Сейчас нужно смотреть за фондовым рынком США, который восстанавливается к прежним максимумам, и за курсами валют-убежищ (франка и иены) во всех парах.
Если падения фондового рынка не будет и продолжится его рост, а курсы валют-убежищ продолжат снижение, особенно иена, которая упала даже против упавшего доллара, то у евро будут хорошие шансы для продолжения роста. Например, сейчас могут усадить в поезд нетерпеливых продавцов евро, чтобы увезти их, например, сначала к 1,17.
При этом, 10 июня будет заседание ФРС и посмотрим, какой будет ответ на решения ЕЦБ на прошлой неделе. Я думаю, что для доллара ничего хорошего на нем не произойдет. Но, все-же, следует подождать до среды.
Наконец, о сломе восходящего тренда евро будет свидетельствовать, по-моему, его падение ниже 1,12.
Striker написав:Ну если прям вообще по справедливости, то я бы переложил 1% на покупателя, а другой 1% - на владельца магазина.
А чому просто не давати 2% банку?.. Вистачить з нього місячної абонплати.
Striker написав: Покупатель бы даже не заметил разницы, та и продавец тоже, учитывая, что наценка у него намного больше.
Націнка може бути дуже різна, десь і за 2% має сенс працювати. Я вам ще раз наведку приклад - якщо ви купляєте ноутбук за 50тис грн, ви готові віддати власні 1000 грн просто за те, щоб розрахуватися карткою в терміналі магазину?
Striker написав:Если говорить о том, что выгодно лично мне, то я готов платить эти 2% из своего кошелька,
Точно?..
Striker написав:так как кэшбэк и льготный период перекрывают эту наценку,
Ах-ах.. кешбек з цих 2% і береться. Якщо не буде 2%, то й кешбеків не буде.
Кешбек - це взагалі мошенська оборудка. Є навіть цілі компанїї, по типу letyshops, які влізають посередниками між покупцями і постачальниками, и вичавлюють з них свої відсотки.
Пригадую, як мені в приваті колись депозит пропонували - "ось, дивіться, чудова ставка, і тут ще 2% виплачуються у вигляді бонусів для розрахунків карткою в магазинах..." Коли я відмовився, бо не хочу приймати участь у грабуванні банком продавців, сказали щось на кшталт - "ах, ну ви з тих, хто розуміє подробиці, тоді ось подивіться інший депозит..."
sergey_sryvkin написав:А чому просто не давати 2% банку?.. Вистачить з нього місячної абонплати.
Ця націнка йде більшою частиною не банку, що поставив термінал.
А кому? Саме банку вона і йде. Далі банк з нею робить, що вважає за потрібне.
Faceless написав: Але, це ж договірні умови, якщо торговець з великим обігом, то можуть домовитися й на менший вдісоток і навіть на 0.
Але про встановлення чи не встановлення терміналу з державою "домовлятись" не можна. І купити термінал у приватну власність, змусивши банк валідувати його, як клієнтський інтерфейс, здається, теж.
Faceless написав:
sergey_sryvkin написав:Кешбек - це взагалі мошенська оборудка. Є навіть цілі компанїї, по типу letyshops, які влізають посередниками між покупцями і постачальниками, и вичавлюють з них свої відсотки.
Вони не є посередниками, відсотки "вичавлюють" з продавця за те, що привели до них покупця.
Вони не приводять покупців, вони пропонують покупцям купляти через них за відсоток, та пропонують продавцям продавати через них за відсоток. Самі вони не роблять нічого корисного, крім власної реклами. Нема ніяких причин вважати, що в постачальників letyshops гарні товари, чи низькі ціни, це просто "місця з кешбеком". Так само, як нема причин вважати, що покупці не робили б покупки в тих самих магазинах без будь-якої участі letyshops.
Faceless написав:І це геть не той кешбек, про який йшла мова вище
Я маю на увазі кешбек як явище. Українською це перекладається як "відкат"... корупційні шахрайські оборудки.
freeze написав:Вы хоть в курсе что на второй группе лимит 5 миллионов, хоть с РРО, хоть без РРО 99 процентов ФОПов заплатят одну и ту же сумму налога, потому что для подавляющего большинства мелких ФОПов это почти фантастическая сумма оборота ? РРО в этом случае дает возможность только штрафовать. Теоретики, итить.
5 лимонов на год это 20К выручки в день при 250 рабочих днях. у меня в городе есть мясная сеть магазинов где очереди стоят постоянно. думаете они не наторговуют 20К в день? это всего 200 кг мяса. а кассовых апаратов у них нету.
А термінали є?.. 2% з 5 млн це 100 тисяч гривень на рік. Плюс 4800 абонплати. Непоганий такий "підйом" на рівному місці. Для продавця це можна порівняти з додатковим ПДФО.
чик написав:а где делся холява, думал хоть он поздравит с троицей, правда я сам узнал от друга шо поминальная суббота, а в воскресенье троица. в одессе лето наступило, жаль молодость, а главное здоровье не вернёшь сходить бы поплавать...
Добрый День ВСЕМ ! ЧИК , Старина Привет !
Еще в пятницу запланировал много работы . В субботу с утра приступил ......и вот новый санузел готов ! Укрепился в Вере , в силе Духа .......
.. сегодня , на 51 день после Великой Пасхи , День Духа Святого . Именно в это день на Апостолов снизошло прозрение ! Отец-Творец! Сын -Спаситель ! Святой Дух через апостолов в Церкви передает нам Веру !
Успел испробовать душ . Что там говорить -отдых телу ! Спускался к Днепру (14 метров )-вода еще холодная , несмотря на жару 32 градуса. Рано еще ! Тещу(87 лет) отвез на дачу , на руках таскал к Днепру. И двух минут не выходила по воде .
Всем сильного Духа и Веры в хорошее ! Здоровья и Удачи ! С Уважением .
sergey_sryvkin написав:Я вам ще раз наведку приклад - якщо ви купляєте ноутбук за 50тис грн, ви готові віддати власні 1000 грн просто за те, щоб розрахуватися карткою в терміналі магазину?
Такую крупную покупку есть смысл брать Оплатой частями от Привата (если лимит позволяет) или Лёгкой рассрочкой от Альфа-банка. Так вот, в этих случаях тоже надо терминал. И если оплат будет 12-15, то это перекрывает потерю 1000 грн, так как на остальную сумму будут капать проценты на картах (10-12% годовых), и в будущем этих процентов накапает где-то на 1300-1500 грн, так как платим частями. Или в Альфа-банке по акционным категориям в Алло сейчас 3% кэшбэк грязными при полной оплате товара и если продавец "Алло", т.е. получаем 1200 грн кэшбэка сразу. А бывает и Эльдорадо с 5% грязными (4% чистыми), т.е. уже 2000 грн кэшбэка. Онлайн-оплата на сайте это тот же терминал с MCC кодом. Т.е. так я плачу наличкой 50 тыс. грн, а если картой оплачиваю, то уже 48 или 48.8 тыс + ещё проценты за грейс период (500-700 грн процентов от 50 тыс. за 1.5-2 месяца). Из этого получается, что да, я готов отдать свои 1000 грн, чтобы расплатиться через терминал, потому что мне это всё равно выгодно.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д. Регистрируйся по ссылке: