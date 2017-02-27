Додано: Пон 08 чер, 2020 13:41

Striker написав: Ну если прям вообще по справедливости, то я бы переложил 1% на покупателя, а другой 1% - на владельца магазина. Ну если прям вообще по справедливости, то я бы переложил 1% на покупателя, а другой 1% - на владельца магазина.

Striker написав: Покупатель бы даже не заметил разницы, та и продавец тоже, учитывая, что наценка у него намного больше. Покупатель бы даже не заметил разницы, та и продавец тоже, учитывая, что наценка у него намного больше.

Striker написав: Если говорить о том, что выгодно лично мне, то я готов платить эти 2% из своего кошелька, Если говорить о том, что выгодно лично мне, то я готов платить эти 2% из своего кошелька,

Striker написав: так как кэшбэк и льготный период перекрывают эту наценку,

так как кэшбэк и льготный период перекрывают эту наценку,

А чому просто не давати 2% банку?.. Вистачить з нього місячної абонплати.Націнка може бути дуже різна, десь і за 2% має сенс працювати.Я вам ще раз наведку приклад - якщо ви купляєте ноутбук за 50тис грн, ви готові віддати власні 1000 грн просто за те, щоб розрахуватися карткою в терміналі магазину?Точно?..Ах-ах.. кешбек з цих 2% і береться. Якщо не буде 2%, то й кешбеків не буде.Кешбек - це взагалі мошенська оборудка. Є навіть цілі компанїї, по типу letyshops, які влізають посередниками між покупцями і постачальниками, и вичавлюють з них свої відсотки.Пригадую, як мені в приваті колись депозит пропонували - "ось, дивіться, чудова ставка, і тут ще 2% виплачуються у вигляді бонусів для розрахунків карткою в магазинах..." Коли я відмовився, бо не хочу приймати участь у грабуванні банком продавців, сказали щось на кшталт - "ах, ну ви з тих, хто розуміє подробиці, тоді ось подивіться інший депозит..."