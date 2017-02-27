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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5617561856195620

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 374
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
37
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 374
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 13:36

  flyman написав:
  proftpd66 написав:Что по евро ?

думаю, що в США тема бунтів притихне і ойра піде вниз до долара

Если речь идет о евро против доллара и других мировых валют, то, я думаю, что там боковик или небольшая коррекция к 1,125...1,12.

Индекс волатильности (страха) после бурного роста в феврале-марте продолжает пологое падение, что свидетельствует о желании заработать на рисковых активах: https://ru.investing.com/indices/volatility-s-p-500

Сейчас нужно смотреть за фондовым рынком США, который восстанавливается к прежним максимумам, и за курсами валют-убежищ (франка и иены) во всех парах.

Если падения фондового рынка не будет и продолжится его рост, а курсы валют-убежищ продолжат снижение, особенно иена, которая упала даже против упавшего доллара, то у евро будут хорошие шансы для продолжения роста. Например, сейчас могут усадить в поезд нетерпеливых продавцов евро, чтобы увезти их, например, сначала к 1,17.

При этом, 10 июня будет заседание ФРС и посмотрим, какой будет ответ на решения ЕЦБ на прошлой неделе. Я думаю, что для доллара ничего хорошего на нем не произойдет. Но, все-же, следует подождать до среды.

Наконец, о сломе восходящего тренда евро будет свидетельствовать, по-моему, его падение ниже 1,12.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 13:41

  Striker написав:Ну если прям вообще по справедливости, то я бы переложил 1% на покупателя, а другой 1% - на владельца магазина.

А чому просто не давати 2% банку?.. Вистачить з нього місячної абонплати.

  Striker написав: Покупатель бы даже не заметил разницы, та и продавец тоже, учитывая, что наценка у него намного больше.

Націнка може бути дуже різна, десь і за 2% має сенс працювати.
Я вам ще раз наведку приклад - якщо ви купляєте ноутбук за 50тис грн, ви готові віддати власні 1000 грн просто за те, щоб розрахуватися карткою в терміналі магазину?
  Striker написав:Если говорить о том, что выгодно лично мне, то я готов платить эти 2% из своего кошелька,

Точно?..
  Striker написав:так как кэшбэк и льготный период перекрывают эту наценку,

Ах-ах.. кешбек з цих 2% і береться. Якщо не буде 2%, то й кешбеків не буде.

Кешбек - це взагалі мошенська оборудка. Є навіть цілі компанїї, по типу letyshops, які влізають посередниками між покупцями і постачальниками, и вичавлюють з них свої відсотки.

Пригадую, як мені в приваті колись депозит пропонували - "ось, дивіться, чудова ставка, і тут ще 2% виплачуються у вигляді бонусів для розрахунків карткою в магазинах..." Коли я відмовився, бо не хочу приймати участь у грабуванні банком продавців, сказали щось на кшталт - "ах, ну ви з тих, хто розуміє подробиці, тоді ось подивіться інший депозит..."
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 13:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sergey_sryvkin написав:А чому просто не давати 2% банку?.. Вистачить з нього місячної абонплати.

Ця націнка йде більшою частиною не банку, що поставив термінал. Але, це ж договірні умови, якщо торговець з великим обігом, то можуть домовитися й на менший вдісоток і навіть на 0.
  sergey_sryvkin написав:Кешбек - це взагалі мошенська оборудка. Є навіть цілі компанїї, по типу letyshops, які влізають посередниками між покупцями і постачальниками, и вичавлюють з них свої відсотки.

Вони не є посередниками, відсотки "вичавлюють" з продавця за те, що привели до них покупця. І це геть не той кешбек, про який йшла мова вище
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 13:55

Igneus

Если будет рост фонды и иена будет падать , то евро вырастит?


Есть инфа что япошки , какашки , делают имиссию иены чтобы срекулить на фонде и на курсе евро. Они конвертят в разные стороны .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 14:08

  freeze написав:Возможно в Польше от этого зависит сколько налогов надо платить ФОПу. В Украине другой податковый кодекс.


что тогда мешает отменить фопов одновременно с вводом рро?
mephala
 
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