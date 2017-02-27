Додано: Пон 08 чер, 2020 15:20

sergey_sryvkin написав: А кому? Саме банку вона і йде. Далі банк з нею робить, що вважає за потрібне. А кому? Саме банку вона і йде. Далі банк з нею робить, що вважає за потрібне.

sergey_sryvkin написав: Але про встановлення чи не встановлення терміналу з державою "домовлятись" не можна. І купити термінал у приватну власність, змусивши банк валідувати його, як клієнтський інтерфейс, здається, теж. Але про встановлення чи не встановлення терміналу з державою "домовлятись" не можна. І купити термінал у приватну власність, змусивши банк валідувати його, як клієнтський інтерфейс, здається, теж.

sergey_sryvkin написав: Вони не приводять покупців, вони пропонують покупцям купляти через них за відсоток, та пропонують продавцям продавати через них за відсоток. Самі вони не роблять нічого корисного, крім власної реклами. Нема ніяких причин вважати, що в постачальників letyshops гарні товари, чи низькі ціни, це просто "місця з кешбеком". Так само, як нема причин вважати, що покупці не робили б покупки в тих самих магазинах без будь-якої участі letyshops. Вони не приводять покупців, вони пропонують покупцям купляти через них за відсоток, та пропонують продавцям продавати через них за відсоток. Самі вони не роблять нічого корисного, крім власної реклами. Нема ніяких причин вважати, що в постачальників letyshops гарні товари, чи низькі ціни, це просто "місця з кешбеком". Так само, як нема причин вважати, що покупці не робили б покупки в тих самих магазинах без будь-якої участі letyshops.

sergey_sryvkin написав: Я маю на увазі кешбек як явище. Українською це перекладається як "відкат"... корупційні шахрайські оборудки. Я маю на увазі кешбек як явище. Українською це перекладається як "відкат"... корупційні шахрайські оборудки.

Більша частина цієї суми віддається МПС, а вже МПС віддає банку-емітенту картки, якою розрахувалися. Це до того, що для еквайра ці %% це фактично собівартість.І до чого це? Банків, що надають послуги екварінгу, достатньо. Якщо ви хороший клієнт то домовитеся.От по суті тільки на рекламі (продавця) вони й заробляють. Наскіль це має сенс для продавя то окреме питання, Розетка спочатку, наприклад, з ними працювала, потім відмовилась. Ви не купуєте і не продаєте чере них, аж ніяк. Звичайна собі покупка у продавця, через кешбечні сервіси кошти не йдуть, вони взагалі не беруть участі у процесі продажу. Єдине, що у разі, якщо купує користувач цього сервісу, то вони додають окрему мітку до замовлення, і все.Це не є правдою ні щодо кешбеку від банків, ні від сервісів типу летишопс. Ні "відкатів", ні корупції, ні шахрайства тут немає.