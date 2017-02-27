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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5617561856195620>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 374
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
37
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 374
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 11:36

  yama написав:
  freeze написав: То есть человек принципиально что-то хочет купить через терминал, его не интересует ни цена, ни чего больше кроме поставленной цели потратить через карточку. Это есть перебор, имхо.
открою вам страшную тайну - у человека нет своих денег ! он хочет купить за кредитные ! а снимать кредитные в банкомате это потерять 4% сразу, если товар будет дешевле более чем на 4% тогда это выгодно снять кредитные деньги из банкомата и расплатиться ими :wink: еще у некоторых не хороших банков ( приват например) снятие кредитной налички в банкомате не подпадает под грейс период


как раз только Приват и Моно разрешают снять нал за 4% комиссии, но в грейсе. Остальные - и 4%, и не в грейсе;)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 11:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  stryzhko написав:Проїзд в транспорті й паркомати там якраз монетами й NFC оплачують, принаймні ті, що зустрічалися на маршруті.
Особисто, як пересічний, дрібною готівкою практично не користуюся,
на рынке и в трамвае у вас спокойно примут не только монеты, но и бумажки, им всё равно.
А вот по Франции/Германии масса устаревших паркоматов, которые физически могут принять только монеты. И менять из никто не хочет, т.к. сделаны они ну оооочень кондово и прослужат ещё много лет. А выкидывать деньги местного бюджета ради спортивной погони за инновациями никакая мэрия не спешит. Соответственно, там есть реальная необходимость сохранять в обороте монеты разных номиналов.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 11:46

  somilitark написав:Осталось только понять где правительство будет брать деньги,ведь недобор в бюджет ежемесячно это минимум 40 ярдов гривен,местные бюджеты отданы сами себе и там недобор тоже минимум 10 ярдов в месяц.

Интересная картина,самому интересно что будет дальше?


чтобы корова меньше ела и давала больше молока, её нужно меньше кормить и больше доить)))
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 11:58

  freeze написав:Вы хоть в курсе что на второй группе лимит 5 миллионов, хоть с РРО, хоть без РРО 99 процентов ФОПов заплатят одну и ту же сумму налога, потому что для подавляющего большинства мелких ФОПов это почти фантастическая сумма оборота ?
РРО в этом случае дает возможность только штрафовать.
Теоретики, итить.


5 лимонов на год это 20К выручки в день при 250 рабочих днях.
у меня в городе есть мясная сеть магазинов где очереди стоят постоянно. думаете они не наторговуют 20К в день? это всего 200 кг мяса.
а кассовых апаратов у них нету. :mrgreen:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 12:05

  juristkostya написав:
  hxbbgaf написав:Предлагаю объявить бойкот и несколько дней не покупать эти товары.
предлагаю ближайшие 10 лет не покупать японские машины. Ввиду их беспочвенной дороговизны.


по продуктам - в этом году был удивлен и порадован - в мае 3 раза покупал помидоры "черный принц" по 60, если учитывать что в сезон в прошлые годы минимальная цена 35-40, то наши сх - молодцы )

если по теме ветки - не покупать доллар по 25-26
год назад же был по 23-24 )
и это пройдет
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 12:19

  mephala написав:думаете они не наторговуют 20К в день? это всего 200 кг мяса. а кассовых апаратов у них нету. :mrgreen:


Во всех странах мира сою едят, а тут 200 кг мяса. И кассовых аппаратов нет. Разве так можно?)))
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 12:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:как раз только Приват и Моно разрешают снять нал за 4% комиссии, но в грейсе. Остальные - и 4%, и не в грейсе;)


Ещё ТАС - 4.9% комиссия и в грейсе
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 12:27

  ЧИА написав:
  juristkostya написав:
  hxbbgaf написав:Предлагаю объявить бойкот и несколько дней не покупать эти товары.
предлагаю ближайшие 10 лет не покупать японские машины. Ввиду их беспочвенной дороговизны.


по продуктам - в этом году был удивлен и порадован - в мае 3 раза покупал помидоры "черный принц" по 60, если учитывать что в сезон в прошлые годы минимальная цена 35-40, то наши сх - молодцы )

если по теме ветки - не покупать доллар по 25-26
год назад же был по 23-24 )

Очень странный рост цен на многие товары, по статистике - инфляции практически нет. Замечаю в обороте очень много 1000 купюр, прям номера подряд. Ну это все субьективное мнение. По теме: усредняюсь, купил по 26,65. Наверное не верю в украинское экономическое чудо.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 12:33

  Амвросий написав:
  hxbbgaf написав:Уже ценовой геноцид устраивают, беспочвенно подняли цены на клубнику, черешню, огурцы и прошлогодние яблоки

Во всех странах мира подняли


нет
qay
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 13:31

  Shaman написав:
  yama написав:проблема в том что комиссия 1,5-2% от сумы по терминалу и тут есть два варианта поднимать цены для ВСЕХ клиентов в том числе и тех кто платит налом на 2% или же зарабатывать на 2% меньше
Тарифы


это не проблема, это так и будет развиваться.
% за терминалы будут закладывать в затраты торговца и соответственно в цены. с ростом объемов операций безналом комиссия будет снижаться. когда объемы приблизятся к 100% - комиссия будет 0,2-0,5%.


На чому грунтується це твердження?
"с ростом объемов операций безналом комиссия будет снижаться. когда объемы приблизятся к 100% - комиссия будет 0,2-0,5%."

по перше, до 100% від чого?..
по друге, хіба за останні роки обсяги безготівки не виросли в десятки разів?.. Як це вплинуло на розмір комісії?..
по третє, навіщо банкам цю комісію зменшувати?.. Що заважає їм зробити термінал просто за абонплату просто зараз?.. Ви ж, коли користуєтесь рахунком, сплачуєте по 3 грн за переказ мільйонних сум, а не по 20000 грн за платіжку.
sergey_sryvkin
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