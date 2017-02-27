Додано: Пон 08 чер, 2020 13:36

flyman написав: proftpd66 написав: Что по евро ? Что по евро ?

думаю, що в США тема бунтів притихне і ойра піде вниз до долара думаю, що в США тема бунтів притихне і ойра піде вниз до долара

Если речь идет о евро против доллара и других мировых валют, то, я думаю, что там боковик или небольшая коррекция к 1,125...1,12.Индекс волатильности (страха) после бурного роста в феврале-марте продолжает пологое падение, что свидетельствует о желании заработать на рисковых активах:Сейчас нужно смотреть за фондовым рынком США, который восстанавливается к прежним максимумам, и за курсами валют-убежищ (франка и иены) во всех парах.Если падения фондового рынка не будет и продолжится его рост, а курсы валют-убежищ продолжат снижение, особенно иена, которая упала даже против упавшего доллара, то у евро будут хорошие шансы для продолжения роста. Например, сейчас могут усадить в поезд нетерпеливых продавцов евро, чтобы увезти их, например, сначала к 1,17.При этом, 10 июня будет заседание ФРС и посмотрим, какой будет ответ на решения ЕЦБ на прошлой неделе. Я думаю, что для доллара ничего хорошего на нем не произойдет. Но, все-же, следует подождать до среды.Наконец, о сломе восходящего тренда евро будет свидетельствовать, по-моему, его падение ниже 1,12.