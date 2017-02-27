Сейчас нужно смотреть за фондовым рынком США, который восстанавливается к прежним максимумам, и за курсами валют-убежищ (франка и иены) во всех парах.
Если падения фондового рынка не будет и продолжится его рост, а курсы валют-убежищ продолжат снижение, особенно иена, которая упала даже против упавшего доллара, то у евро будут хорошие шансы для продолжения роста. Например, сейчас могут усадить в поезд нетерпеливых продавцов евро, чтобы увезти их, например, сначала к 1,17.
При этом, 10 июня будет заседание ФРС и посмотрим, какой будет ответ на решения ЕЦБ на прошлой неделе. Я думаю, что для доллара ничего хорошего на нем не произойдет. Но, все-же, следует подождать до среды.
Наконец, о сломе восходящего тренда евро будет свидетельствовать, по-моему, его падение ниже 1,12.
Striker написав:Ну если прям вообще по справедливости, то я бы переложил 1% на покупателя, а другой 1% - на владельца магазина.
А чому просто не давати 2% банку?.. Вистачить з нього місячної абонплати.
Striker написав: Покупатель бы даже не заметил разницы, та и продавец тоже, учитывая, что наценка у него намного больше.
Націнка може бути дуже різна, десь і за 2% має сенс працювати. Я вам ще раз наведку приклад - якщо ви купляєте ноутбук за 50тис грн, ви готові віддати власні 1000 грн просто за те, щоб розрахуватися карткою в терміналі магазину?
Striker написав:Если говорить о том, что выгодно лично мне, то я готов платить эти 2% из своего кошелька,
Точно?..
Striker написав:так как кэшбэк и льготный период перекрывают эту наценку,
Ах-ах.. кешбек з цих 2% і береться. Якщо не буде 2%, то й кешбеків не буде.
Кешбек - це взагалі мошенська оборудка. Є навіть цілі компанїї, по типу letyshops, які влізають посередниками між покупцями і постачальниками, и вичавлюють з них свої відсотки.
Пригадую, як мені в приваті колись депозит пропонували - "ось, дивіться, чудова ставка, і тут ще 2% виплачуються у вигляді бонусів для розрахунків карткою в магазинах..." Коли я відмовився, бо не хочу приймати участь у грабуванні банком продавців, сказали щось на кшталт - "ах, ну ви з тих, хто розуміє подробиці, тоді ось подивіться інший депозит..."