомате это потерять 4% сразу, если товар будет дешевле более чем на 4% тогда это выгодно снять кредитные деньги из банкомата и расплатиться ими :wink: еще у некоторых не хороших банков ( приват например) снятие кредитной налички в банкомате не подпадает под грейс период


как раз только Приват и Моно разрешают снять нал за 4% комиссии, но в грейсе. Остальные - и 4%, и не в грейсе;)
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 11:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  stryzhko написав:Проїзд в транспорті й паркомати там якраз монетами й NFC оплачують, принаймні ті, що зустрічалися на маршруті.
Особисто, як пересічний, дрібною готівкою практично не користуюся,
на рынке и в трамвае у вас спокойно примут не только монеты, но и бумажки, им всё равно.
А вот по Франции/Германии масса устаревших паркоматов, которые физически могут принять только монеты. И менять из никто не хочет, т.к. сделаны они ну оооочень кондово и прослужат ещё много лет. А выкидывать деньги местного бюджета ради спортивной погони за инновациями никакая мэрия не спешит. Соответственно, там есть реальная необходимость сохранять в обороте монеты разных номиналов.
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 11:46

  somilitark написав:Осталось только понять где правительство будет брать деньги,ведь недобор в бюджет ежемесячно это минимум 40 ярдов гривен,местные бюджеты отданы сами себе и там недобор тоже минимум 10 ярдов в месяц.

Интересная картина,самому интересно что будет дальше?


чтобы корова меньше ела и давала больше молока, её нужно меньше кормить и больше доить)))
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 11:53

  Амвросий написав:
  somilitark написав:Осталось только понять где правительство будет брать деньги,ведь недобор в бюджет ежемесячно это минимум 40 ярдов гривен,местные бюджеты отданы сами себе и там недобор тоже минимум 10 ярдов в месяц.

Интересная картина,самому интересно что будет дальше?


чтобы корова меньше ела и давала больше молока, её нужно меньше кормить и больше доить)))

Уже ценовой геноцид устраивают, беспочвенно подняли цены на клубнику, черешню, огурцы и прошлогодние яблоки. Все в несколько раз дороже чем год назад. Клубника дороже мяса! По жаре и в разгар сезона. Предлагаю объявить бойкот и несколько дней не покупать эти товары.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 11:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  hxbbgaf написав:Предлагаю объявить бойкот и несколько дней не покупать эти товары.
предлагаю ближайшие 10 лет не покупать японские машины. Ввиду их беспочвенной дороговизны.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 11:58

  freeze написав:Вы хоть в курсе что на второй группе лимит 5 миллионов, хоть с РРО, хоть без РРО 99 процентов ФОПов заплатят одну и ту же сумму налога, потому что для подавляющего большинства мелких ФОПов это почти фантастическая сумма оборота ?
РРО в этом случае дает возможность только штрафовать.
Теоретики, итить.


5 лимонов на год это 20К выручки в день при 250 рабочих днях.
у меня в городе есть мясная сеть магазинов где очереди стоят постоянно. думаете они не наторговуют 20К в день? это всего 200 кг мяса.
а кассовых апаратов у них нету. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 12:03

  hxbbgaf написав:Уже ценовой геноцид устраивают, беспочвенно подняли цены на клубнику, черешню, огурцы и прошлогодние яблоки

Во всех странах мира подняли
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 12:05

  juristkostya написав:
  hxbbgaf написав:Предлагаю объявить бойкот и несколько дней не покупать эти товары.
предлагаю ближайшие 10 лет не покупать японские машины. Ввиду их беспочвенной дороговизны.


по продуктам - в этом году был удивлен и порадован - в мае 3 раза покупал помидоры "черный принц" по 60, если учитывать что в сезон в прошлые годы минимальная цена 35-40, то наши сх - молодцы )

если по теме ветки - не покупать доллар по 25-26
год назад же был по 23-24 )
и это пройдет
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