RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5618561956205621>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.6 5 374
25.01-25.5
5%
20
25.51-26.0
3%
10
26.01-26.5
7%
26
26.51-27.0
10%
37
27.01-27.5
14%
52
27.51-28.0
13%
50
28.01-28.5
9%
35
28.51-29.0
11%
40
29.01-29.5
5%
18
29.51-30.0
4%
14
больше 30
19%
72
Всього голосів : 374
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 13:36

  flyman написав:
  proftpd66 написав:Что по евро ?

думаю, що в США тема бунтів притихне і ойра піде вниз до долара

Если речь идет о евро против доллара и других мировых валют, то, я думаю, что там боковик или небольшая коррекция к 1,125...1,12.

Индекс волатильности (страха) после бурного роста в феврале-марте продолжает пологое падение, что свидетельствует о желании заработать на рисковых активах: https://ru.investing.com/indices/volatility-s-p-500

Сейчас нужно смотреть за фондовым рынком США, который восстанавливается к прежним максимумам, и за курсами валют-убежищ (франка и иены) во всех парах.

Если падения фондового рынка не будет и продолжится его рост, а курсы валют-убежищ продолжат снижение, особенно иена, которая упала даже против упавшего доллара, то у евро будут хорошие шансы для продолжения роста. Например, сейчас могут усадить в поезд нетерпеливых продавцов евро, чтобы увезти их, например, сначала к 1,17.

При этом, 10 июня будет заседание ФРС и посмотрим, какой будет ответ на решения ЕЦБ на прошлой неделе. Я думаю, что для доллара ничего хорошего на нем не произойдет. Но, все-же, следует подождать до среды.

Наконец, о сломе восходящего тренда евро будет свидетельствовать, по-моему, его падение ниже 1,12.
Igneus
 
Повідомлень: 554
З нами з: 29.08.18
Подякував: 220 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 13:41

  Striker написав:Ну если прям вообще по справедливости, то я бы переложил 1% на покупателя, а другой 1% - на владельца магазина.

А чому просто не давати 2% банку?.. Вистачить з нього місячної абонплати.

  Striker написав: Покупатель бы даже не заметил разницы, та и продавец тоже, учитывая, что наценка у него намного больше.

Націнка може бути дуже різна, десь і за 2% має сенс працювати.
Я вам ще раз наведку приклад - якщо ви купляєте ноутбук за 50тис грн, ви готові віддати власні 1000 грн просто за те, щоб розрахуватися карткою в терміналі магазину?
  Striker написав:Если говорить о том, что выгодно лично мне, то я готов платить эти 2% из своего кошелька,

Точно?..
  Striker написав:так как кэшбэк и льготный период перекрывают эту наценку,

Ах-ах.. кешбек з цих 2% і береться. Якщо не буде 2%, то й кешбеків не буде.

Кешбек - це взагалі мошенська оборудка. Є навіть цілі компанїї, по типу letyshops, які влізають посередниками між покупцями і постачальниками, и вичавлюють з них свої відсотки.

Пригадую, як мені в приваті колись депозит пропонували - "ось, дивіться, чудова ставка, і тут ще 2% виплачуються у вигляді бонусів для розрахунків карткою в магазинах..." Коли я відмовився, бо не хочу приймати участь у грабуванні банком продавців, сказали щось на кшталт - "ах, ну ви з тих, хто розуміє подробиці, тоді ось подивіться інший депозит..."
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 590
З нами з: 19.02.14
Подякував: 205 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 13:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  sergey_sryvkin написав:А чому просто не давати 2% банку?.. Вистачить з нього місячної абонплати.

Ця націнка йде більшою частиною не банку, що поставив термінал. Але, це ж договірні умови, якщо торговець з великим обігом, то можуть домовитися й на менший вдісоток і навіть на 0.
  sergey_sryvkin написав:Кешбек - це взагалі мошенська оборудка. Є навіть цілі компанїї, по типу letyshops, які влізають посередниками між покупцями і постачальниками, и вичавлюють з них свої відсотки.

Вони не є посередниками, відсотки "вичавлюють" з продавця за те, що привели до них покупця. І це геть не той кешбек, про який йшла мова вище
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27292
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1163 раз.
Подякували: 6506 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 13:55

Igneus

Если будет рост фонды и иена будет падать , то евро вырастит?


Есть инфа что япошки , какашки , делают имиссию иены чтобы срекулить на фонде и на курсе евро. Они конвертят в разные стороны .
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3025
З нами з: 22.12.16
Подякував: 219 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 14:08

  freeze написав:Возможно в Польше от этого зависит сколько налогов надо платить ФОПу. В Украине другой податковый кодекс.


что тогда мешает отменить фопов одновременно с вводом рро?
mephala
 
Повідомлень: 6918
З нами з: 07.04.14
Подякував: 171 раз.
Подякували: 781 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 14:21

  mephala написав:
  freeze написав:Возможно в Польше от этого зависит сколько налогов надо платить ФОПу. В Украине другой податковый кодекс.


что тогда мешает отменить фопов одновременно с вводом рро?


Зачем ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 17183
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4230 раз.
Подякували: 6811 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 14:23

  Faceless написав:
  sergey_sryvkin написав:А чому просто не давати 2% банку?.. Вистачить з нього місячної абонплати.

Ця націнка йде більшою частиною не банку, що поставив термінал.

А кому? Саме банку вона і йде. Далі банк з нею робить, що вважає за потрібне.
  Faceless написав: Але, це ж договірні умови, якщо торговець з великим обігом, то можуть домовитися й на менший вдісоток і навіть на 0.

Але про встановлення чи не встановлення терміналу з державою "домовлятись" не можна. І купити термінал у приватну власність, змусивши банк валідувати його, як клієнтський інтерфейс, здається, теж.
  Faceless написав:
  sergey_sryvkin написав:Кешбек - це взагалі мошенська оборудка. Є навіть цілі компанїї, по типу letyshops, які влізають посередниками між покупцями і постачальниками, и вичавлюють з них свої відсотки.

Вони не є посередниками, відсотки "вичавлюють" з продавця за те, що привели до них покупця.

Вони не приводять покупців, вони пропонують покупцям купляти через них за відсоток, та пропонують продавцям продавати через них за відсоток. Самі вони не роблять нічого корисного, крім власної реклами. Нема ніяких причин вважати, що в постачальників letyshops гарні товари, чи низькі ціни, це просто "місця з кешбеком". Так само, як нема причин вважати, що покупці не робили б покупки в тих самих магазинах без будь-якої участі letyshops.
  Faceless написав:І це геть не той кешбек, про який йшла мова вище

Я маю на увазі кешбек як явище. Українською це перекладається як "відкат"... корупційні шахрайські оборудки.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 590
З нами з: 19.02.14
Подякував: 205 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 14:28

  mephala написав:
  freeze написав:Вы хоть в курсе что на второй группе лимит 5 миллионов, хоть с РРО, хоть без РРО 99 процентов ФОПов заплатят одну и ту же сумму налога, потому что для подавляющего большинства мелких ФОПов это почти фантастическая сумма оборота ?
РРО в этом случае дает возможность только штрафовать.
Теоретики, итить.


5 лимонов на год это 20К выручки в день при 250 рабочих днях.
у меня в городе есть мясная сеть магазинов где очереди стоят постоянно. думаете они не наторговуют 20К в день? это всего 200 кг мяса.
а кассовых апаратов у них нету. :mrgreen:


А термінали є?.. 2% з 5 млн це 100 тисяч гривень на рік. Плюс 4800 абонплати.
Непоганий такий "підйом" на рівному місці. Для продавця це можна порівняти з додатковим ПДФО.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 590
З нами з: 19.02.14
Подякував: 205 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 14:30

  чик написав:а где делся холява, думал хоть он поздравит с троицей, правда я сам узнал от друга шо поминальная суббота, а в воскресенье троица. в одессе лето наступило, жаль молодость, а главное здоровье не вернёшь :( сходить бы поплавать...


Добрый День ВСЕМ !
ЧИК , Старина Привет !

Еще в пятницу запланировал много работы .
В субботу с утра приступил ......и вот новый санузел готов !
Укрепился в Вере , в силе Духа .......

.. сегодня , на 51 день после Великой Пасхи , День Духа Святого .
Именно в это день на Апостолов снизошло прозрение !
Отец-Творец!
Сын -Спаситель !
Святой Дух через апостолов в Церкви передает нам Веру !

Успел испробовать душ .
Что там говорить -отдых телу !
Спускался к Днепру (14 метров )-вода еще холодная , несмотря на жару 32 градуса.
Рано еще !
Тещу(87 лет) отвез на дачу , на руках таскал к Днепру.
И двух минут не выходила по воде .

Всем сильного Духа и Веры в хорошее !
Здоровья и Удачи !
С Уважением .
холява
2
 
Повідомлень: 2834
З нами з: 27.09.12
Подякував: 2530 раз.
Подякували: 2407 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 14:44

  sergey_sryvkin написав:Я вам ще раз наведку приклад - якщо ви купляєте ноутбук за 50тис грн, ви готові віддати власні 1000 грн просто за те, щоб розрахуватися карткою в терміналі магазину?

Такую крупную покупку есть смысл брать Оплатой частями от Привата (если лимит позволяет) или Лёгкой рассрочкой от Альфа-банка. Так вот, в этих случаях тоже надо терминал. И если оплат будет 12-15, то это перекрывает потерю 1000 грн, так как на остальную сумму будут капать проценты на картах (10-12% годовых), и в будущем этих процентов накапает где-то на 1300-1500 грн, так как платим частями. Или в Альфа-банке по акционным категориям в Алло сейчас 3% кэшбэк грязными при полной оплате товара и если продавец "Алло", т.е. получаем 1200 грн кэшбэка сразу. А бывает и Эльдорадо с 5% грязными (4% чистыми), т.е. уже 2000 грн кэшбэка. Онлайн-оплата на сайте это тот же терминал с MCC кодом. Т.е. так я плачу наличкой 50 тыс. грн, а если картой оплачиваю, то уже 48 или 48.8 тыс + ещё проценты за грейс период (500-700 грн процентов от 50 тыс. за 1.5-2 месяца). Из этого получается, что да, я готов отдать свои 1000 грн, чтобы расплатиться через терминал, потому что мне это всё равно выгодно.
Кэшбэк от МЕГАБОНУС в AliExpress, Alibaba, iHerb, INTERTOP, Citrus, foxtrot и т.д.
Регистрируйся по ссылке:
    https://tds.megabonus.com/invite_a_friend_ru?u=2328221
Получи бонус за оформление карты:
  • +50/200 грн КОКО Кард | Forward Bank http://lx4.me/c/vpS6teus
  • +50 грн monobank | Universal Bank https://monobank.ua/r/zycvLb
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 574
З нами з: 15.02.20
Подякував: 38 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5618561956205621>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim V і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1927, 1928, 1929
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19282 2353465
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 чер, 2020 15:08
greenozon
Валютный рынок в мире 1 ... 697, 698, 699
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6983 1570523
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 чер, 2020 12:17
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 41, 42, 43
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
429 93410
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 чер, 2020 18:14
Scotch

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
iQANDEX бот (1)
08.06.2020 15:59
ОКСІ БАНК (469)
08.06.2020 15:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.